Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi!

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BTK tarafından "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründeki abonelik sözleşmeleri, sözleşme feshi, fesih sonuçları, hizmet kalitesi, internet güvenliği ve uluslararası dolaşım hizmeti gibi konularda tüketici hakları belirlendi ve yürürlükte olan bazı uygulamalar değiştirildi.

Güvenli İnternet Hizmeti Sunulması

İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor

Bazı internet sağlayıcıları bu hizmeti ücretli bir şekilde sunuyordu. Bundan böyle güvenli internet hizmeti ücretsiz olacak.

Cayma Bedeli İnternet Üzerinden Görüntülenebilecek

Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde “İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.” ifadesi bulunuyor.

Bu yönetmeliğe kadar cayma bedelini öğrenebilmek için uzun uğraş vermek gerekiyordu. Bundan böyle cayma bedelini internet üzerinden kolaylıkla takip edebileceğiz.

Nakil İşlemleri Hızlanacak

Bundan böyle firmalar nakil işlemlerinin yüzde 90’ını 7 gün içerisinde tamamını ise 10 gün içerisinde gerçekleştirmek zorunda.

Bu sürenin geri sayımının başlaması için birtakım şartlar bulunuyor. Bu geri sayım, yeni adreste elektronik haberleşme şebekesinin bulunması durumunda başlayacak.

Siyasi Propaganda İçerikli Haberleşme Yapılamayacak

İşletmeciler sundukları hizmetlere ilişkin, abone ve kullanıcıları ile siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamayacak, pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla yapılacak haberleşmelerde ise abone ve kullanıcıların izinlerini alacak.

Bunlara ek pek çok konuda standartlar belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı yönetmeliğin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-11.htm