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Ulefone’dan neredeyse çerçevesiz akıllı telefon

İnce ekran çerçeveleri, artık akıllı telefonunun görünümünü en çok etkileyen unsurların başında gelmeye başladı. Bu yüzden, üreticilerin kenar çerçevelerine daha çok dikkat ettiğini görüyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlar için inceliğin yanında bir tasarım noktası daha öne çıkmaya başladı. O da; ince ekran çerçeveleri. Telefonun daha kompakt hale gelmesini sağlayan ekran çerçeveleri, ayrıca görünüme de Premium bir hava katıyor ve tüketicilerden ilgi görüyor. Üreticiler de bu ilgiyi kaçırmamaya çalışıyor. Bunlardan birisi olan Çinli Ulefone, neredeyse çerçevesiz bir akıllı telefon satışa sunuyor.

Ulefone Future adındaki akıllı telefon, 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Ekran çerçevelerini çok ince hale getiren tasarım sayesinde, sonsuz havuz adı verilen bir etki oluşturuluyor. Bu etki, kullanıcıya çerçevesiz bir akıllı telefon hissiyatı sunuyor. Ayrıca ince çerçeveler ile ekran-ön panel oranı da yüzde 75 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Tamamen metal olan gövde, 8.6mm kalınlık değerine sahip. Parmak izi okuyucunun kenar kısma yerleştirildiği cihaza 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM ile desteklenen modelde 32GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "Uygulama kurulamayan telefon: UnaPhone Zenith"

Bunun haricinde akıllı telefonda 3000mAh kapasiteli batarya, Samsung imzalı 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Type-C portu, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Uyumlu adaptör ile bataryanın 1 saat içerisinde tam olarak dolduğu ifade ediliyor.

Ulefone Future modelinin ilk 2000 birimlik satışı için yarın 199$ fiyat etiketinden açılış yapılacak. 5-25 Mayıs arasında ise 240$ fiyat etiketinden 30 000 ürün satılacak. 25 Mayıs sonrasında ise 270$ seviyesinden normal satışlar başlayacak. 

http://www.phonearena.com/news/Ulefone-announces-the-bezel-less-Future-kick-starts-it-with-a-low-pre-sale-price_id80570 Yorum Yaz
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seref35 3 yıl en beğenilen
Bana göre neredeyse çerçevesizi hakeden sharp crystaldir.
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KalemKolik 3 yıl
Alt ve üstler çerçeveden sayılmıyor sanırım.
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ekrem71 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

Alt ve üstler çerçeveden sayılmıyor sanırım.

Görünüm açısından kenar kısımlara daha çok önem veriliyor. Alt ve üst kenarlarda gerekli bileşenler olduğu için hesaba katılmıyor.
KalemKolikAlt ve üstler çerçeveden sayılmıyor sanırım.Görünüm açısından kenar kısımlara daha çok önem veriliyor. Alt ve...
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esmerbuyucu 3 yıl
KalemKolik
Alt ve üstler çerçeveden sayılmıyor sanırım.

Telefonu tutarken yandan tutmuyor musunuz siz? Nasıl tutuyorsunuz merak ettim doğrusu. Herhalde alt ve üst çerçevelerden tutuyorsunuz telefonu ilginç.
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ergenius 3 yıl
Bunun ekran/kasa oranı %75 ise Gm 5 Plus nasıl %79 oluyor ??
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brshr 3 yıl
Yani sayın Ekrem71. Bu habercilikte zirvedir.
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fz18 3 yıl
neredeyse çerçevesiz olduğu söylenen Ulefone (5,5 inc ekran) genişliği 73,5mm genişliğe sahip
S7 Edge (5,5 inc ekran) 72,6mm genişliğinde..
ayrıca S7 Edge yarım santim daha kısa..
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Onurmsq 3 yıl
Bos isler muduru vol 9999
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kesbi 3 yıl
Hayvan gibi çerçeve var ne çerçevesizi kardeşim.
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cngzmls 3 yıl kesbi
kesbi
Hayvan gibi çerçeve var ne çerçevesizi kardeşim.

Nasıl hayvan gibi çerçeve var? Yanlar sıfıra yakın, uzunluk 150 mm. 5.5 inç te 150 mm'nin altına düşen telefon modeli çok az. Ekran kasa oranı %75.Daha ne olsun?
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gcb1903 3 yıl
Yarın Apple ve Samsung sıfır çerçeve yapsın dünya sıfır çerçevenin ne kadar güzel olduğunu konuşur. % 50 ekran kasa yapsınlar yine sıkıntı yok kimse gık demez.
Sonuçta ihtiyacına göre cihaz almıyor insanlar, popüler cihazların özelliklerine göre ihtiyaçlarını yeniden düzenliyorlar.
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AlliedSL 3 yıl gcb1903
Cihazlar popüler olduğu için mi insanlar alıyor, yoksa insanlar aldığı için mi cihazlar popüler oluyor ?
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kadirirdem 3 yıl
çerçeve denilince sadece alt ve üst mü sayılıyor...
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seref35 3 yıl en beğenilen
Bana göre neredeyse çerçevesizi hakeden sharp crystaldir.
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mskblt 3 yıl
OİS kullanmadıktan sonra istersen 24 mp kamera olsun.OİS'in önemini ois kameralı bi telefondan kullandıktan sonra anlıyorsunuz.
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KalemKolik 3 yıl
Alt ve üstler çerçeveden sayılmıyor sanırım.
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ekrem71 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

Alt ve üstler çerçeveden sayılmıyor sanırım.

Görünüm açısından kenar kısımlara daha çok önem veriliyor. Alt ve üst kenarlarda gerekli bileşenler olduğu için hesaba katılmıyor.
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