Üçüncü parti Tinder istemcisi 6tin bir güncelleme daha aldı

Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder istemcisi 6tin, yeni özelliklerle kısa süre içerisinde bir kez daha güncellendi.





Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor.

6tin yayınlanan en son aldığı performans geliştirmeleri sonrası yayınlanan yeni sürümüyle ise artık Tinder tarafından geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana tanımış / popüler kişilere verilen "doğrulanmış rozetleri" göstermeye başladı. 2.7.1 kodlu sürüm ayrıca detayları verilmeyen birçok iyileştirme de getirdi.





Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tin-windows-phone-app-adds-tinder-verified-badge-support