Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı!

Türkiye’de durum nasıl?
Türkiye’de 1 GB internet paketi için en düşük 0.58 dolar, en yüksek 15.82 dolar ödendiği gözlemleniyor. Ortalamada ise 1 GB internet paketinin bizlere maliyeti 2.25 dolar olarak hesaplanmış. Sonuçlar Türkiye’yi en ucuz internet paketi kullanan 47. ülke konumuna getiriyor. Bu verilere 21/11/2018 tarihinde ülkemizden alınan 56 farklı paket örneği ile ulaşıldığını da belirtelim.
“Mobil verinin ucuz olduğu ülkeler kabaca iki kategoriye ayrılıyor. Bazıları mükemmel mobil ve sabit geniş bant altyapıya sahip. Bu nedenle operatörler GB başına daha düşük fiyat ile paketler sunabiliyor. Daha kötü altyapıya sahip olan diğer ülkelerde ise ekonomik nedenlerle insanların alabileceği fiyatların sunulması gerekiyor.”Ayrıca Bkz. "Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak"
Raporun dikkat çekici noktalarından biri de en ucuz internete sahip 20 ülkeden 10 tanesinin Asya’da bulunması. 1 GB başına ödenen ücretin global ortalaması ise 8.53 dolar olarak hesaplandı. İnteraktif haritanın da bulunduğu raporu bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evde habire oynuyoruz bu oyuncakla bari disarda serbest olalım
dent.app.link/...
Formul: asgari_ucret / ort_paket_fiyati
Turkiye: 2.200/12 (tl) = 183 gb
Hindistan: 10.000/ 17 (rupee) = 588 gb
Avustralya: 2.600/ 2.47 ($) = 1.052 gb
gibi...
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