Ünlü sanal gerçeklik stüdyosu yapay zekaya ağırlık veriyor

Oculus Rift ile bir anda patlayan sanal gerçeklik sektörü aldığı yatırımlarla zirveye çıkmıştı ancak yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı. Yatırımların azaldığı haberlerinden sonra paralel gelişmeler gündemde.

İbre yapay zekaya döndü

Oculus içerisinden ayrılan bir ekibin kurduğu sanal gerçeklik odaklı Fable içerik stüdyosu da önemli bir karar aldı. Sundance film festivalinde yarışan Wolves in the Walls sanal gerçeklik animasyonunu hazırlayan Fable artık yapay zekaya yönelecek.

Fable kurucusu Edward Saatchi yaptığı açıklamada sanal gerçeklik tecrübesinden uzaklaşarak yapay zekâ teknolojilerine ağırlık vereceklerini duyurdu. Stüdyo bundan sonra her türlü medya ortamında kullanıcılar ile etkileşime girebilecek sanal yapay zekâ bireyleri oluşturmayı amaçlıyor.

Bu aşamada ilk örnek Wolves in the Walls yapımının ana karakteri Lucy oldu. Whispers in the Night yapımında Lucy, sanal bir birey olarak doğal dil işleme yoluyla kullanıcılarla iletişime geçiyor. Kullanıcılar bu sevimli çocuk ile farklı sohbetler gerçekleştirebiliyor. Lucy ayrıca kullanıcının hareketlerini takip ediyor ve söylediklerini hatırlayabiliyor.

Saatchi yakın gelecekte VR filmlerinin artık olmayacağını ve yapay zekanın yeni bir sanat formu olarak keşfedilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yıl içerisinde stüdyo yapay zekâ konusunda uzman mühendisler işe almayı planlıyor.

Yaz aylarında stüdyo yapay zekâ bireyleri odağında bir konferans düzenleyecek. Konferansta yapay zekâ alanındaki önemli isimlerin sunum yapması bekleniyor.