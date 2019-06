Unity 3D 5 oyun motoru daha kaliteli ve gerçekçi mobil oyunlara kapı aralıyor

Mobil oyun dünyasında Qualcomm'un ilk olarak ortaya attığı konsol kalitesi tanımı, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen gerçek anlamda yapımlarda sunulmuş değil. Ancak oyun dünyasının nabzının tutulduğu GDC 2014 konferansında mobil oyunların kalitesinin yükseleceği yapılan duyurulardan anlaşılıyor.





Imagination Technologies'in ardından Unity de mobil oyunlara gerçekçilik katacak Unity 3D 5 oyun motorunun duyurusunu yaptı. Dead Trigger 2, The Room, Archangel gibi pek çok yapıma hayat veren Unity oyun motoru 5. sürümü ile sadece mobil değil masaüstü ve web tarayıcılarına da üst seviye grafikler sunabilecek.





Unity 3D 5 sürümünün en önemli özelliklerinden birisi geçen yıl ARM tarafından satın alınan Geomerics firmasının Enlighten teknolojisini kullanması olarak göze çarpıyor. Enlighten teknolojisi oyunlarda gerçekçi aydınlatma, gölgelendirme ve görsel efektler sağlıyor. Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Eve Online ve Medal of Honor: Warfighter gibi EA oyunlarında bu teknolojiye rastlanmaktaydı.





Unity 3D 5 ayrıca ses kanallarını da sıfırdan inşa etmiş. Böylece sesleri karıştırma ve efekt ekleme konusunda daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde edilebiliyor.





Diğer bir önemli gelişme ise motorun WebGL desteğine kavuşması. Böylece iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, OS X, Windows, Linux, PlayStation, Xbox, WiiU ve web platformunda çalışabilen yapılar geliştirmek mümkün hale geliyor. Unity 3D 5 önceki nesil ile benzer yapıda olduğu için geliştiricilerin sıfırdan motoru öğrenmelerine de gerek kalmayacak.