Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı!

Cable.co.uk, 230 farklı ülkeden aldığı 6313 mobil veri paketini inceleyerek, ülkelerin 1 GB veri için ne kadar ücret ödediğini araştırmış. Bu araştırmaya göre Hindistan, 1 GB veri için ortalama 0.26 dolar ödeyerek, en ucuz internet paketinin satıldığı ülke konumunda. Hindistan’ı sırasıyla Kırgızistan ve Kazakistan takip ediyor. Mobil internetin en pahalı olduğu ülke ise 1 GB için 75.20 dolar ödenen Zimbabve oldu.

Türkiye’de durum nasıl?

Türkiye’de 1 GB internet paketi için en düşük 0.58 dolar, en yüksek 15.82 dolar ödendiği gözlemleniyor. Ortalamada ise 1 GB internet paketinin bizlere maliyeti 2.25 dolar olarak hesaplanmış. Sonuçlar Türkiye’yi en ucuz internet paketi kullanan 47. ülke konumuna getiriyor. Bu verilere 21/11/2018 tarihinde ülkemizden alınan 56 farklı paket örneği ile ulaşıldığını da belirtelim.

Cable.co.uk araştırmacılarından Dan Howdle rapor hakkında şu yorumda bulunuyor:

“Mobil verinin ucuz olduğu ülkeler kabaca iki kategoriye ayrılıyor. Bazıları mükemmel mobil ve sabit geniş bant altyapıya sahip. Bu nedenle operatörler GB başına daha düşük fiyat ile paketler sunabiliyor. Daha kötü altyapıya sahip olan diğer ülkelerde ise ekonomik nedenlerle insanların alabileceği fiyatların sunulması gerekiyor.”

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Raporun dikkat çekici noktalarından biri de en ucuz internete sahip 20 ülkeden 10 tanesinin Asya’da bulunması. 1 GB başına ödenen ücretin global ortalaması ise 8.53 dolar olarak hesaplandı. İnteraktif haritanın da bulunduğu raporu bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/