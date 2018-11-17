Uygun fiyatlı Pixel 3 her yönüyle sızdırıldı

Uygun fiyatlı Pixel 3 modelinin görselleri internete düştü. Rusya merkezli bir teknoloji blogu olan Rozetked, Pixel 3 Lite adlı telefonun fotoğraflarını yayınladı. Çentiksiz tasarımla karşımıza çıkan cihazın çerçeveleri Pixel 2'ye oldukça benziyor. Ayrıca 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.

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Telefonun diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil yer alıyor. 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılan cihazda Pixel 3 ve Pixel 3 XL'den farklı olarak 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Ayrıca beyaz varyantı neon sarı bir güç düğmesine sahip gibi görünüyor.

Ne zaman tanıtılacağı belli değil

Bütçe dostu Pixel 3 ile ilgili söylentiler uzun süreden beri gündemi meşgul ediyordu ancak hem Pixel 3 hem de Pixel 3 XL'in birkaç hafta önce tanıtılması uygun fiyatlı versiyonun yolda olduğuna dair umutların yitirilmesine neden olmuştu.

Fotoğraftaki cihazın Pixel 3 Lite olduğunu doğrulayamasak da aynı Rus sitesinin Google Pixel 3 ve 3 XL modellerini resmi lansmanından aylar önce sızdırması gerçek olma ihtimalini bir hayli yükseltiyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı veya hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli değil.

https://rozetked.me/articles/3751-eksklyuziv-pixel-3-lite-sargo-v-nashih-rukah-s-jack-3-5-i-snapdragon-670