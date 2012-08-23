Unreal Engine 3'lü Wild Blood için ilk oynanış videosu yayınlandı, çok yakında Android ve iOS için geliyor





Gameloft, büyük bir satış öncesi kampanya yürüttüğü Wild Blood adlı oyunu için ilk oynanış videosunu yayınladı. Daha önce resmi Facebook sayfası üzerinden yapımı Unreal Engine'li ilk oyunu olarak resmen duyuran Paris merkezli oyun stüdyoları, Epic Games'in yeni nesil Unreal Engine 3 grafik motoruyla konsol kalitesindeki diğer yapımlarla rekabet etmeyi amaçlıyor.

Dövüş sistemiyle alakalı bazı detayların yer aldığı oynanış videosunda kontrol edeceğimiz karakteri, düşmanlarımızı ve mekanları yakından inceleme fırsatı buluyoruz. Infinity Blade, God of War tarzında geliştirilen Wild Blood'ın ücretli bir içerik olarak yayınlanmasını ümit ediyoruz. Ancak videodaki bir takım ögeler, Gameloft'un yine "freemium" iş modelini uygulamış olabileceğine işaret ediyor.

Android ve iOS için çok yakında çıkış yapacağının altı çizilen yeni aksiyon oyunu, Ağustos ayı sona ermeden Apple App Store ve Google Play Store'daki yerini alabilir. İkinci videoda da Wild Blood'ın hikayesine dair bir ipucu sakladığını belirten Gameloft, daha fazla detay için takipçilerini Facebook sayfasına davet ediyor.

Gameloft tarafından geliştirilip dağıtılacak Unreal Engine 3 grafik motorlu ilk içerik Wild Blood'a ait oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=xn6vv16Vq_I