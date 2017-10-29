Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi

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HMD Global'in giriş seviyesi için satışa sunmayı planladığı Nokia 2 hakkında sızıntılar giderek artıyor. Telefon geçtiğimiz hafta Bluetooth veritabanında listelenmiş ve daha sonra Evleaks telefonun basın görsellerini yayınlamıştı. Nokia 2 şimdi de AnTuTu testinde ortaya çıktı.

Nokia 2’nin teknik özellikleri oldukça düşük seviyede olacak. Bu yüzden ilk önce fiyatından bahsetmek istiyorum. Amerikan perakendeci B&H Photo Video’ya göre telefon 99 dolara satılacak. Bu rakam 380 TL’ye denk gelse de vergileri ve ithalat ücretini hesaba kattığımız zaman 600-650 TL civarı bir fiyatı olacağını düşünüyoruz.

Snapdragon 212 ve 1 GB RAM

Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelecek TA-1035 kod numaralı Nokia 2, gücünü Snapdragon’ın en düşük mobil işlemcisi olan Snapdragon 212’den alacak. İşlemciye Adreno 304 grafik kartı ve 1 GB RAM eşlik edecek.

Dahili depolama alanı 8 GB olan Nokia 2’nin ekranı 720p çözünürlüğünde. Kamera ile ilgili elimizdeki tek bilgi ise arka kameranın 8 MP, ön kameranın 5 MP olacağı yönünde.

En Büyük Kozu Fiyatı

Nokia 2’nin AnTuTu’da listelenen özellikleri çok düşük seviyede. Telefonu alıp üç beş oyun kurduğunuz zaman hem depolama alanı dolacak hem de 1 GB RAM’den dolayı takılmalar olacaktır. Özelliklerini ele aldığımızda bu telefon 3-4 sene önce tanıtılsa ilgi çekebilirdi. Özellikleri kötü olunca Nokia’nın elinde tek bir koz kalıyor: Fiyat.

Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

99 dolarlık satış fiyatı, Avrupa ve ABD vatandaşları için gayet uygun. Ancak ülkemizdeki vergilendirmeler ve yükselen dolar kurunu düşündüğümüzde bizdeki fiyatının bu kadar uygun olmayacağını söyleyebiliriz. Firmanın en uygun telefonu yenilenen Nokia 3310 Avrupa’da 65 dolara satılırken ülkemizde 550 TL’ye satılıyor. Bu durumda 99 dolarlık Nokia 2’nin 650 TL’ye geleceğini söylememiz bile iyimser bir tahmin olacaktır.

HMD Global, 31 Ekim tarihinde Hindistan’da tanıtım etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9’un tanıtılması bekleniyor.

https://specspricenigeria.com/nokia-2-sd-212-appears-antutu/