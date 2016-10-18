Üstü açık BMW i8 Spyder 2018 yılında geliyor

Daha önce haberlerimize de konu olan BMW'nin hibrit i8 modelinin üstü açık versiyonu bir süredir bekleniyor. İlk olarak 4 yıl önce Pekin Otomobil Fuarında karşımıza çıkan BMW i8 Spyder konsepti üzerinde belirsizlik nihayet sona erdi. Firma yaptığı açıklamayla hibrit spor aracının üstü açık versiyonunun üretimi için 2018 yılının hedeflendiğini açıkladı.

Automotive News kaynaklarına göre BMW CEO'su Harald Krueger aracın durumu üzerindeki endişeleri azaltmak için, geçtiğimiz günkü basın toplantısında modelin üretim durumu hakkında demeç verdi. Bu açıklamayla birlikte BMW fanları ve modelin üstü açık versiyonunu bekleyenlerin sevindiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar proje hakkında herhangi bir detay vermeyen BMW, araç ile ilgili hep "yolda" olduğunu belirten mesajlar veriyordu.

Seri üretim versiyon i8 Spyder'da bizleri nelerin beklediği net olarak bilinmezken aracın tamamen elektrikli olacağı iddia edilen son nesil i8 platformu üzerine geliştirileceği ve 400 beygirin üzerinde güç ile daha uzun menzile sahip olacağı bekleniyor.

http://europe.autonews.com/article/20161014/ANE/161019946/bmw-will-add-plug-in-hybrid-i8-roadster-in-2018