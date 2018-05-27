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Ulefone da gelişmiş yüz tanıma sistemi kullanacak

Gelişmiş yüz tanıma sistemlerine Çinlilerin ilgisi büyük. Android tarafında pazara erken girmek isteyen firmalar yatırımlarını arttırıyor. Xiaomi’den sonra Ulefone da gelişmiş bir sistem hazırladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ulefone da gelişmiş yüz tanıma sistemi kullanacak

Apple’ın iPhone X modelinde en gelişmiş yüz tanıma sistem TrueDepth’i kullanıma sunmasının ardından Android tarafında hareketlilik başladı. Uzmanların en az 2.5 yıl tahminine rağmen bu yıl ilk örnekler piyasaya çıkacak.

Ulefone T3 Pro özellikleri

Xiaomi’nin Mi 8 amiral gemi modelinde kızılötesi sensör, nokta projeksiyon ve akış aydınlatma sensöründen oluşan 3D Structured Light adında bir teknoloji kullanacağı artık kesin gibi. Ekrandaki büyük çentik de bunun habercisi. Benzer bir teknolojiyi Ulefone da kullanacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei katlanabilir ekranlı telefon çalışmalarını yoğunlaştırdı"

Ulefone T3 Pro adıyla piyasaya çıkacak olan yeni akıllı telefonda gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor. Ulefone bu konuda Orbbec Technology firması ile dirsek temasında ve hazırlıklar son aşamaya gelmek üzere.

Aslında Android tarafında ilk hamle Huawei’den bekleniyordu zira yılın başlarında firmanın gelişmiş yüz tarama sisteminin ayrıntıları internete sızdırılmıştı. Anlaşılan o ki en azından Mate 11 modeline kadar Huawei tarafında bir hareketlilik olmayacak.

Çinli üreticilerin yüz tanıma sistemlerine gösterdiği ilgi oldukça dikkat çekici. Hemen her firma en azından yazılım tabanlı olarak ön kamerasına yüz tanıma özelliğini koyuyordu. Yüz tanıma için özel sistemler ise hem riskli hem de büyük yatırım istiyor. Bu bakımdan Çinliler oldukça cesur.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/25/ulefone-device-with-3d-structured-light-face-recognition-leaked/ Yorum Yaz
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cngzmls 1 yıl
Aslında ekrana gömülü parmak izi tarayıcı varken yüz tanıma lüzumsuz.
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
bu ne ya ilk defa duydum zibil gibi bu çinli markalar
bi xioami bilirim huawei bilirim diğerleri hikaye he
oppo var vivo var meizu one plus var da var istila edecekler dünyayı
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Guest-BA224EDD2 1 yıl DaggeredByRuhtan
yarım elmaya milyarlar vermek istiyorsan seni tutan yok...
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intel7mix 1 yıl DaggeredByRuhtan
5 yıla çinli firmalar daha çok değer kazanacak. Fiyatları ucuz ve iyi donanım veriyorlar
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