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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzaktan Komutalı Silah sistemi NEFER, zorlu kış testlerini başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah sistemi ailesinin en yeni üyesi NEFER'in Kazakistan'ın zorlu kış şartlarındaki testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uzaktan Komutalı Silah sistemi NEFER, zorlu kış testlerini başarıyla tamamladı
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Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER, Kazakistan’ın zorlu kış şartlarında yapılan müşteri testlerini başarıyla tamamlayarak yetkililerden tam not aldı.

ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm müşterileri için geliştirdiği uzaktan kumandalı silah sistemi ailesinin en yeni üyesi NEFER’i Kazakistan’ın zorlu kış şartlarında denedi. Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı.

Üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silah bulunduran NEFER silah sistemine Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik toplar ve antitank füzeleri takılabiliyor. Ayrıca, bu sistem hafifliği ve düşük siluetiyle de pazardaki sayılı ürünler arasında yer alıyor.

Gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı 

6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen NEFER’in, hem NATO silahlarını kullanan ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olduğu söyleniyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu sistem, üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor.

ASELSAN, yeni ürünü NEFER’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. NEFER’in Kazakistan’daki testlerini başarıyla tamamladığı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından duyuruldu.


https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nefer-dondurucu-soguktaki-performansiyla-tam-not-aldi-/1104462 Yorum Yaz
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Denorath 1 yıl en beğenilen
Maşallah savunma sanayimizin hızına yetişilemiyor. Allah daha iyilerini en kısa zamanda yapmayı nasip etsin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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ahmetses 1 yıl
Allah razı olsun.Hükümet çalışıyor.Oyum Ak Partiye.
Not:Eski solcuyum
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muammer816 1 yıl
sanırım gerçekten sırada uzaktan kumandalı tank var !! maşallah.
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Denorath 1 yıl en beğenilen
Maşallah savunma sanayimizin hızına yetişilemiyor. Allah daha iyilerini en kısa zamanda yapmayı nasip etsin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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JQKER 1 yıl Denorath
Denorath
Maşallah savunma sanayimizin hızına yetişilemiyor. Allah daha iyilerini en kısa zamanda yapmayı nasip etsin.

forumda böyle güzel yorumlar görmek şaşırtıyor. demekki tek tük de olsa iyiler de var
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