Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ülkemizde Android One'a ilgi artıyor, geçtiğimiz ayın en çok satan modeli General Mobile 4G oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,4b
1
62
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde Android One'a ilgi artıyor, geçtiğimiz ayın en çok satan modeli General Mobile 4G oldu

Ülkemizde akıllı telefon pazarı son günlerde oldukça hareketli. Bir yandan pazara yeni oyuncuların yönelmesi, diğer taraftan kısa süre sonra gelmesi beklenen ek vergiler hareketliliği arttırmış durumda. Bu gelişmelerin yanında ise ülkemizdeki satış rakamlarına bakıldığında kullanıcıların Android One programına ilgisinin günde güne arttığı görülüyor.
General Mobile'ın son raporlarına göre General Mobile 4G modeli geçtiğimiz ayın en çok satan akıllı telefonu konumunda. Şirketin yaptığı piyasa araştırması ve pazardan topladığı bilgiler cihazın Haziran ayında 100.000 satış rakamını aştığını gösteriyor. Bu rakamlar değerlendirildiğinde bir kaç ay önce piyasaya çıkan cihazın satış grafiği başarılı gözüküyor.
Bu rakamlar kullanıcıların yazılım güncellemesine verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Bilindiği gibi Android One programına dahil olan cihazlara yazılım güncellemesi Google tarafından sağlanıyor. Çıkışının üzerinden yaklaşık 2 ay geçen model geçtiğimiz günlerde ilk yazılım güncellemesini de almıştı. 
Hatırlanacağı üzere General Mobile 4G'nin tek hatlı modeli 699, çift hatlı modeli ise 749 TL'den satışa sunulmuştu. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
302sino 4 yıl en beğenilen
Vay be milletin bütün eğlencesini elinden alın şimdi de geriye kalan tek şey olan teknolojiye de el atın yazık gerçekten.Milyon dolar kazanan futbolculardan 5 kuruş vergi almadan gözlerini bizim cebimizdeki paraya dikiyorlar.Veremezsiniz bunların hesabını.
Şimdi sevinmemiz gerekiyor dimi ucuz telefonlara insanlar yöneldi diye.
Vay be milletin bütün eğlencesini elinden alın şimdi de geriye kalan tek şey olan teknolojiye de el atın yazık gerçekten.Milyon dolar kazanan futbolculardan 5 k...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
ben android one kullanıcılarının %80'inin android one kullandıklarından haberleri bile olduğunu düşünmüyorum. general mobile'ın, 2500tl'lik telefonların yanında çok ucuz bir alternatif olduğu için tercih edildiğini düşünüyorum.
İçinde android one yüklü olunca haliyle insanlar yöneldi zannediliyor ama mesele tamamen fiyat.
ben android one kullanıcılarının %80'inin android one kullandıklarından haberleri bile olduğunu düşünmüyorum. general mobile'ın, 2500tl'lik telefonların yanında...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
sioner
Telefon bozuk almayın

"Beyni yok fikri var inanmayın." yazacaktım da kibar bir şekilde dile getireyim : Yav he he.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaanKulahli 4 yıl

General Mobile 4G yle ilgili problemleriniz varsa buyrun yardımlaşalım

facebook.com/... {Reklam Amaçlı Değildir . Hatta Reklam Yapanları Sevmem. Bizzat size ben yardımcı olacağım buyrun :) }
Bunu 1000 yerede atsam reklam değil yardım edicem söz veriyorum :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
umut_baris
Batarya çöp değerde benim için. Malzeme kalitesi eh işte dedirten türden. Androidi zaten sevmiyorum. İsterse bedava versin.

2500 mAh bataryası var. Çöp değer midir bu sizin için? Kaç lazım?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samiburgaz 4 yıl
Haziran'da aldım. Cihazdan gayet memnunum. 5.1.1 ile gelmesi en cezbedici noktasıydı benim için. 699TL'ye fiyat/performans bakımından istenilen verimi veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 4 yıl
Ucuz diye aldıklarını düşünüyorum zira kullanıcıların bir çoğu sürümün farkında değil.


