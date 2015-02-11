Urban Engines isimli harita uygulaması büyük şehirlerde kaybolmanızı engelleyecek

Büyük şehirlerin bilmediğiniz bir yerine ulaşmak, turist olarak şehri gezmek, otobüs ve tren saatleri hepsi birer karmaşaya sebep oluyor. Bugün yayınlanan Urban Engines uygulaması ise bu karmaşanın önüne geçmeyi amaçlıyor. Şimdilik ABD'de ki 10 şehir için kullanılabilen uygulama seyahat edecekler için hayat kurtaran özellikler barındırıyor.

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Uygulamada adresi yazmanıza gerek kalmadan açılan haritada seçerek size alternatif yolları sunmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kaybolduğunuz anlarda uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden X-ray modunu kullanarak yolunuzu bulmanız mümkün. Bu özellik ile telefonunuzu yatay moda alıyorsunuz, kamera aracılığı ile çevrenizdeki yolları ekrana taşıyan uygulama anlık olarak kamera görüntüsü üzerinden çevrenizdeki yerleri ve yolları gösterebiliyor.Boston, Şikago, LA, New York, Portland, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington DC şehirleri ve Singapur için uygulama. Çevrim dışı haritalar barındırdığı için kapalı mekanlarda da yararlanılabiliyor. Ayrıca toplu taşıma yolları ve saatleri hakkında da bilgi edinebiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl içinde uygulamanın global anlamda bazı şehirlerde araştırma yapıp veri sağladığı da söyleniyor.