Üçüncü parti Tinder istemcisi 6tin güncellendi

Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder istemcisi 6tin, yeni özelliklerle 2.8 sürümüne güncellendi.





Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor.

6tin yayınlanan bu son sürümüyle ise yeni bir ana ekran arayüzü ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda en son geçilen kişiye özel bir buton yardımıyla geri dönebilen uygulama, kalan beğenme sayısını gözler önüne serebiliyor ve yakın zamanda gönderme desteği de gelecek olan süper beğenmeleri gösterebiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tin-update-brings-new-home-ui-undo-button-and-more