Ayrıca GM'ın forumda bu kadar çalışanı olması garip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iconic 4 yıl
Allah aşkına 150 lira üstüne vibe x2 ve z1 alınabiliyor,üstüne üstlük discovery gibi f/p telefonu da değil.
Nasıl bu kadar satılmış anlam veremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 4 yıl
napolyon94

FatihAsl
engincaglayanGiriş seviyesi telefon alıp amiral gemilerine laf sokma maratonu başlamış olduğuna General mobile yine kullanıcı kitlesini tutturmuş demektir
Bi akıllı bunu kullananlar zaten ne gerek var SD810a A8e falan.Onlarda yapılan herşey bunda da yapılıyür yea
Akıllı telefonlar henüz gelişim aşamasında. evrimini tamamlamış değiller. Giriş seviyesi telefonlar benim beklentilerimi karşılayamadıkları gibi amiral gemileri de beklentilerimi karşılamıyorlar. benim açımdan bakınca hepsi aynı kefede.Beklentilerim ne diye sorarsan1 - en az bir hafta batarya ömrü2 - en az 250GB depolama3 - en az 4GB ram4 - Masa üstü için geliştirilmiş Linux ve Windows işletim sistemlerinin yüklenebilmesi.5 - e fazla 130 gr ağırlıkBunlar olmadığı sürece benim için giriş seviyesi ile amiral gemilerinin arasında fark yoktur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Mesajını çok beğendim. sanırım senin için manevi değeri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Çok tutması normal. Herkes otobüste, tramwayda birbirne göstermek, kafede masaya atmak için alıyor.

Herkese bir Instagram hesabı falan lazım.

Alıntı yapıp boşuna yormayın kendinizi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 4 yıl
Sony e4g bu 550 tl bu telefondan daha mantikli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironmetal 4 yıl
keske tum telefonlar nexus modunda olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 4 yıl
Milletin telefonunda Android kaç olduğundan haberi var mı acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_botturgec_ 4 yıl Seko92
Tamamen katılıyorum size. Kullanıcıların %90'ı bundan habersiz bence. Tüm akıllı telefon kullanıcıların için geçerli, işletim sistemi farketmiyor. Bizim gibi forum insanları, genel kullanıcı kitlesinin çok azını oluşturuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 4 yıl
FatihAsl
engincaglayanGiriş seviyesi telefon alıp amiral gemilerine laf sokma maratonu başlamış olduğuna General mobile yine kullanıcı kitlesini tutturmuş demektir
Bi akıllı bunu kullananlar zaten ne gerek var SD810a A8e falan.Onlarda yapılan herşey bunda da yapılıyür yea
Akıllı telefonlar henüz gelişim aşamasında. evrimini tamamlamış değiller. Giriş seviyesi telefonlar benim beklentilerimi karşılayamadıkları gibi amiral gemileri de beklentilerimi karşılamıyorlar. benim açımdan bakınca hepsi aynı kefede.Beklentilerim ne diye sorarsan1 - en az bir hafta batarya ömrü2 - en az 250GB depolama3 - en az 4GB ram4 - Masa üstü için geliştirilmiş Linux ve Windows işletim sistemlerinin yüklenebilmesi.5 - e fazla 130 gr ağırlıkBunlar olmadığı sürece benim için giriş seviyesi ile amiral gemilerinin arasında fark yoktur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 4 yıl napolyon94
Çok yorgun olmasam basacaktım kahkahayı. XD

Bu arada yazıyı yazan kardeş, yeni çıkacak Windows 10 telefonları bekle. Klavye ve ekran ile masaüstü bilgisayar imkanı veriyor Windows 10.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Fiyatı ucuz olduğu için satıyor.. Güncelleme de cabası!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deneme1 4 yıl
Şu gm keşke şarj soketi sorunu ile kötü bir sabıka almasaydı.
Gm discovery modeli 2 yulda 4 defa tamire gönderdim en sonunda vazgeçtim yedek batarya+seyyar şarj ile yola devam bu yüzden bu gm markasına mesafeliyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8389 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, model ve
3 etiket daha general mobile 4g Türkiye Gündemi satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın En İyi Windows Phone Uygulamaları (15 Temmuz - 22 Temmuz) 4 yıl Turkcell T60 video incelemesi "Fiyat / Performans sınıfının yeni telefonu testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim