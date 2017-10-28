Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi!

Güvenli İnternet Hizmeti Sunulması
İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor
Bazı internet sağlayıcıları bu hizmeti ücretli bir şekilde sunuyordu. Bundan böyle güvenli internet hizmeti ücretsiz olacak.
Cayma Bedeli İnternet Üzerinden Görüntülenebilecek
Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde “İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.” ifadesi bulunuyor.
Bu yönetmeliğe kadar cayma bedelini öğrenebilmek için uzun uğraş vermek gerekiyordu. Bundan böyle cayma bedelini internet üzerinden kolaylıkla takip edebileceğiz.
Nakil İşlemleri Hızlanacak
Bundan böyle firmalar nakil işlemlerinin yüzde 90’ını 7 gün içerisinde tamamını ise 10 gün içerisinde gerçekleştirmek zorunda.
Bu sürenin geri sayımının başlaması için birtakım şartlar bulunuyor. Bu geri sayım, yeni adreste elektronik haberleşme şebekesinin bulunması durumunda başlayacak.
Siyasi Propaganda İçerikli Haberleşme Yapılamayacak
İşletmeciler sundukları hizmetlere ilişkin, abone ve kullanıcıları ile siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamayacak, pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla yapılacak haberleşmelerde ise abone ve kullanıcıların izinlerini alacak.
Bunlara ek pek çok konuda standartlar belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı yönetmeliğin tamamını buradan okuyabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-11.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir iki pürüz var efem onları düzeltiyorlar.
O yüzden elin amazonları, uberleri büyüyor, ülkelere yayılıyor, sonra ülkemize geliyor. Sonra bizdeki yerli rakipler ağlayacak yer arıyor, bir anda hukuk müptelası kesilip engelletmek istiyor. Halbuki başta kendileri adam olsa, köylü kurnazlığı yerine adam gibi hizmete yönelse, zaten baya büyüyecek, hatta globalleşip diğer ülkelere açılabilecekler. Ama bir ülkede tekel olmayı, yasalardaki boşluklardan ya da yasaları yönetenlerin almayı sevdiği rüşvetlerden faydalanıp para kazanmayı büyüklük sanıyorlar. Tabi büyüklük. Ancak elin yabancısı adam gibi hizmetiyle gelip rekabet başlatana kadar.
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