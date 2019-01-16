Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek

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12 Ocak tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko tarafından da doğrulanan Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB-2 SİHA satın alma anlaşması Ukrayna basınında gündemdeki yerini koruyor. Ukraynalı kaynaklar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki satın almanın 69 milyon dolara tamamlandığını iddia etti.

6 adet Bayraktar TB-2 SİHA’yı kapsayan anlaşmada 3 adet yer istasyonu da bulunuyor. Yaklaşık 3 yıl süren anlaşma süreci sonrasındaki imzalar, teknik bakım ile personel eğitimlerini de kapsıyor. Eğitimleri Baykar Makina yetkilileri verecek, bakım çalışmaları da yine Baykar Makina tarafından gerçekleştirilecek.



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Ukrayna’nın satın aldığı silahlı İHA’larda kullanılacak mühimmatlar içinse başlangıçta 200 adetlik bir satın alma yaptığı belirtiliyor. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen MAM mühimmatı ile yüksek isabet yüzdeli atış yapabilen Bayraktar TB-2, Roketsan’ın ihraç kalemine de katkı sağlamış oldu.

Daha önce Katar tarafından da beğenilip satın alınan Bayraktar TB-2’nin Ukrayna tarafından beğenilip satın alma kararının verilmesinde ülkemizin terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda kendi ürettiği İHA’lar ile elde ettiği yüksek başarının çok önemli bir etkisi olduğu Ukrayna basınında sıklıkla dile getiriliyor.