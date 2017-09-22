Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor

Bilimin tüm diğer dallarına olduğu gibi uzay araştırmalarına da çok ciddi yatırımlar yapan Çin Halk Cumhuriyeti, yakında Güneş Sistemimizin kızıl gezegeni Mars'a tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan yeni bir habere göre uzak doğu ülkesinin Mars 2020 planları "tıkırında" ilerliyor.

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"Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir"

Elbette her şey burada yazdığımız kadar kolay gerçekleşmeyecek. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da bugüne kadar yalnızca NASA bu konuda başarıya ulaşabildi. NASA'nın Curiosity ve Oppurtunity uzay araçları halen Mars yüzeyinde araştırmalar yapıyor.

Çin'in gelecek uzay planları saymakla bitmiyor

Diğer taraftan Çin, görevin bilimsel hedefleri haricinde ülkeye kazandıracağı prestiji de oldukça önemsiyor. Uzak doğu ülkesi, milyarlarca dolarlık bu büyük uzay görevlerinde yakalayacağı başarılarla birlikte ABD ve Rusya gibi dünya devleriyle aynı arenada olduğunu kanıtlamaya çalışacak.

Tabi Çin'in uzay araştırmalarındaki hedefleri Mars 2020 görevinden ibaret değil. Uzay araştırmalarının lider ülkesi haline gelmeyi hedefleyen Çin, 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına da bir uzay aracı göndermiş olacak. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay istasyonuna da sahip olmayı planlayan uzak doğu ülkesinin nihai hedefiyse 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan göndermek olacak. Çin'in ayrıca Jüpiter ve Uranüs'e de uzay aracı gönderme planları bulunuyor.

https://futurism.com/chinese-official-says-the-nations-plans-to-explore-mars-are-going-smoothly/

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