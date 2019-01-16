Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek

6 adet Bayraktar TB-2 SİHA’yı kapsayan anlaşmada 3 adet yer istasyonu da bulunuyor. Yaklaşık 3 yıl süren anlaşma süreci sonrasındaki imzalar, teknik bakım ile personel eğitimlerini de kapsıyor. Eğitimleri Baykar Makina yetkilileri verecek, bakım çalışmaları da yine Baykar Makina tarafından gerçekleştirilecek.
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Ukrayna’nın satın aldığı silahlı İHA’larda kullanılacak mühimmatlar içinse başlangıçta 200 adetlik bir satın alma yaptığı belirtiliyor. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen MAM mühimmatı ile yüksek isabet yüzdeli atış yapabilen Bayraktar TB-2, Roketsan’ın ihraç kalemine de katkı sağlamış oldu.
Daha önce Katar tarafından da beğenilip satın alınan Bayraktar TB-2’nin Ukrayna tarafından beğenilip satın alma kararının verilmesinde ülkemizin terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda kendi ürettiği İHA’lar ile elde ettiği yüksek başarının çok önemli bir etkisi olduğu Ukrayna basınında sıklıkla dile getiriliyor.
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Bize kârı nedir?
Nezaman ödenecek?
Burda niye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz,
baykarmakina.com/...
Kendisini tanıtan bir linktir. Çekinmeyin girin bakın belki bir perde kalkar birilerinde.
Umarım uçak sanayinde ileri bir noktaya geliriz.
Youtube da Ayhan Tarakcı diye bir kanal var kendisi akademisyen, bu konularda çok güzel videoları var herkesin izlemesi lazım.
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