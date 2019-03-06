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Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı!

Cable.co.uk tarafından yapılan bir araştırma ile ülkelerin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği ortaya çıktı. Türkiye ortalaması 2.25 dolar. Detaylar haberimizde.
2 ay
20,7b
2
65
Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı!
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Cable.co.uk, 230 farklı ülkeden aldığı 6313 mobil veri paketini inceleyerek, ülkelerin 1 GB veri için ne kadar ücret ödediğini araştırmış. Bu araştırmaya göre Hindistan, 1 GB veri için ortalama 0.26 dolar ödeyerek, en ucuz internet paketinin satıldığı ülke konumunda. Hindistan’ı sırasıyla Kırgızistan ve Kazakistan takip ediyor. Mobil internetin en pahalı olduğu ülke ise 1 GB için 75.20 dolar ödenen Zimbabve oldu.

Türkiye’de durum nasıl?

Türkiye’de 1 GB internet paketi için en düşük 0.58 dolar, en yüksek 15.82 dolar ödendiği gözlemleniyor. Ortalamada ise 1 GB internet paketinin bizlere maliyeti 2.25 dolar olarak hesaplanmış. Sonuçlar Türkiye’yi en ucuz internet paketi kullanan 47. ülke konumuna getiriyor. Bu verilere 21/11/2018 tarihinde ülkemizden alınan 56 farklı paket örneği ile ulaşıldığını da belirtelim.

Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı!
Cable.co.uk araştırmacılarından Dan Howdle rapor hakkında şu yorumda bulunuyor:

“Mobil verinin ucuz olduğu ülkeler kabaca iki kategoriye ayrılıyor. Bazıları mükemmel mobil ve sabit geniş bant altyapıya sahip. Bu nedenle operatörler GB başına daha düşük fiyat ile paketler sunabiliyor. Daha kötü altyapıya sahip olan diğer ülkelerde ise ekonomik nedenlerle insanların alabileceği fiyatların sunulması gerekiyor.”

Ayrıca Bkz. "Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak"

Raporun dikkat çekici noktalarından biri de en ucuz internete sahip 20 ülkeden 10 tanesinin Asya’da bulunması. 1 GB başına ödenen ücretin global ortalaması ise 8.53 dolar olarak hesaplandı. İnteraktif haritanın da bulunduğu raporu bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.


https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 ay en beğenilen
Keşke Doların o ülkelerin parasına oranına göre de bir karşılaştırma olsaymış.
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_köle_ 2 ay
ha şöyle hangi ülkelerle hangi kategoride olduğumuzu bilelim. Sonra kendimizi gelişmekte olan ülkeler kategorisinde falan zannediyoruz.
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
25 dolara sınırsız internet kullanan ülkeler güya bizden pahalıymış.
Yanıtla +22
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hamza5806 2 ay
Disarda internet kullanmiyorum da almiyorumda kafam raad
Evde habire oynuyoruz bu oyuncakla bari disarda serbest olalım
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Hayaletcasper 2 ay
İnternete, pakete para vermeyin :)
dent.app.link/...
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The.Mafia 2 ay
Zimbabve internet kullanmak çok lüks Faceye girip çıkmak Sudan pahalı😅
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brk6152 2 ay
Bide kaliteli olsa
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-w K- 2 ay
Bir insan bir aylik maasiyla ne kadar GB alabilir?
Formul: asgari_ucret / ort_paket_fiyati
Turkiye: 2.200/12 (tl) = 183 gb
Hindistan: 10.000/ 17 (rupee) = 588 gb
Avustralya: 2.600/ 2.47 ($) = 1.052 gb
gibi...
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Hz.haha 2 ay -w K-
2020 lira değil mi asgari ücret?
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LoungeST 2 ay
Arkadaşlar bizden alınan paralarla uçak, lazer ropu, uzayda üs kurmak gibi yatırımlar yapılıyor. Lütfen azıcık sıkın dişinizi 2023'e ne kaldı şunun şurasında. 2023'de Dünyanın lideriyiz ayık olun.
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yenerkml 2 ay
Zimbabve'de instagrama girip keşfette takılanın aklından şüphe ederim :))
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darkmet86 2 ay
Açıklamasalarmış, internette zam yolda
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emmare 2 ay
3 aydır danimarka da yaşayan biri olarak diyeceğim tek şey bizim operatörlerin alayı vampir, hatta sahtekarlar...
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DH Misafiri 2 ay
arkadaşım boş konuşma hükümet diyorsun ama adamlar kendi ceplerini doldurmaktan başka bir şey yapmıyor onu yaptı şunu yaptık vb diyorlar ama o kadar şeyi yapmak için bizden sömürdükleri parayla yapıp sonra biz yaptık diyorlar amk böyle mal insanları tepemize çıkardığınız sürece bu ülke mahvolur başımızda hainler var ama siz halen mal gibi destek çıkıyorsunuz bizim millet niye koyun sürüsü gibi hiç anlamıyorum allah size bir akıl vermiş kullanın artık eskiden daha iyiydi huzurluyduk şimdiyse bunlar yüzünden millet para göz olmaya başladı huzur kaçtı inşallah ülkenin gidişatı kötü olmaz amin
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