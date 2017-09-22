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Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor

Uzayın yeni yıldızı Çin, 2020'de Mars'a dev bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan bir habere göre planlar herhangi bir problem olmadan son sürat devam ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bilimin tüm diğer dallarına olduğu gibi uzay araştırmalarına da çok ciddi yatırımlar yapan Çin Halk Cumhuriyeti, yakında Güneş Sistemimizin kızıl gezegeni Mars'a tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan yeni bir habere göre uzak doğu ülkesinin Mars 2020 planları "tıkırında" ilerliyor.

Çin'in 2020 yılında başlatmayı hedeflediği büyük Mars görevinde 13 farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'e fırlatılacak. Yedi yörünge aracı, bir iniş aracı ve beş gözlem aracından oluşan bu uzay araçları Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden en ince detaylarına kadar inceleyecek. Xinhua'ya konuşan Mars 2020 görevinin baş mimarı Zhang Rongqiao, yörünge ve gözlem araçlarıyla birlikte Kızıl Gezegen'in çevresel ve biçimsel özellikleri, yüzey yapısı ve atmosferik özelliklerine dair çok önemli veriler toplayacaklarını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir"
Yörünge ve gözlem araçları yine Çin'in kendi yapımı olan Long March 5 isimli roket üzerinde uzaya fırlatılacak. Uzay araçları Dünya'yı terk ettikten sonra 7 aylık bir yolculuğa çıkacaklar ve bu 7 aylık uzay yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'in yörüngesine giriş yapacaklar. Sonrasında ise iniş aracı diğer 6 gözlem aracıyla birlikte gruptan ayrılıp Mars'ın yüzeyine doğru harekete geçecek. İniş aracının yüzeye başarılı bir şekilde iniş yapması halinde gözlem araçlarının Kızıl Gezegen üzerindeki araştırmaları da başlamış olacak.

Elbette her şey burada yazdığımız kadar kolay gerçekleşmeyecek. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da bugüne kadar yalnızca NASA bu konuda başarıya ulaşabildi. NASA'nın Curiosity ve Oppurtunity uzay araçları halen Mars yüzeyinde araştırmalar yapıyor.

Çin'in gelecek uzay planları saymakla bitmiyor


Diğer taraftan Çin, görevin bilimsel hedefleri haricinde ülkeye kazandıracağı prestiji de oldukça önemsiyor. Uzak doğu ülkesi, milyarlarca dolarlık bu büyük uzay görevlerinde yakalayacağı başarılarla birlikte ABD ve Rusya gibi dünya devleriyle aynı arenada olduğunu kanıtlamaya çalışacak.
Tabi Çin'in uzay araştırmalarındaki hedefleri Mars 2020 görevinden ibaret değil. Uzay araştırmalarının lider ülkesi haline gelmeyi hedefleyen Çin, 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına da bir uzay aracı göndermiş olacak. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay istasyonuna da sahip olmayı planlayan uzak doğu ülkesinin nihai hedefiyse 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan göndermek olacak. Çin'in ayrıca Jüpiter ve Uranüs'e de uzay aracı gönderme planları bulunuyor.

https://futurism.com/chinese-official-says-the-nations-plans-to-explore-mars-are-going-smoothly/ Yorum Yaz
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bwhiteshark 2 yıl en beğenilen

Adının hakkını verecekler yani. Kızıl Gezegen
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Redunay 2 yıl
Marsta hayat yok onun yerine yaşamın var olabileceği europa ve titan gibi uydulara gitsinler.
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firtinax 2 yıl
Çin ve ABD tamamen Mars'a gitsin. Karbon salınımı sorunu biter.
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bwhiteshark 2 yıl en beğenilen

Adının hakkını verecekler yani. Kızıl Gezegen
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GamerFX 2 yıl
nerde kalmistik ver mehteriii verrr
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java 2 yıl
Herhalde ki Mars'a ilk gidip işgal etmek isteyecek olan Çin olacaktır... Adamlar yakında gezegene sığmayacaklar...
1,4 Milyar insan nedir ya... :)
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fuckulteli 2 yıl
Aya insan gönderme planı niye 2030'lu yıllarda? Şu an ne eksik Çin tarafında?
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kadirirdem 2 yıl
Çinde kendini aştı iyice.
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koyunsavar 2 yıl
Çin li ler Mars a taşınsa arazi kavgası yaparlar sigmazlar oraya.
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kımyasal 2 yıl
Evet Çin tarafında büyük gelişmeler yaşanmakta fakat Çin'in adı ''hırsızlıkla'' anılmakta.F35 proje aşamasında iken tasarım ve projeler Çin tarafından çalındı ve büyük hacker saldırılarının arkasında hala Çin desteği devam etmektedir.Obama zamanında tansiyon hayli yükselmişti ki yakın zamanda Trump da Çin'e fırçayı kaydı,bari uzay çalışmalarında lekelenmesinler.
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k2fg9 2 yıl kımyasal
kımyasal
Evet Çin tarafında büyük gelişmeler yaşanmakta fakat Çin'in adı ''hırsızlıkla'' anılmakta.F35 proje aşamasında iken tasarım ve projeler Çin tarafından çalındı ve büyük hacker saldırılarının arkasında hala Çin desteği devam etmektedir.Obama zamanında tansiyon hayli yükselmişti ki yakın zamanda Trump da Çin'e fırçayı kaydı,bari uzay çalışmalarında lekelenmesinler.

Çaldırmasınlar?

Siber savaş denilen bir kavram var.

Bu arada ülke olarak nerede kalmıştık? "Bunlaaar ateist, bunlaaar terörist, bunlaaar fetöcü, bunlaaar ülkemizi çekemiyor..."
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MARS, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve
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