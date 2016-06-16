Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor

Son dönemin en gözde teknolojik aletleri arasında yer alan sanal gerçeklik cihazları, sadece oyun dünyası için değil, sinema ve eğlence sektörleri için de büyük umutlar vadediyor. Sadece film stüdyoları değil, ünlü sinemacılar ve sanatçılar da bu yeni teknolojinin kendilerine sağladığı imkanlardan faydalanarak eşsiz deneyimler sunmanın yollarını arıyorlar. Bunun en önemli örneklerinden biri, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi Interstellar için yarattığı dünyayı bir sanal gerçeklik deneyimi haline dönüştürmesiydi.

Sanal gerçekliğin cazibesine kapılan ünlü yönetmenlere bir yenisi daha eklendi. Pearl Harbor, Armageddon ve Transformers gibi gişe canavarı filmler ile tanınan ünlü yönetmen Michael Bay, sanal gerçeklik alanına yöneleceğini duyurdu. Şu sıralar yeni Transformers filmi üzerinde çalışmakta olan Bay, sanal gerçeklik cihazları ile izlenebilecek içerikler hazırlamak için The Rogue Initiative ile birlikte çalışacağını açıkladı. Teknoloji ile yakından ilgilenen bir yapım şirketi olan The Rogue Initiative ve Bay birlikte birden fazla sanal gerçeklik projesi üzerinde çalışacaklar.

Filmlerinin gişede yakaladığı başarıya rağmen Hollywood'un en çok eleştirilen yönetmenleri arasında yer alan Michael Bay'in iyi filmler çektiğini söylemek pek de mümkün değil, ancak söz konusu teknolojiden faydalanarak etkileyici kareler çekmek olduğunda pek az yönetmen Bay'in eline su dökebilir. Bu yüzden sanal gerçeklik Bay'e son derece uygun bir alan gibi görünüyor. Zira ilk dönemde sanal gerçeklik projelerinin başlıca odak noktası kaliteli hikayeler değil, kullanıcıları hayran bırakacak görsel deneyimler sunmak olacaktır.

http://collider.com/michael-bay-virtual-reality/