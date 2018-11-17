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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygun fiyatlı Pixel 3 her yönüyle sızdırıldı

Birkaç aydır gündemi meşgul eden bütçe dostu Pixel 3 varyantı sonunda ortaya çıktı. Rusya merkezli bir teknoloji blogu, Pixel 3 Lite adlı telefonu gözler önüne seren çok sayıda fotoğraf yayınladı.
6 ay
5,5b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı Pixel 3 modelinin görselleri internete düştü. Rusya merkezli bir teknoloji blogu olan Rozetked, Pixel 3 Lite adlı telefonun fotoğraflarını yayınladı. Çentiksiz tasarımla karşımıza çıkan cihazın çerçeveleri Pixel 2'ye oldukça benziyor. Ayrıca 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı"
Telefonun diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil yer alıyor. 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılan cihazda Pixel 3 ve Pixel 3 XL'den farklı olarak 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Ayrıca beyaz varyantı neon sarı bir güç düğmesine sahip gibi görünüyor.

Ne zaman tanıtılacağı belli değil

Bütçe dostu Pixel 3 ile ilgili söylentiler uzun süreden beri gündemi meşgul ediyordu ancak hem Pixel 3 hem de Pixel 3 XL'in birkaç hafta önce tanıtılması uygun fiyatlı versiyonun yolda olduğuna dair umutların yitirilmesine neden olmuştu.
Fotoğraftaki cihazın Pixel 3 Lite olduğunu doğrulayamasak da aynı Rus sitesinin Google Pixel 3 ve 3 XL modellerini resmi lansmanından aylar önce sızdırması gerçek olma ihtimalini bir hayli yükseltiyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı veya hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli değil.

https://rozetked.me/articles/3751-eksklyuziv-pixel-3-lite-sargo-v-nashih-rukah-s-jack-3-5-i-snapdragon-670 Yorum Yaz
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The Balance 6 ay en beğenilen
Uygun model diyorlar onu bile alamıyoruz ülkede. Elimde Redmi Note 5 ile geçinip gidiyoruz artık. Bu bile 2000 TL olmuş ülkede. Bir zamanlar iPhone 4 2000 TL idi yuh o kadar parayı kim verir derken. Kıytırık 180 dolarlık ürünlere aynı parayı verir olduk. (Ne yapayım telefon giriş telefonu type c bile yok.)
Uygun model diyorlar onu bile alamıyoruz ülkede. Elimde Redmi Note 5 ile geçinip gidiyoruz artık. Bu bile 2000 TL olmuş ülkede. Bir zamanlar iPhone 4 2000 TL id...
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Y-ZiyA 6 ay
Pixel 3 teki problemler 'her yönü' ile buna da taşınacak mıymış?
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BlueDay_86 6 ay
4 GB RAM ve 32 GB hafıza günümüz şartlarının çok altında fiyatının uygun olması pek bir şey ifade etmiyor 50 yaş üstü kullanıcıları tatmin edecek gibi
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OverClocK1ng 6 ay
Pixel 3 modelinin en sorunlu olanlarını uygun fiyatlı diye satarlarsa şaşmam..
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V4LKyR 6 ay
Satış rekorları kırar.
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JackWondo 6 ay
Aynı fiyata Op6t, Mix3, Magic 2 olur.
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Johan Elmander 6 ay
2018 yılında 32gb depolama alanlı ve kart slotu olmayan telefon çıkarmak nedir?
Onun dışında çok güzel telefon.
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The Balance 6 ay en beğenilen
Uygun model diyorlar onu bile alamıyoruz ülkede. Elimde Redmi Note 5 ile geçinip gidiyoruz artık. Bu bile 2000 TL olmuş ülkede. Bir zamanlar iPhone 4 2000 TL idi yuh o kadar parayı kim verir derken. Kıytırık 180 dolarlık ürünlere aynı parayı verir olduk. (Ne yapayım telefon giriş telefonu type c bile yok.)
1 Yanıt Yanıtla +8
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fhrstw 6 ay The Balance
Türkiyede ortalama telefon değiştirme süresi 3 yıldan 9 yıla yükselmiş. Her alanda çağ atlıyoruz. Et tüketimimizi şöyle aylık 5 kiloya düşürsek belki telefon alacağız ama 15 kilo et yeyince aylık 1200 tl ete gidiyor haliyle 😂
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Y-ZiyA 6 ay
Pixel 3 teki problemler 'her yönü' ile buna da taşınacak mıymış?
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