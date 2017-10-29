Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi

Nokia'nın en düşük fiyatlı Android telefonu olacak Nokia 2'nin özellikleri AnTuTU'da listelendi. AnTuTu testlerine göre Nokia 2 oldukça düşük donanım ile geliyor. İşte özellikleri ve tahmini fiyatı:
1 yıl
3,3b
1
12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi
Tam Boyutta Gör
 

HMD Global'in giriş seviyesi için satışa sunmayı planladığı Nokia 2 hakkında sızıntılar giderek artıyor. Telefon geçtiğimiz hafta Bluetooth veritabanında listelenmiş ve daha sonra Evleaks telefonun basın görsellerini yayınlamıştı. Nokia 2 şimdi de AnTuTu testinde ortaya çıktı.
Nokia 2’nin teknik özellikleri oldukça düşük seviyede olacak. Bu yüzden ilk önce fiyatından bahsetmek istiyorum. Amerikan perakendeci B&H Photo Video’ya göre telefon 99 dolara satılacak. Bu rakam 380 TL’ye denk gelse de vergileri ve ithalat ücretini hesaba kattığımız zaman 600-650 TL civarı bir fiyatı olacağını düşünüyoruz.

Snapdragon 212 ve 1 GB RAM

Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelecek TA-1035 kod numaralı Nokia 2, gücünü Snapdragon’ın en düşük mobil işlemcisi olan Snapdragon 212’den alacak. İşlemciye Adreno 304 grafik kartı ve 1 GB RAM eşlik edecek.

Dahili depolama alanı 8 GB olan Nokia 2’nin ekranı 720p çözünürlüğünde. Kamera ile ilgili elimizdeki tek bilgi ise arka kameranın 8 MP, ön kameranın 5 MP olacağı yönünde.

En Büyük Kozu Fiyatı

Nokia 2’nin AnTuTu’da listelenen özellikleri çok düşük seviyede. Telefonu alıp üç beş oyun kurduğunuz zaman hem depolama alanı dolacak hem de 1 GB RAM’den dolayı takılmalar olacaktır. Özelliklerini ele aldığımızda bu telefon 3-4 sene önce tanıtılsa ilgi çekebilirdi. Özellikleri kötü olunca Nokia’nın elinde tek bir koz kalıyor: Fiyat.

Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak? 

99 dolarlık satış fiyatı, Avrupa ve ABD vatandaşları için gayet uygun. Ancak ülkemizdeki vergilendirmeler ve yükselen dolar kurunu düşündüğümüzde bizdeki fiyatının bu kadar uygun olmayacağını söyleyebiliriz. Firmanın en uygun telefonu yenilenen Nokia 3310 Avrupa’da 65 dolara satılırken ülkemizde 550 TL’ye satılıyor. Bu durumda 99 dolarlık Nokia 2’nin 650 TL’ye geleceğini söylememiz bile iyimser bir tahmin olacaktır.

HMD Global, 31 Ekim tarihinde Hindistan’da tanıtım etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9’un tanıtılması bekleniyor.


