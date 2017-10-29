Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi

Snapdragon 212 ve 1 GB RAM
Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelecek TA-1035 kod numaralı Nokia 2, gücünü Snapdragon’ın en düşük mobil işlemcisi olan Snapdragon 212’den alacak. İşlemciye Adreno 304 grafik kartı ve 1 GB RAM eşlik edecek.
Dahili depolama alanı 8 GB olan Nokia 2’nin ekranı 720p çözünürlüğünde. Kamera ile ilgili elimizdeki tek bilgi ise arka kameranın 8 MP, ön kameranın 5 MP olacağı yönünde.
En Büyük Kozu Fiyatı
Nokia 2’nin AnTuTu’da listelenen özellikleri çok düşük seviyede. Telefonu alıp üç beş oyun kurduğunuz zaman hem depolama alanı dolacak hem de 1 GB RAM’den dolayı takılmalar olacaktır. Özelliklerini ele aldığımızda bu telefon 3-4 sene önce tanıtılsa ilgi çekebilirdi. Özellikleri kötü olunca Nokia’nın elinde tek bir koz kalıyor: Fiyat.
Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?
HMD Global, 31 Ekim tarihinde Hindistan’da tanıtım etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9’un tanıtılması bekleniyor.
https://specspricenigeria.com/nokia-2-sd-212-appears-antutu/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu cihaz 1 gb ram + 8 gb hafıza ile tercih edilmeme sebebi olur.
Konunun en acı kısmı burası maalesef.