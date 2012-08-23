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Unreal Engine 3'lü Wild Blood için ilk oynanış videosu yayınlandı, çok yakında Android ve iOS için geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
26
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, büyük bir satış öncesi kampanya yürüttüğü Wild Blood adlı oyunu için ilk oynanış videosunu yayınladı. Daha önce resmi Facebook sayfası üzerinden yapımı Unreal Engine'li ilk oyunu olarak resmen duyuran Paris merkezli oyun stüdyoları, Epic Games'in yeni nesil Unreal Engine 3 grafik motoruyla konsol kalitesindeki diğer yapımlarla rekabet etmeyi amaçlıyor.
Dövüş sistemiyle alakalı bazı detayların yer aldığı oynanış videosunda kontrol edeceğimiz karakteri, düşmanlarımızı ve mekanları yakından inceleme fırsatı buluyoruz. Infinity Blade, God of War tarzında geliştirilen Wild Blood'ın ücretli bir içerik olarak yayınlanmasını ümit ediyoruz. Ancak videodaki bir takım ögeler, Gameloft'un yine "freemium" iş modelini uygulamış olabileceğine işaret ediyor.
Android ve iOS için çok yakında çıkış yapacağının altı çizilen yeni aksiyon oyunu, Ağustos ayı sona ermeden Apple App Store ve Google Play Store'daki yerini alabilir. İkinci videoda da Wild Blood'ın hikayesine dair bir ipucu sakladığını belirten Gameloft, daha fazla detay için takipçilerini Facebook sayfasına davet ediyor. 
Gameloft tarafından geliştirilip dağıtılacak Unreal Engine 3 grafik motorlu ilk içerik Wild Blood'a ait oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=xn6vv16Vq_I Yorum Yaz
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Cankano 7 yıl
İlk ciktiginda 0.99 baslayabilir. Fakat guncelleme geldikce pahali olabilir. İnsallah 0.99 la satisa cikar
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Amedra 7 yıl Cankano
qrighT
İlk ciktiginda 0.99 baslayabilir. Fakat guncelleme geldikce pahali olabilir. İnsallah 0.99 la satisa cikar

Bence iceriktede ufak tefek ucretlendirme yaparlar
1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 7 yıl Cankano
qrighT

İlk ciktiginda 0.99 baslayabilir. Fakat guncelleme geldikce pahali olabilir. İnsallah 0.99 la satisa cikar

iAPCracker
1 Yanıt Yanıtla
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ctrl-alt-delete 7 yıl
JohnLord
Grkm27Once yine iOSa cikacak na na na na.
Sonra biz ücretsiz indiricez na na na na na SnapzzMarket na na na na :)

donanimhaber.com/...
Snapzzmarket nanay :D
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Amedra 7 yıl
Görünüşe gore herkesin gözdesi olacak bu oyun.
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JoeyBane 7 yıl
O ne la + kaç o
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salagil 7 yıl
bence pahalı bile olsun. bugüne kadar 3 tane .99 usdlik oyun satın aldım hepsi fos çıktı. asphalt 7yi ofline oynayamıyorum, dead trigger sonradan bedava oldu ve paralıyken bile freemium içerikliydi, asphalt 6 güncellenirken oyun kayıtlarımı sildi. oyun pahalı olsun ki tamamen müşteriyi memnun etme odaklı olsun. freemiumlarda oyuncuyu bunaltarak zorla içerik satma stratejisi var.
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SerhanUygur 7 yıl
bence Freemium güzel bir sistem. her isteyen oyunu oynayabiliyor. ama daha hızlı veya daha iddialı olmak için biraz para istiyor.. (bazı oyunlarda istenilen para çok fazla. saçma derecede ama bazı oyunlarda mantıklı.) almasan da oyuna devam edebilyorsun, daha çok oynaman gerekiyor sadece.

Mobil platformdaki oyunlarda zaten bi süre sonra bayılıyor insan... neden kafadan para verip direkt olarak masraf sokayım ki kendimi. ZAten free kısımlaırnı bitirene kadar sıkılıyorum oyundan..

Mobil platformlarda, Diablo 3, Fifa 12 vs ayarında bire bir oyunlar çıkana kadar mobil oyunlar hep yarım kalacak
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SensatiOX 7 yıl
asdf_13
apple hayranı değilim ama küçümsenmemesi gerektiğini bu cümle anlatıyor7iphone, ipad and androidapple a karşı tüm markalar....kolay değil
Ne alaka ? Android yazacak tabi.Android telefonları oraya sıralasan haberin sonu gelmez!
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mert1907 7 yıl
Gameloft yapıyor abi.
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Cankano 7 yıl
Guzel gibi sıkılip birakiriz parali olsun ama pahali deil.
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XanthiN 7 yıl
Videodanmıdır ben beğenmedim
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asdf_13 7 yıl
apple hayranı değilim ama küçümsenmemesi gerektiğini bu cümle anlatıyor7
"iphone, ipad and android"
apple a karşı tüm markalar....kolay değil
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