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Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı tarafından satışı resmi olarak açıklanan Bayraktar TB-2 silahlı İHA’lar için satış detayları da ortaya çıkmaya başladı. Ukrayna basını 69 milyon dolar iddiasını ortaya attı.
4 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek
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12 Ocak tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko tarafından da doğrulanan Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB-2 SİHA satın alma anlaşması Ukrayna basınında gündemdeki yerini koruyor. Ukraynalı kaynaklar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki satın almanın 69 milyon dolara tamamlandığını iddia etti.

6 adet Bayraktar TB-2 SİHA’yı kapsayan anlaşmada 3 adet yer istasyonu da bulunuyor. Yaklaşık 3 yıl süren anlaşma süreci sonrasındaki imzalar, teknik bakım ile personel eğitimlerini de kapsıyor. Eğitimleri Baykar Makina yetkilileri verecek, bakım çalışmaları da yine Baykar Makina tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca Bkz. "Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi]"
Ukrayna’nın satın aldığı silahlı İHA’larda kullanılacak mühimmatlar içinse başlangıçta 200 adetlik bir satın alma yaptığı belirtiliyor. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen MAM mühimmatı ile yüksek isabet yüzdeli atış yapabilen Bayraktar TB-2, Roketsan’ın ihraç kalemine de katkı sağlamış oldu.

Daha önce Katar tarafından da beğenilip satın alınan Bayraktar TB-2’nin Ukrayna tarafından beğenilip satın alma kararının verilmesinde ülkemizin terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda kendi ürettiği İHA’lar ile elde ettiği yüksek başarının çok önemli bir etkisi olduğu Ukrayna basınında sıklıkla dile getiriliyor.


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sistemli adam 4 ay en beğenilen
Muhalifler görev başına. Haydi gömüyoruz.
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Emin KOÇ 4 ay
6 ürün 70 milyon dolar mükemmel bu haberlerden daha çok görürüz inşallah.
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ilkerinanç 4 ay
Zamanında 10 adet Herona 250 milyon dolar ödemişiz ,12 Bayraktar İHA nın bize maliyeti 47 milyon dolar.
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Gt95 4 ay
Motorlarıda yerlijet ve atakmotorları yerliyegeciyoruz dışaradki düşmandan çok içimizdkiler üzülüyorbu habere :)
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mr.jk 4 ay
Mesajların hepsini okumadım, Ak Parti yapmadı mühendisler yaptı diyen olmadı mı?
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Merkur 4 ay
Peki paralar kime yarayacak?
Bize kârı nedir?
Nezaman ödenecek?
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WaylandIZMIR 4 ay
Şunlardan 100 tane satabilsek cari açığa çok yararlı olur
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emre_virüs 4 ay
zenginin malı zuhurtun çenesi, bir yerden ülkedeki insanın cebine para girecek, kötü birşey yok. Bir yerden başlamak lazım. Talep artıkca fiyatta artar.
Burda niye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz,
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Paul Muaddib 4 ay
96 yıldır heykel yapan chp iyi baksın
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Lazzow 4 ay
Savunma sanayinde çok hızlı ilerleme dönemindeyiz. Böyle haberlerin artarak sürmesi dileğiyle
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x2yk 4 ay
Benim görüşümü bilen bilir zaten bu konularda en başarılı kişilerin başında gelen Selçuk Bayraktar 'dır kendisi ve sonrasında da BMC gelir FNSS TAİ TEİ Nurol Tübitak ve Aselsan diye bu büyüyen aile gider de gider. İsmi aklıma gelmeyenler affeylesinler. :)
baykarmakina.com/...
Kendisini tanıtan bir linktir. Çekinmeyin girin bakın belki bir perde kalkar birilerinde.
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Tetofficial 4 ay
@ilkerinanç anlatmaya çalışıp kendinizi üzmeyin hocam , yapanların ellerine sağlık
Umarım uçak sanayinde ileri bir noktaya geliriz.
Youtube da Ayhan Tarakcı diye bir kanal var kendisi akademisyen, bu konularda çok güzel videoları var herkesin izlemesi lazım.
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Bossadam 4 ay
Valla sevindim gururlandim inşallah daha çok duyariz bu gibi haberler ülkemizin dövize ihtiyacı var bu para devede kulak kalir ama ufak adimlar hiç yoktan iyidir
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