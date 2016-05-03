Uygulama kurulamayan telefon: UnaPhone Zenith

Kişisel verilerin korunması son dönemde öne çıkan konulardan ve bu konuda hassas bir nokta olan mobil cihazlar için pek çok çözüm sunulmuş durumda. Peki kişisel verilerin korunması çözümleri ne kadar ileri gidebilir? Cevabı UnaPhone Zenith’de.

UnaPhone Zenith, Android 6.0 işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Onu özel kılan ise, biraz abartıya kaçmış olan güvenlik tedbirleri. İsviçreli üretici firma Silent Circle, UnaOS adındaki bu özel versiyonu tam bir güvenlik canavarı haline getirmiş.

Örneğin tüm Google uygulamaları, çerçeve yazılımları ve kütüphaneleri; herhangi bir veri madenciliği riskine karşı sistemden çıkartılmış. Ayrıca Master-Key, Fake ID, Stagefright gibi bilinen veya bilinmeyen tüm açıklar kapatılmış. Gereksiz sistem hizmetleri ve yazılımlar da çıkartılmış.

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Yazılım güncellemeleri kablosuz olarak şifreli bir şekilde gönderilirken, işletim sistemine herhangi bir müdahalede bulunulamıyor. Yine herhangi bir şekilde root yapmak mümkün değil ve tüm depolama alanı şifrelenmiş vaziyette. Zenith, hiçbir şekilde operatör tarafından tanınamıyor.

Şirket bununla da yetinmemiş. Cihaza üçüncü taraf uygulama kurmak da mümkün değil. Firma, tüm ihtiyaçları karşılayacak 40 uygulama hazırlamış. Benzersiz anahtarlara sahip bu uygulamalar, her açılışta sistem tarafından denetleniyor. Sohbet uygulamaları ise uçtan uca şifreli.

Bunun haricinde talep edilen bir uygulama varsa, yakın zamanda firma bir anket yapacak ve listeye göre uygulamalar en güvenli şekilde sisteme port edilecek. İlerleyen dönemde, güvenli uygulamalar barındıran bir mağaza açılması da hedefleniyor.

Cihaz aslında Elephone 9000 modelini temel alıyor. Firma, hazır cihaza kendi işletim sistemini kurmuş. Cihazda 5.5 inçlik Full HD ekran, Helio P10 yonga seti, 4GB RAM, 16MP çözünürlükte arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor. Kampanya kapsamında 439$ bağış karşılığında cihaz hediye edilecek. Proje tamamlanırsa, Eylül ayında dağıtımın başlaması planlanıyor.