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Uygulama kurulamayan telefon: UnaPhone Zenith

Eğer kişisel verilerinizin güvenliği için pek çok önemli alışkanlıktan vazgeçmeyi göze alıyorsanız, UnaPhone Zenith modeli tam size göre. Telefona uygulama bile kurulamıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama kurulamayan telefon: UnaPhone Zenith

Kişisel verilerin korunması son dönemde öne çıkan konulardan ve bu konuda hassas bir nokta olan mobil cihazlar için pek çok çözüm sunulmuş durumda. Peki kişisel verilerin korunması çözümleri ne kadar ileri gidebilir? Cevabı UnaPhone Zenith’de.

UnaPhone Zenith, Android 6.0 işletim sisteminin modifiye edilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Onu özel kılan ise, biraz abartıya kaçmış olan güvenlik tedbirleri. İsviçreli üretici firma Silent Circle, UnaOS adındaki bu özel versiyonu tam bir güvenlik canavarı haline getirmiş.

Örneğin tüm Google uygulamaları, çerçeve yazılımları ve kütüphaneleri; herhangi bir veri madenciliği riskine karşı sistemden çıkartılmış. Ayrıca Master-Key, Fake ID, Stagefright gibi bilinen veya bilinmeyen tüm açıklar kapatılmış. Gereksiz sistem hizmetleri ve yazılımlar da çıkartılmış.

Ayrıca Bkz. "LG, ekran altına parmak izi okuyucu entegre etti"

Yazılım güncellemeleri kablosuz olarak şifreli bir şekilde gönderilirken, işletim sistemine herhangi bir müdahalede bulunulamıyor. Yine herhangi bir şekilde root yapmak mümkün değil ve tüm depolama alanı şifrelenmiş vaziyette. Zenith, hiçbir şekilde operatör tarafından tanınamıyor.

Şirket bununla da yetinmemiş. Cihaza üçüncü taraf uygulama kurmak da mümkün değil. Firma, tüm ihtiyaçları karşılayacak 40 uygulama hazırlamış. Benzersiz anahtarlara sahip bu uygulamalar, her açılışta sistem tarafından denetleniyor. Sohbet uygulamaları ise uçtan uca şifreli.

Bunun haricinde talep edilen bir uygulama varsa, yakın zamanda firma bir anket yapacak ve listeye göre uygulamalar en güvenli şekilde sisteme port edilecek. İlerleyen dönemde, güvenli uygulamalar barındıran bir mağaza açılması da hedefleniyor.

Cihaz aslında Elephone 9000 modelini temel alıyor. Firma, hazır cihaza kendi işletim sistemini kurmuş. Cihazda 5.5 inçlik Full HD ekran, Helio P10 yonga seti, 4GB RAM, 16MP çözünürlükte arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor. Kampanya kapsamında 439$ bağış karşılığında cihaz hediye edilecek. Proje tamamlanırsa, Eylül ayında dağıtımın başlaması planlanıyor. 

 

https://www.indiegogo.com/projects/unaphone-zenith-secure-and-private-smartphone#/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Tam terörist telefonu.
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smart1978 3 yıl
Akilli olmayan telefon alin . Ne gerek var buna ..
2 Yanıt Yanıtla +7
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esmerbuyucu 3 yıl
Bu telefonun yanındaki uygulamalarına yeterli diyenler daha geçen W10 Mobile mağazası bomboş diyenler. İnsan biraz tutarlı olur.
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ardicli2000 3 yıl
alemburda34
Akillica kendine ozel magazayi biraz daha zenginlestirirlerse on numara olur.

Örneğin yılda milyar dolarlar değerinde Ar-Ge çalışması yapıp patent alan bir firmasınız. Çalışanlarınıza hem esneklik hem gizlilik imkanlarını bir arada sunmak istiyorsunuz. Gittiğiniz otelde bağlandığınız wifi ağı bil güvenli değilken bunu nasıl sağlarsınız?
Bu tarz telefonlardan 1000 tane alırsınız. Firma ile anlaşır telefonları kendi serverınıza yönlendirirsiniz. Tamamen VPN üzerinden şifreli haberleşme ve parmak izi okuyucu ile kişisel güvenliği de yüksek cihazlarla bunu sağlarsınız.
Bir arkadaş bankacılık programı demiş. Sıradan kullanıcıları hedefleyen bir cihaz değil. Bunu anlatmak istiyorum.
Devletler dahi ciddi düşünebilirler.
Zaten projenin reklam amaçlı olduğunu düşünüyorum.
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2K 3 yıl
Bana çok lazım değil ama alıcısı, isteyeni çok olacaktır.
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lapatid 3 yıl
tarayici varsa mutlaka bir acik bulunur
no system is safe
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kadirirdem 3 yıl
o zaman gidin 3310 alın ne gerek var buna...
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OverClocK1ng 3 yıl
"Ayrıca Master-Key, Fake ID, Stagefright gibi bilinen veya bilinmeyen tüm açıklar kapatılmış."
Google. Gör de feyz al...
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interwap 3 yıl
Güzelmiş.
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AntiClon 3 yıl
ne yapar eder kurarız biz türküz...
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Mazzini 3 yıl
Uygulama kuramıyorsun 4gb ram koymuşsun ayakkabını 2 numara büyük al seneyede giyersin düşüncesi olan teyze kafasımı yaşıyorlar acaba.
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cosica 3 yıl
banka uygulamaları var mıymış? her ülkeye özel belki yüzlerce zorunlu uygulama vardır bunların hepsini port etmeleri gerekecek aksi halde çok sıkıntı çıkar. düşünsenize akıllı telefona vodafone uygulaması ve akbank uygulaması kuramıyorsunuz...
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zdniz 3 yıl
Eski telefonlar var 3310 5110 al gitsin kasma bu kadar uygulama yoksa ne işe yarar :D
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forumlarabak 3 yıl
Hadi tamam güvenliğe ve gizliliğe çok önem veriyoruz aldık bir tane e diyelim mobil bankacılık uygulamamızı kullanıcaz kuramıyoruz orasıda sıkıntılı.
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Pi 3 yıl forumlarabak
forumlarabak
Hadi tamam güvenliğe ve gizliliğe çok önem veriyoruz aldık bir tane e diyelim mobil bankacılık uygulamamızı kullanıcaz kuramıyoruz orasıda sıkıntılı.

Mobilden gir sen de
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