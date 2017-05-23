PlayStation'ın en sevilen serileri arasında yer alan Uncharted, beyaz perdeye uyarlanıyor. Yıllardır gündemde olan ve daha önce defalarca ertelenen Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı. Filmin yapımcılığını üstlenen Sony Pictures, filmin başrol oyuncusunu ve yönetmenini belirledi.

Daha önce hazırlanan senaryoları rafa kaldıran Sony, oyun serisinin ana karakteri olan Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacak bir film çekmeye karar verdi. Drake'in gençliğini canlandırması içinse yeni Örümcek-Adam olarak tanıdığımız Tom Holland ile anlaşıldı.

Uncharted filminin bu yeni versiyonu, serinin üçüncü oyunu olan Drake's Deception'taki bir sahneden yola çıkarak hazırlandı. Oyunseverleri Nathan Drake'in gençlik yıllarına götüren bu sahnede henüz genç bir hırsız olan Drake'in hazine avcıları ile ilk kez tanışması anlatılıyordu.

Filmin hikayesi ve senaristleri değiştirilmiş olsa da yönetmen konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Başrolünü Tom Halland'ın üstleneceği Uncharted'ı Night at the Museum ve Real Steel gibi filmlerden tanıdığımız Shawn Levy yönetecek.

http://deadline.com/2017/05/tom-holland-uncharted-nathan-drake-movie-spider-man-homecoming-shawn-levy-1202099530/?iframe=true&theme_preview=true