https://specspricenigeria.com/nokia-2-sd-212-appears-antutu/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_CarpeDiem_ 1 yıl en beğenilen
Nokia 1-2 sene öncesinin giriş seviye cihazını bu gün çıkarıyor herhalde.
Bu cihaz 1 gb ram + 8 gb hafıza ile tercih edilmeme sebebi olur.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-41635B9FE 1 yıl
"Video’ya göre telefon 99 dolara satılacak. Bu rakam 380 TL’ye denk gelse de vergileri ve ithalat ücretini hesaba kattığımız zaman 600-650 TL civarı bir fiyatı olacağını düşünüyoruz."
Konunun en acı kısmı burası maalesef.
"Video’ya göre telefon 99 dolara satılacak. Bu rakam 380 TL’ye denk gelse de vergileri ve ithalat ücretini hesaba kattığımız zaman 600-650 TL civarı bir fiyatı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cosica 1 yıl
8GB dahili hafıza koymayı kime sorup da akıl ettiniz? tamam bataryası çok iyi, diğer özellikleri de varsın düşük olsun diyelim ama bırakın program kurmayı işletim sistemi güncellemelerine bile yetmez o 8GB hafıza. en kötü telefonda bile 16GB şart minimum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merdo_37 1 yıl
Net bilgi... Bu telefona 600 TL'den fazla vermek... vermeyin yazık edersiniz :) Bir Nokia fanı olarak söylüyorum,
600 de çokta... Yurtdışında 99 dolar patttt Türkiye'de 799 TL 800 TL olsa alamazdık bak :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Eleştirmeyin bence. Herkes poweruser değil. Sadece alo-alo demek isteyen kullanıcılar da var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 1 yıl
5-6 sene öncesinin iyi denilebilecek donanımı. ABD'de falan 99 dolara iş görür, onlara 99tl gibi gelir. Ama Türkiye'de vergili ve kur farklı fiyatını haketmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 1 yıl
Nokia dahil diger markalar Dunyada yasamiyorlar mi da SATAMAYACAKLARINI bilerek boyle dusuk konfigurasyonlu cihazlar cikariyorlar? Elbette hayir.
Adamlar ihtiyaca yonelik cihaz cikariyor ki satiliyor.
Ulkemiz sartlarina gore dusunup bir kez daha yorumlarinizi gozden gecirin.
Edit:
Editor arkadasim, oldukca tarafli bir degerlendirme olmamis mi? insanlari boyle mi bilgilendirip yonlendireceksiniz?
"Nokia 2’nin AnTuTu’da listelenen özellikleri çok düşük seviyede. Telefonu alıp üç beş oyun kurduğunuz zaman hem depolama alanı dolacak hem de 1 GB RAM’den dolayı takılmalar olacaktır. Özelliklerini ele aldığımızda bu telefon 3-4 sene önce tanıtılsa ilgi çekebilirdi. Özellikleri kötü olunca Nokia’nın elinde tek bir koz kalıyor: Fiyat."
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-41635B9FE 1 yıl
"Video’ya göre telefon 99 dolara satılacak. Bu rakam 380 TL’ye denk gelse de vergileri ve ithalat ücretini hesaba kattığımız zaman 600-650 TL civarı bir fiyatı olacağını düşünüyoruz."
Konunun en acı kısmı burası maalesef.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smsngneveriphone4ever 1 yıl
Uygun fiyatlı çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drdonanım 1 yıl
bu telefon 3. dünya ülkelerinde bile piyasaya sürülmez yuhhhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 1 yıl
1 ram? Dalga mı geçiyorsunuz lan! Diyesim var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 yıl
Bir çok ülkede operatörler sadece tarife tahattüd karşılığı telefonu bedavaya vereceklerdir. Bizde ne olacağını herkes biliyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3315 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, nokia 2 ve
6 etiket daha nokia 2 özellikleri nokia 2 fiyatı nokia çıkış tarihi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone X ön siparişleri tarihi rekor kırdı 1 yıl Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak 1 yıl YouTube Red'den yeni bilim-kurgu dizisi: Origin 1 yıl Geliyoo yapımcıları: "Yaani’nin kullandığı veri Yandex ve Google’dan" 1 yıl Gelecek nesil Nissan Qashqai, IMx Concept'ten izler taşıyacak 1 yıl Hyundai ve Kia önümüzdeki yıl elektrikli SUV modellerini piyasaya sunacak 1 yıl ASUS'dan F/P odaklı oyuncu kulaklığı | ASUS Cerberus v2 inceleme 1 yıl Apple'dan geliştiricilere: Uygulamalarınızı bir an önce iPhone X'e uyumlu hale getirin 1 yıl Intel'in yapay zeka teknolojisi yardımıyla müzik klibi oluşturuldu 1 yıl NASA ve Almanya'nın ortak uydu sistemi GRACE, yolun sonuna geldi 1 yıl Microsoft gelirlerini artırmaya devam ediyor, konsol bölümünün katkısı büyük 1 yıl Ticari ilk Optane SSD bellekler piyasaya çıkıyor 1 yıl Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi 1 yıl Google, artık sizin yerinize konumunuzu otomatik olarak belirliyor 1 yıl The Boring Company ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti 1 yıl Hindistan artık dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı 1 yıl Intel’den üçüncü çeyrekte rekor kâr 1 yıl Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor! 1 yıl Walmart reyon kontrolü için robotlardan faydalanacak 1 yıl Animal Crossing: Pocket Camp sınırlı olarak erişime açıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi Sonraki Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi! 1 yıl DC sinematik evreninde Shazam'ı canlandıracak isim belli oldu 1 yıl WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi 1 yıl LG'nin 80 milyon akıllı ev aletini etkileyen bir güvenlik açığı tespit edildi 1 yıl Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Facebook, Cadılar Bayramı özelikleriyle güncellendi 1 yıl SnapDragon 845 Aralık ayında gün yüzüne çıkabilir 1 yıl Facebook'tan açıklama: Kimsenin konuşmalarını dinlemiyoruz 1 yıl ADATA’dan bütçe dostu SSD modelleri 1 yıl Parmak izi okuyucusu ekrana entegre Vivo Xplay 7 ortaya çıktı 1 yıl Amazon'un çalışan sayısı yarım milyonu geçti 1 yıl Xbox Game Pass Kasım 2017 oyunları duyuruldu 1 yıl Artık bataryalar hakkında daha detaylı bilgilere sahibiz 1 yıl Özbekistan ile 1000 Ejder Yalçın 4x4 üretimi için anlaşma imzalandı 1 yıl Honda'dan soğutucu özellikli sevimli taşıma robotu: RoboCas 1 yıl Patent davalarının ünlü yargıcı Lucy Koh: Artık çok yoruldum 1 yıl AMD Threadripper 1950X fiyatı ucuzladı 1 yıl Avrupa Komisyonu teknoloji şirketleri için yeni vergi politikası arıyor 1 yıl Yaz saati uygulaması değişiyor! 1 yıl DreamWorks kahramanları bu oyunda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim