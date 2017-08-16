Ülkemizde 2030 yılında 1 milyar ton karbon salınımı gerçekleşecek

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KPMG Türkiye tarafından yayınlanan rapor, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin Türkiye'ye ve sektöre etkisini gözler önüne seriyor. Raporda çarpıcı başlıklar yer alıyor. Rapora göre enerjide dışa bağımlılığın azaltılma çalışmalarının sonucunda Türkiye'de 2030 yılında fazladan 80 milyon ton kömür tüketimi öngörülüyor. Kömür kullanımı yüzünden yıllık yaklaşık 82 milyon ton karbon emisyonu artışı olacak. Bu artış sonucu Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na verdiği taahhütün üzerine çıkılmış olacak.





Türkiye, 2016 yılında imzaladığı Paris İklim Anlaşması dâhilinde 2013 yılında UNFCCC'nin dökümanında öngörülen 1.175 milyon ton CO2 emisyonun değerini 929 milyon CO2 eşdeğerine düşürmeyi taahhüt etti.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağlılığın azaltılması çalışmalarının sonucunda 2030 yılında elektrik üretimi için 2013'e kıyasla 16.500 MW kömür santrali kapasitesi eklenecek. Bunun etkisi olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi yıllık yaklaşık 82 milyon ton karbon emisyonu artışı olacak. Bu artış ile birlikte ülkemizde 2030 yılında toplam 1.011 milyon ton karbon emisyonu salınımı gerçekleşecek.





Karbon emisyonu hedefinin tutturulması için güneş ve rüzgar YEKA ihaleleri gerçekleştirildi. Bugüne kadar tamamlanan ve yapılması planlanan ihaleler ile birlikte toplam 5000 MW kapasitenin alternatif enerji yoluyla elde edilmesi sağlanacak. Bu da karbon emisyonu hedeflerinin tutturulması için önemli bir hamle olacak.





Emisyon hacminde Çin yüzde 20’yi, ABD yüzde 18'i, AB ülkeleri yüzde 12’yi, Rusya yüzde 8’i, Hindistan yüzde 4’ü, Japonya yüzde 4’ü, dünyadaki diğer ülkeler yüzde 34’ü oluşturuyor. Türkiye, tablodaki payın yüzde 1'ini temsil ediyor.





Karbon Emisyonu Nedir?

Karbon emisyonu, en basit ifadeyle karbonun atmosfere salınması anlamına gelmekte. Dünya nüfusunda kontrolsüz artış, sanayileşme, kentleşme gibi faktörlerden dolayı enerji ihtiyacı talebi giderek artmakta. Günümüzde enerjiyi fosil yakıtlar ve yenilebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Küresel enerji ihtiyacının %87'si petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtların yoğun ve bilinçsizce kullanımı; çevre kirliliği, küresel ısınma ve karbon emisyonu artışına neden olmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın öngörülerine göre 2050 yılına kadar fosil yakıtlara olan talep artacak ve buna bağlı olarak karbon emisyonu değerlerinde %130’luk artış gözlemlenecek.

Karbon emisyonu artışı ve iklim değişikliğine önlem olarak global anlamda bir takım anlaşmalar bulunuyor. Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması en bilinenleri. Emisyonu azaltmak için bazı ülkeler yoğun çaba sarf ediyor. Örneğin Norveç, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor.





ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan Çekilmesinin Etkileri

Trump'ın seçilmesi sonucu ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Trump, açık açık karbon emisyonunun uydurma olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırmalara göre ABD, küresel emisyon hacminin yüzde 18'ini oluşturuyor. Tabii bu pay giderek artacak. Çünkü ABD bundan böyle kaya gazı ve kaya petrolü başta olmak üzere yerli kaynaklarını sınırlama olmadan kullanabilecek. Özellikle de kömür, gaz ve petrol üretimi artacak. Diğer ülkelerden farklı olarak ABD'de fosil yakıt kullanımı azaltılmayacak, arttırılacak.





Türkiye Paris İklim Anlaşması'ndan Çekilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılabileceğini açıkladı. Paris İklim Anlaşması kapsamında Türkiye gelişmiş ülke olarak kabul ediliyor. Anlaşma gereği Türkiye gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlamakla yükümlü.

Erdoğan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında değerlendirilmesini istiyor. Türkiye bu kategoriye girerse finsal destek sağlamak yerine Yeşil İklim Fonu'ndan finansal yardım alacak. Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'deki onay süreci henüz tamamlanmadı. Türkiye, dilerse anlaşmadan çekilebilir.





Gelecek nesillere yaşanabilir bir hayat bırakabilmek için bir takım önlemler alınmamız şart. Son aylarda ülkemizde alternatif enerjinin kullanılması için önemli adımlar atıldı. Dileriz bu çalışmaların devamı gelir ve karbon emisyonu azaltılır.

https://home.kpmg.com/tr/tr/home/media/press-releases/2017/07/abd-paris-anlasmasi-karari.html