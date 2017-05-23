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Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı

Uzun süredir gündemde olan Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı. Sony Pictures, filmde Nathan Drake'in gençliğini canlandırması için Tom Holland ile anlaştı.
2 yıl
3,4b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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PlayStation'ın en sevilen serileri arasında yer alan Uncharted, beyaz perdeye uyarlanıyor. Yıllardır gündemde olan ve daha önce defalarca ertelenen Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı. Filmin yapımcılığını üstlenen Sony Pictures, filmin başrol oyuncusunu ve yönetmenini belirledi.
Daha önce hazırlanan senaryoları rafa kaldıran Sony, oyun serisinin ana karakteri olan Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacak bir film çekmeye karar verdi. Drake'in gençliğini canlandırması içinse yeni Örümcek-Adam olarak tanıdığımız Tom Holland ile anlaşıldı.
Uncharted filminin bu yeni versiyonu, serinin üçüncü oyunu olan Drake's Deception'taki bir sahneden yola çıkarak hazırlandı. Oyunseverleri Nathan Drake'in gençlik yıllarına götüren bu sahnede henüz genç bir hırsız olan Drake'in hazine avcıları ile ilk kez tanışması anlatılıyordu.
Filmin hikayesi ve senaristleri değiştirilmiş olsa da yönetmen konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Başrolünü Tom Halland'ın üstleneceği Uncharted'ı Night at the Museum ve Real Steel gibi filmlerden tanıdığımız Shawn Levy yönetecek.

http://deadline.com/2017/05/tom-holland-uncharted-nathan-drake-movie-spider-man-homecoming-shawn-levy-1202099530/?iframe=true&theme_preview=true Yorum Yaz
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toress86 1 yıl en beğenilen
Tom holland kötü bir seçim nathan karizmasini veremez
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EzioAuditore_ 1 yıl Ezici-12
Ezici-12

Tom Holland'mi ? Şu anda tam olarak manasızca bakışlar atıyorum
Drake'ye hiç benzemiyor,umarım Drake'in yaptığı davranışları güzel yapar....

Haberi okudunuz mu bilmiyorum ama Nathan Drake'in gençliğine bir hayli benziyor. Şahane seçim olmuş bence.
Ezici-12Tom Holland'mi ? Şu anda tam olarak manasızca bakışlar atıyorumDrake'ye hiç benzemiyor,umarım Drake'in yaptığı davranışlar...
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Jersey Devil 1 yıl
nathanın çocukluğu benziyor aslında tom holland a. ama yetiikin halini başka biri oynamalı
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DH Misafiri 1 yıl
nathan drake'i oynayacak yakışacak ve benzeyen en iyi oyuncu kuşkusuz Gerard Butler'dir
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axaxa 1 yıl
Sanırım herkes daha ağır karizma birini beklemiş başrol için :)
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BlindGuardianNN 1 yıl
yakışmamış
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tahir40 1 yıl
Nathan Drake karakterini daha ilk tasarlarken Nathan Fillion'ı düşündükleri kanaatindeyim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bari şu sübişin yerine biraz daha karaktere uygun birini bulsalardı. Nathan Fillion olmasa bile Jeremy Renner, Gerard Butler ya da Bradley Cooper gibi adı sanı olan birini tercih etselerdi...
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MetalWave 1 yıl tahir40
Orijinalden alıntı: tahir40

Nathan Drake karakterini daha ilk tasarlarken Nathan Fillion'ı düşündükleri kanaatindeyim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bari şu sübişin yerine biraz daha karaktere uygun birini bulsalardı. Nathan Fillion olmasa bile Jeremy Renner, Gerard Butler ya da Bradley Cooper gibi adı sanı olan birini tercih etselerdi...

o resim ve firefly dan. aradan kaç sene geçti o adam şuan böyle

upload.wikimedia.org/...
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Giresunlufuk 1 yıl
Gençliğini canlandıracağı için güzel seçim. Spider Man rolünde pek sevmesem bile Nathan rolüne olur Tom, güzel olur.
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Ryan Gosling 1 yıl

oyun zaten filmdi. devamı mı geliyor.)
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toress86 1 yıl en beğenilen
Tom holland kötü bir seçim nathan karizmasini veremez
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Blasterreal 1 yıl
film izlenmez artık
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-Lanaya- 1 yıl Blasterreal
Neden? Drake nin gencligini kimin canlandirmasini isterdin?
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