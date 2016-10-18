Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üstü açık BMW i8 Spyder 2018 yılında geliyor

Son dört senedir merakla beklenen BMW i8'in üstü açık versiyonu i8 Spyder'ın piyasaya çıkışı netleşmeye başladı. Firma modelin üretimi için 2018 yılını hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Daha önce haberlerimize de konu olan BMW'nin hibrit i8 modelinin üstü açık versiyonu bir süredir bekleniyor. İlk olarak 4 yıl önce Pekin Otomobil Fuarında karşımıza çıkan BMW i8 Spyder konsepti üzerinde belirsizlik nihayet sona erdi. Firma yaptığı açıklamayla hibrit spor aracının üstü açık versiyonunun üretimi için 2018 yılının hedeflendiğini açıkladı.
Automotive News kaynaklarına göre BMW CEO'su Harald Krueger aracın durumu üzerindeki endişeleri azaltmak için, geçtiğimiz günkü basın toplantısında modelin üretim durumu hakkında demeç verdi. Bu açıklamayla birlikte BMW fanları ve modelin üstü açık versiyonunu bekleyenlerin sevindiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar proje hakkında herhangi bir detay vermeyen BMW, araç ile ilgili hep "yolda" olduğunu belirten mesajlar veriyordu.
Seri üretim versiyon i8 Spyder'da bizleri nelerin beklediği net olarak bilinmezken aracın tamamen elektrikli olacağı iddia edilen son nesil i8 platformu üzerine geliştirileceği ve 400 beygirin üzerinde güç ile daha uzun menzile sahip olacağı bekleniyor.

http://europe.autonews.com/article/20161014/ANE/161019946/bmw-will-add-plug-in-hybrid-i8-roadster-in-2018 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 3 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles

Tesla araba görsün. Bi onun hurdalarına bakın bir de şu sanat eserine.

30 bin dolarlık arabayı fiyatı 135 bin dolardan başlaması beklenen BMW'yle karşılaştırmak
Mr. JinglesTesla araba görsün. Bi onun hurdalarına bakın bir de şu sanat eserine.30 bin dolarlık arabayı fiyatı 135 bin...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 3 yıl
zengin bi karı bulsam, bana bunu hediye etse ne güzel olurdu...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowgeist 3 yıl
Hakikaten muthis bir tasarimi var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl
Çok geç kaldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 3 yıl
zengin bi karı bulsam, bana bunu hediye etse ne güzel olurdu...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Çocukken üstü kırık araba derdim modellere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetdurangocer1 3 yıl
Guinness'e girmiş cinsellik rekorları için tıklayın. bc.vc/...
Şifreli maçları ücretsiz ve canlı izlemek için tıklayın. bc.vc/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalfatt 3 yıl
Tam bir canavar. Ben bunu alırım kırbacı vururum. Parayı bulunca tabi :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Tesla araba görsün. Bi onun hurdalarına bakın bir de şu sanat eserine.
3 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Tesla araba görsün. Bi onun hurdalarına bakın bir de şu sanat eserine.

30 bin dolarlık arabayı fiyatı 135 bin dolardan başlaması beklenen BMW'yle karşılaştırmak
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Tesla araba görsün. Bi onun hurdalarına bakın bir de şu sanat eserine.

o sanat eserinin ötv si ile tesla alınıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elninom1 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Tesla araba görsün. Bi onun hurdalarına bakın bir de şu sanat eserine.

Görüntü olarak i8 önde fakat diğer herşeyde vasat. 0-100 km/s hızlanması 4.4 iken Teslada bu süre 2.5. Teslada. gelişmiş otopilot özellikleriyle teknoloji fışkırıyorken i8 de cruise control opsiyonel falandır sanırım. 5 inç joystickli ekranıyla oynar durursun. Tesla tam dolu kapasiteyle 400-500 km gidebiliyor, i3 200 km gitse iyidir.

Tamamen elektrikli olması iyi olmuş ötv oranı %45 den %15 e düşecektir. 500 bin tl ye falan düşecektir artık kimse demesin iki katı ötv ödüyoruz diye. Araçta ötv %15, benzinde ötv yok bas elektriği, yıllık mtvsi yok daha nolsun?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Muhteşem bir araba !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4851 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
BMW, i8 ve
8 etiket daha BMW i8 bmw i8 spyder 2018 i8 spyder Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung kullanılmayan Note 7 parçaları için ödeme yapacak 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 serisi tanıtıldı: İlk kez 14nm süreci 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni fragman ve poster 3 yıl 10 şehirde daha yeni elektronik kimliklere geçiş yapılıyor 3 yıl Audi'nin tamamen elektrikli araç serisi 'e-tron' adını kullanacak 3 yıl Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak 3 yıl Apple'ın otomobil projesi rafa kalktı yerini otonom sürüş platformu alıyor 3 yıl Huawei Honor 8 ön inceleme videosu "Çift kamerasıyla iddialı" 3 yıl Havalimanlarına Galaxy Note 7 değişim noktaları kuruldu [Güncellendi] 3 yıl Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili 3 yıl Evga'nın yayınladığı Bios güncellemesi nasıl yapılır? 3 yıl Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz 3 yıl Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü? 3 yıl Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek 3 yıl Off-road temalı Asphalt Extreme’i ilk siz oynayın, bonus kazanın 3 yıl BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 serisi agresif bir fiyata sahip 3 yıl Evga söz verdiği güncellemeyi yayınladı 3 yıl Razer, ses teknolojileri şirketi THX’i satın aldı 3 yıl Dünyanın ilk 5G modemi Qualcomm’dan geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Üstü açık BMW i8 Spyder 2018 yılında geliyor Sonraki Coen Kardeşler, Dark Web'deki yasadışı pazar ile ilgili film yazıyor 3 yıl Netflix’e bu yıl bitmeden çevrim dışı izleme özelliği gelebilir 3 yıl Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video) 3 yıl Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak 3 yıl Oukitel’den ikinci 10 000mAh bataryalı telefon geliyor 3 yıl Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor 3 yıl Sony PS VR yüzbinlerce satıyor 3 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor 3 yıl Çerçevesiz telefonlara doğru: Nubia Z11 incelemesi 3 yıl Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi 3 yıl Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli 3 yıl Oakley’den akıllı gözlük 3 yıl Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak 3 yıl Samsung 10nm sürecine başlıyor 3 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme 3 yıl Apple Watch Nike+ Edition çok yakında satışta 3 yıl Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir 3 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binene 556 bin lira para, 10 yıl hapis cezası 3 yıl Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici 3 yıl Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim