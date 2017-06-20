Uzanların satın aldığı Vertu, Çinli teknoloji devi ile anlaştı

Geçtiğimiz mart ayında Uzan ailesinin küçük ismi Hakan Uzan’a ait Baferton isimli şirket, lüks telefon markası Vertu’yu satın aldığını duyurmuştu. Yaklaşık 230 milyon TL karşılığında Uzan ailesi tarafından satın alınan Vertu, bugün çok önemli bir ortaklığa imza attığını duyurdu. Vertu’nun, dünyanın önde gelen elektronik üreticisi TCL ile yaptığı anlaşma uyarınca Çinli şirket önümüzdeki süreçte el yapımı 30.000 adet Vertu marka telefonun üretiminden ve teknolojik yeniliklerinden sorumlu olacak.

Vertunun 40 milyon dolar ödeyeceği anlaşma ile Vertu markasının, sadece mücevher süslemelerle kaplı lüks bir telefon markası değil aynı zamanda günümüz koşullarına uygun teknolojileri de barındıran güçlü bir marka olması yolunda önemli bir adım atılmış oldu zira TCL; Alcatel, Turing ve BlackBerry markalarına ait akıllı telefonların ve Samsung’a ait akıllı televizyonların üretimini yapan tecrübeli bir şirket. 2010 yılında dünyanın en büyük 25.elektronik üreticisi olarak gösterilen şirket 2013 yılında ise pazar payı sıralamasına göre dünyanın en büyük 3.televizyon üreticisi olmuştu.

Anlaşmanın Devamı Gelebilir

Anlaşmanın ardından iki taraf da memnuniyetini dile getirirken Hakan Uzan, TCL ile ilerleyen dönemlerden daha fazla bir araya geleceklerini ve bu anlaşmanın iki şirket arasındaki ilişkinin başlangıcı olduğunu dile getirerek Vertu ile TCL arasında farklı anlaşmaların da yapılacağını işaret etti. TCL Genel Müdür Yardımcısı Alain Lejeune ise gelişmiş akıllı telefon teknolojilerini; Vertu'nun mükemmel işçiliği, üstün tasarımı ve performans garantisi ile birleşerek müşteriler için olağanüstü bir denetim yaratacaklarını dile getirdi.

Anlaşmayla birlikte TCL teknolojisine sahip yeni Vertu modellerini eylül ayında İngiltere, Fransa, Çin, Asya, Rusya, Batı Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında müşteri karşısına çıkması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/141397-vertu-signs-deal-with-tcl-to-produce-line-of-super-advanced-super-expensive-smartphones