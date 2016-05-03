Ulefone’dan neredeyse çerçevesiz akıllı telefon

Son dönemde akıllı telefonlar için inceliğin yanında bir tasarım noktası daha öne çıkmaya başladı. O da; ince ekran çerçeveleri. Telefonun daha kompakt hale gelmesini sağlayan ekran çerçeveleri, ayrıca görünüme de Premium bir hava katıyor ve tüketicilerden ilgi görüyor. Üreticiler de bu ilgiyi kaçırmamaya çalışıyor. Bunlardan birisi olan Çinli Ulefone, neredeyse çerçevesiz bir akıllı telefon satışa sunuyor.

Ulefone Future adındaki akıllı telefon, 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Ekran çerçevelerini çok ince hale getiren tasarım sayesinde, sonsuz havuz adı verilen bir etki oluşturuluyor. Bu etki, kullanıcıya çerçevesiz bir akıllı telefon hissiyatı sunuyor. Ayrıca ince çerçeveler ile ekran-ön panel oranı da yüzde 75 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Tamamen metal olan gövde, 8.6mm kalınlık değerine sahip. Parmak izi okuyucunun kenar kısma yerleştirildiği cihaza 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM ile desteklenen modelde 32GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

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Bunun haricinde akıllı telefonda 3000mAh kapasiteli batarya, Samsung imzalı 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Type-C portu, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Uyumlu adaptör ile bataryanın 1 saat içerisinde tam olarak dolduğu ifade ediliyor.

Ulefone Future modelinin ilk 2000 birimlik satışı için yarın 199$ fiyat etiketinden açılış yapılacak. 5-25 Mayıs arasında ise 240$ fiyat etiketinden 30 000 ürün satılacak. 25 Mayıs sonrasında ise 270$ seviyesinden normal satışlar başlayacak.