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Ünlü yönetmen Robert Rodriguez'den VR filmi: The Limit

Sinema ve televizyon dünyasından sonra sanal gerçeklik alanına da el atan ünlü yönetmen Robert Rodriguez (Desperado, Sin City), ilk VR filmi olan The Limit'i yayımladı.
5 ay
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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VR filmleri çeken ünlü isimlere Desperado, From Dusk Till Dawn ve Sin City gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Robert Rodriguez de katıldı. Meksikalı yönetmenin sanal gerçeklik alanındaki ilk denemesi olan The Limit, geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
20 dakikalık bir VR filmi olan The Limit'in başrollerini ünlü oyuncular Michelle Rodriguez (Machete, Avatar) ve Norman Reedus (The Walking Dead) üstleniyor. Hem de 2D hem de 3D versiyonu satışa sunulan The Limit, tüm VR platformları üzerinden 4.99 dolara satın alınarak izlenebiliyor. 
Rodriguez'in Machete gibi çılgın aksiyon filmlerini andıran The Limit'te Michelle Rodriguez gelişmiş özelliklere sahip bir "süper-suikastçı" M-13'ü canlandırıyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan izleyiciler ise M-13'ün yardımıyla gerçek kimliğini öğrenmeye çalışan esrarengiz bir casusun yerini alıyor.
The Limit'in bir VR filmi olmanın yanı sıra tam bir "Rodriguez aksiyon filmi" olduğunu söyleyen Robert Rodriguez, filmin zamanla yeni bir seriye dönüşebileceğini açıkladı. Ünlü yönetmen ayrıca eski filmlerinden bazılarını da VR dünyasına taşıyabileceğini belirtti. 

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Xagdas 5 ay
HTC vive'ı olanlar olarak nereden satın alıyoruz?
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OverClocK1ng 5 ay
Yine her zamanki gibi kızı Michelle Rodriguez'i oynatıyor. Yara suratlı adam Danny Trejo'yu da pek sever. O yok muymuş filmde..
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GunslingeR085 5 ay
İçi boş aksiyon mu? Hayır kalsın.
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Morphinz 5 ay
Film güzele benziyor. 2D versiyonu için link please.
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