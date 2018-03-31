Uzaktan Komutalı Silah sistemi NEFER, zorlu kış testlerini başarıyla tamamladı

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Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER, Kazakistan’ın zorlu kış şartlarında yapılan müşteri testlerini başarıyla tamamlayarak yetkililerden tam not aldı.

ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm müşterileri için geliştirdiği uzaktan kumandalı silah sistemi ailesinin en yeni üyesi NEFER’i Kazakistan’ın zorlu kış şartlarında denedi. Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı.

Üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silah bulunduran NEFER silah sistemine Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik toplar ve antitank füzeleri takılabiliyor. Ayrıca, bu sistem hafifliği ve düşük siluetiyle de pazardaki sayılı ürünler arasında yer alıyor.

Gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı

6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen NEFER’in, hem NATO silahlarını kullanan ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olduğu söyleniyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu sistem, üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor.

ASELSAN, yeni ürünü NEFER’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. NEFER’in Kazakistan’daki testlerini başarıyla tamamladığı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından duyuruldu.

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nefer-dondurucu-soguktaki-performansiyla-tam-not-aldi-/1104462