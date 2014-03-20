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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Unity 3D 5 oyun motoru daha kaliteli ve gerçekçi mobil oyunlara kapı aralıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Unity 3D 5 oyun motoru daha kaliteli ve gerçekçi mobil oyunlara kapı aralıyor

Mobil oyun dünyasında Qualcomm'un ilk olarak ortaya attığı konsol kalitesi tanımı, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen gerçek anlamda yapımlarda sunulmuş değil. Ancak oyun dünyasının nabzının tutulduğu GDC 2014 konferansında mobil oyunların kalitesinin yükseleceği yapılan duyurulardan anlaşılıyor.

Imagination Technologies'in ardından Unity de mobil oyunlara gerçekçilik katacak Unity 3D 5 oyun motorunun duyurusunu yaptı. Dead Trigger 2, The Room, Archangel gibi pek çok yapıma hayat veren Unity oyun motoru 5. sürümü ile sadece mobil değil masaüstü ve web tarayıcılarına da üst seviye grafikler sunabilecek.

Unity 3D 5 sürümünün en önemli özelliklerinden birisi geçen yıl ARM tarafından satın alınan Geomerics firmasının Enlighten teknolojisini kullanması olarak göze çarpıyor. Enlighten teknolojisi oyunlarda gerçekçi aydınlatma, gölgelendirme ve görsel efektler sağlıyor. Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Eve Online ve Medal of Honor: Warfighter gibi EA oyunlarında bu teknolojiye rastlanmaktaydı.

Unity 3D 5 ayrıca ses kanallarını da sıfırdan inşa etmiş. Böylece sesleri karıştırma ve efekt ekleme konusunda daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde edilebiliyor. 

Diğer bir önemli gelişme ise motorun WebGL desteğine kavuşması. Böylece iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, OS X, Windows, Linux, PlayStation, Xbox, WiiU ve web platformunda çalışabilen yapılar geliştirmek mümkün hale geliyor. Unity 3D 5 önceki nesil ile benzer yapıda olduğu için geliştiricilerin sıfırdan motoru öğrenmelerine de gerek kalmayacak.  

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cceviz 5 yıl en beğenilen simaros
simaros


WhiteLotus

Dead trigger mükemmel duruyor konsol seviyesine çok yaklaştı

Dead trigger I birde televizyona bağlayıp oyuna bakalım aynı yorumu yapabiliyor musun

Önemli olan telefon ekranında nasıl göründüğü. Sonuçta normal konsollar ile kıyaslamak çok saçma olur. El konsolları ile kıyaslamak gerekiyor.
simarosWhiteLotusDead trigger mükemmel duruyor konsol seviyesine çok yaklaştıDead tri...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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yunusfurkanayse 5 yıl
Full hd Mobil cihazlardan full hd bir şekilde tv ye aktarin (mhl kablosuyla) kesinlikle konsolu aratmıyor. Ben shadowgun oynamıştım. Tek kelimeyle muazzam. Gidip de zamzung galaxy giodan 37 ekran tüplü karakutuya aktarirsan sanırım atarideki ordek vurma oyunundaki hissi bile alamazsiniz.
Full hd Mobil cihazlardan full hd bir şekilde tv ye aktarin (mhl kablosuyla) kesinlikle konsolu aratmıyor. Ben shadowgun oynamıştım. Tek kelimeyle muazzam. Gi...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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simaros 5 yıl WhiteLotus
WhiteLotus
Dead trigger mükemmel duruyor konsol seviyesine çok yaklaştı

Dead trigger I birde televizyona bağlayıp oyuna bakalım aynı yorumu yapabiliyor musun
WhiteLotusDead trigger mükemmel duruyor konsol seviyesine çok yaklaştıDead trigger I birde televizyona bağlayıp oyuna bakalım ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kımyasal 5 yıl
Crytek PC cephesinde olduğu gibi mobil sektörde de öncü oldu,bunun kanıtı The Collectibles demosunda görünüyor.Tabi Unity 5 geliştiriciler için önemli atılımlar yaptı,bunun meyvesini gelecek yeni oyunlardan oyuncular alıcaktır.

