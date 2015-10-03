Üçüncü parti Tinder istemcisi 6tin'e "Super-Likes" desteği geldi

Rudy Huyn'un resmi olmayan Tinder istemcisi 6tin, yeni özelliklerle 2.9 sürümüne güncellendi.





Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor.

6tin yayınlanan son sürümüyle ise kısa süre önce dünya genelinde herkesin kullanımına açılan "Super-Likes" desteği kazandı. Bu sayede gün içerisinde sadece bir kez kullanmak üzere gerçekten çok beğenilen kişilere Super-Likes gönderilebiliyor ve bu da karşı tarafından görülebiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın kısa süre için Windows 10 için evrensel olması da bekleniyor.

http://www.windowscentral.com/6tin-users-can-now-send-super-likes-latest-app-update