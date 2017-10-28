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Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi!

BTK, elektronik haberleşmede işletme yükümlülüklerini ve tüketici haklarını belirleyen Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’ni Resmi Gazete’de yayınladı.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi!
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BTK tarafından "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründeki abonelik sözleşmeleri, sözleşme feshi, fesih sonuçları, hizmet kalitesi, internet güvenliği ve uluslararası dolaşım hizmeti gibi konularda tüketici hakları belirlendi ve yürürlükte olan bazı uygulamalar değiştirildi.

Güvenli İnternet Hizmeti Sunulması

İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor

Bazı internet sağlayıcıları bu hizmeti ücretli bir şekilde sunuyordu. Bundan böyle güvenli internet hizmeti ücretsiz olacak.

Cayma Bedeli İnternet Üzerinden Görüntülenebilecek

Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde “İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.” ifadesi bulunuyor.

Bu yönetmeliğe kadar cayma bedelini öğrenebilmek için uzun uğraş vermek gerekiyordu. Bundan böyle cayma bedelini internet üzerinden kolaylıkla takip edebileceğiz.

Nakil İşlemleri Hızlanacak

Bundan böyle firmalar nakil işlemlerinin yüzde 90’ını 7 gün içerisinde tamamını ise 10 gün içerisinde gerçekleştirmek zorunda.

Bu sürenin geri sayımının başlaması için birtakım şartlar bulunuyor. Bu geri sayım, yeni adreste elektronik haberleşme şebekesinin bulunması durumunda başlayacak.

Siyasi Propaganda İçerikli Haberleşme Yapılamayacak

İşletmeciler sundukları hizmetlere ilişkin, abone ve kullanıcıları ile siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamayacak, pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla yapılacak haberleşmelerde ise abone ve kullanıcıların izinlerini alacak.

Bunlara ek pek çok konuda standartlar belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı yönetmeliğin tamamını buradan okuyabilirsiniz.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-11.htm Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Akn düzenlemesinde Akn yi kaldırıp , kotayı tekrar hayata geçiren , mbit bazında düşüş yüzünden 25 mbit paketleri kaldırıp 24 yapan , 50 olanlarda akn li paketleri kaldıran sağlayıcılar bunların etrafından da dolanır.
Akn düzenlemesinde Akn yi kaldırıp , kotayı tekrar hayata geçiren , mbit bazında düşüş yüzünden 25 mbit paketleri kaldırıp 24 yapan , 50 olanlarda akn li paket...
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12 Angry Men 1 yıl
Türkiye de tüketicinin bir hakkı yoktur, ne zaman hakkımızı talep etsem hep bir pürüz çıkarıp uğraştırdılar. Örneğin amazonla google translate ile yazışmama rağmen beni hiç uğraştırmadan hemen yardımcı olmuşlardı. Turkıye de aynı dili konuştugumuz halde hiçbir zaman müşteriye yardımcı olmaya calısmıyorlar, hep kendılerını dusunuyorlar.
Türkiye de tüketicinin bir hakkı yoktur, ne zaman hakkımızı talep etsem hep bir pürüz çıkarıp uğraştırdılar. Örneğin amazonla google translate ile yazışmama rağ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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NakahNiyesuh 1 yıl
Hepsinde bir açık kapı bulur firmalar ve uygulamaz kuralları. :)
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princeunal 1 yıl
11 aylık ttnet abonesiyim benden çayma bedeli 460 tl istediler 220 falan dese kes hattı hemen sokarım netinize ama 460 tl kastı biraz
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ZaferBiryol 1 yıl
Tüketici hakları mı? Haberim yok ama görürsem söylerim.
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emo5313 1 yıl
Islak imza istemeden iptal yapılabilecekmiş görsem inanmam aga abone olurken bakkal büfe vs her yerden abone olunur ama iptal etmek istersen müdürlüğe gidecen oda 40 dereden su istiyorlar
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Dr. Boone 1 yıl emo5313
Zaten inanmayın, elektronik imza istiyor
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maxemilian 1 yıl
şimdiye kadar yasa varda her yer gül gülistan
bir iki pürüz var efem onları düzeltiyorlar.
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Dr. Boone 1 yıl
Bu siyasi propaganda maddesi tamamen göstermelik olarak konulmuş birşey. Direk TT, turkcell, vodafone, iss veya televizyon platformlarından telefonuna propaganda mesajı gelen var mı? Siyasi partiler seçim zamanı "aracı hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanan toplu sms hizmeti veren firmalardan (BXXX kodu) mesaj paketi satın alarak kendi isimleriyle mesaj atıyor. Bu partiler dernek statüsünde olduğu için de 6563 sayılı kanun kapsamı dışındalar.
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Tensi 1 yıl
Boyle bir kanundan sonra muhakkak "artan maliyetler" nedeni ile zam gelir bizim ulkede.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Bi dakka, tüketicilerin bi hakkı var mıydı?
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TetraYazilim 1 yıl
Kimsenin salladığı yok, minareyi çalan kılıfını da hazırlıyor. allem edip kallem edip malı tüketiciye tiklemenin yolunu buluyorlar.
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12 Angry Men 1 yıl
Türkiye de tüketicinin bir hakkı yoktur, ne zaman hakkımızı talep etsem hep bir pürüz çıkarıp uğraştırdılar. Örneğin amazonla google translate ile yazışmama rağmen beni hiç uğraştırmadan hemen yardımcı olmuşlardı. Turkıye de aynı dili konuştugumuz halde hiçbir zaman müşteriye yardımcı olmaya calısmıyorlar, hep kendılerını dusunuyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +36
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Spider_hip 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Türkiye de tüketicinin bir hakkı yoktur, ne zaman hakkımızı talep etsem hep bir pürüz çıkarıp uğraştırdılar. Örneğin amazonla google translate ile yazışmama rağmen beni hiç uğraştırmadan hemen yardımcı olmuşlardı. Turkıye de aynı dili konuştugumuz halde hiçbir zaman müşteriye yardımcı olmaya calısmıyorlar, hep kendılerını dusunuyorlar.

O yüzden elin amazonları, uberleri büyüyor, ülkelere yayılıyor, sonra ülkemize geliyor. Sonra bizdeki yerli rakipler ağlayacak yer arıyor, bir anda hukuk müptelası kesilip engelletmek istiyor. Halbuki başta kendileri adam olsa, köylü kurnazlığı yerine adam gibi hizmete yönelse, zaten baya büyüyecek, hatta globalleşip diğer ülkelere açılabilecekler. Ama bir ülkede tekel olmayı, yasalardaki boşluklardan ya da yasaları yönetenlerin almayı sevdiği rüşvetlerden faydalanıp para kazanmayı büyüklük sanıyorlar. Tabi büyüklük. Ancak elin yabancısı adam gibi hizmetiyle gelip rekabet başlatana kadar.
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Akn düzenlemesinde Akn yi kaldırıp , kotayı tekrar hayata geçiren , mbit bazında düşüş yüzünden 25 mbit paketleri kaldırıp 24 yapan , 50 olanlarda akn li paketleri kaldıran sağlayıcılar bunların etrafından da dolanır.
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