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memocan4345 5 yıl
morpheus_1905 kardeşim kendi adına konuş ben 5,5 inç telefonda flapy bird oynamak istemiyorum ,ben telefonda crysis3 ü oynamak isterdim Bi gamepad le birlikte çok güzel olurdu bence
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mcankb 5 yıl
yakında max payne 3 ü
gta 5 i callofduty serisini telefonda oynarız
bir hdmı girişi ve yüksek hafıza yaptılar mı mobil peste kapışırız artık
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[Fe4R] 5 yıl
Gelişse ne olacak? Önemli olan grafik değil ki önemli olan oynanabilirlik, yenilik. İnsanlar telefonlarında muhteşem grafikli oyunları acaba oynuyorlar mı? Bana sorarsanız ben oynamıyorum. Çünkü çok komplike yapıları oluyor, grafiği olan saçma oyunlar olarak görüyorum bu tarz oyunları. Zaten adam gibi oyun oynamak isteyen bir kişi konsol veya pc'de oyununu oynar. Bence grafik kasmaktansa insanları eğlendirecek ve zevk verecek, mobil platforma yeni nitelikler kazandıracak oyunlar üzerinde çalışmaları daha yararlı olur. Herşey grafik değildir ki bunun en büyük örneğini en basitinden Flappy Bird, Angry Birds vs. gibi oyunlarda gördük. İnsanlar basit, zevkli oyun istiyorlar, grafiğe boğulmuş saçma oyunları değil ayrıca bu tarz oyunların uygulama içi satın alma diye bir olayları var ki oralara hiç değinmiyorum bile. Satın almadan hiç birşey yapamamanız gibi bir durum ve oyun güya bedava olarak geçiyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
olmuyo abi hangi telefon olursa olsun 90'larda kullandığım nintendo gameboy daki zevki dahi vermiyor
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Schmerzhaft 5 yıl
Halen yetersiz grafikler mobilde halen ps vita'dan uzak kalitede akıllı telefonlardaki grafik.
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N. Chomsky 5 yıl
Kaplama kalitesi halen kötü.
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yunusfurkanayse 5 yıl
Full hd Mobil cihazlardan full hd bir şekilde tv ye aktarin (mhl kablosuyla) kesinlikle konsolu aratmıyor. Ben shadowgun oynamıştım. Tek kelimeyle muazzam. Gidip de zamzung galaxy giodan 37 ekran tüplü karakutuya aktarirsan sanırım atarideki ordek vurma oyunundaki hissi bile alamazsiniz.
2 Yanıt Yanıtla +10
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mehmedaltair 5 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Full hd Mobil cihazlardan full hd bir şekilde tv ye aktarin (mhl kablosuyla) kesinlikle konsolu aratmıyor. Ben shadowgun oynamıştım. Tek kelimeyle muazzam. Gidip de zamzung galaxy giodan 37 ekran tüplü karakutuya aktarirsan sanırım atarideki ordek vurma oyunundaki hissi bile alamazsiniz.




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SahiNN1 5 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Full hd Mobil cihazlardan full hd bir şekilde tv ye aktarin (mhl kablosuyla) kesinlikle konsolu aratmıyor. Ben shadowgun oynamıştım. Tek kelimeyle muazzam. Gidip de zamzung galaxy giodan 37 ekran tüplü karakutuya aktarirsan sanırım atarideki ordek vurma oyunundaki hissi bile alamazsiniz.



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WhiteLotus 5 yıl
Dead trigger mükemmel duruyor konsol seviyesine çok yaklaştı
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simaros 5 yıl WhiteLotus
WhiteLotus
Dead trigger mükemmel duruyor konsol seviyesine çok yaklaştı

Dead trigger I birde televizyona bağlayıp oyuna bakalım aynı yorumu yapabiliyor musun
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