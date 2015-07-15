Ülkemizde Android One'a ilgi artıyor, geçtiğimiz ayın en çok satan modeli General Mobile 4G oldu

Ülkemizde akıllı telefon pazarı son günlerde oldukça hareketli. Bir yandan pazara yeni oyuncuların yönelmesi, diğer taraftan kısa süre sonra gelmesi beklenen ek vergiler hareketliliği arttırmış durumda. Bu gelişmelerin yanında ise ülkemizdeki satış rakamlarına bakıldığında kullanıcıların Android One programına ilgisinin günde güne arttığı görülüyor.

General Mobile'ın son raporlarına göre General Mobile 4G modeli geçtiğimiz ayın en çok satan akıllı telefonu konumunda. Şirketin yaptığı piyasa araştırması ve pazardan topladığı bilgiler cihazın Haziran ayında 100.000 satış rakamını aştığını gösteriyor. Bu rakamlar değerlendirildiğinde bir kaç ay önce piyasaya çıkan cihazın satış grafiği başarılı gözüküyor.

Bu rakamlar kullanıcıların yazılım güncellemesine verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Bilindiği gibi Android One programına dahil olan cihazlara yazılım güncellemesi Google tarafından sağlanıyor. Çıkışının üzerinden yaklaşık 2 ay geçen model geçtiğimiz günlerde ilk yazılım güncellemesini de almıştı.

Hatırlanacağı üzere General Mobile 4G'nin tek hatlı modeli 699, çift hatlı modeli ise 749 TL'den satışa sunulmuştu.