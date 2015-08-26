Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üçüncü parti Tinder istemcisi 6tin bir güncelleme daha aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
620
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Üçüncü parti Tinder istemcisi 6tin bir güncelleme daha aldı
Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder istemcisi 6tin, yeni özelliklerle kısa süre içerisinde bir kez daha güncellendi.

Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor.
6tin yayınlanan en son aldığı performans geliştirmeleri sonrası yayınlanan yeni sürümüyle ise artık Tinder tarafından geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana tanımış / popüler kişilere verilen "doğrulanmış rozetleri" göstermeye başladı. 2.7.1 kodlu sürüm ayrıca detayları verilmeyen birçok iyileştirme de getirdi.

Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tin-windows-phone-app-adds-tinder-verified-badge-support Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG ile yeni nesil OLED Televizyonlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim