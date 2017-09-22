Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor

Bilimin tüm diğer dallarına olduğu gibi uzay araştırmalarına da çok ciddi yatırımlar yapan Çin Halk Cumhuriyeti, yakında Güneş Sistemimizin kızıl gezegeni Mars'a tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan yeni bir habere göre uzak doğu ülkesinin Mars 2020 planları "tıkırında" ilerliyor.
Çin'in 2020 yılında başlatmayı hedeflediği büyük Mars görevinde 13 farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'e fırlatılacak. Yedi yörünge aracı, bir iniş aracı ve beş gözlem aracından oluşan bu uzay araçları Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden en ince detaylarına kadar inceleyecek. Xinhua'ya konuşan Mars 2020 görevinin baş mimarı Zhang Rongqiao, yörünge ve gözlem araçlarıyla birlikte Kızıl Gezegen'in çevresel ve biçimsel özellikleri, yüzey yapısı ve atmosferik özelliklerine dair çok önemli veriler toplayacaklarını ifade ediyor.
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Yörünge ve gözlem araçları yine Çin'in kendi yapımı olan Long March 5 isimli roket üzerinde uzaya fırlatılacak. Uzay araçları Dünya'yı terk ettikten sonra 7 aylık bir yolculuğa çıkacaklar ve bu 7 aylık uzay yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'in yörüngesine giriş yapacaklar. Sonrasında ise iniş aracı diğer 6 gözlem aracıyla birlikte gruptan ayrılıp Mars'ın yüzeyine doğru harekete geçecek. İniş aracının yüzeye başarılı bir şekilde iniş yapması halinde gözlem araçlarının Kızıl Gezegen üzerindeki araştırmaları da başlamış olacak.
Elbette her şey burada yazdığımız kadar kolay gerçekleşmeyecek. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da bugüne kadar yalnızca NASA bu konuda başarıya ulaşabildi. NASA'nın Curiosity ve Oppurtunity uzay araçları halen Mars yüzeyinde araştırmalar yapıyor.
Çin'in gelecek uzay planları saymakla bitmiyor
Diğer taraftan Çin, görevin bilimsel hedefleri haricinde ülkeye kazandıracağı prestiji de oldukça önemsiyor. Uzak doğu ülkesi, milyarlarca dolarlık bu büyük uzay görevlerinde yakalayacağı başarılarla birlikte ABD ve Rusya gibi dünya devleriyle aynı arenada olduğunu kanıtlamaya çalışacak.
Tabi Çin'in uzay araştırmalarındaki hedefleri Mars 2020 görevinden ibaret değil. Uzay araştırmalarının lider ülkesi haline gelmeyi hedefleyen Çin, 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına da bir uzay aracı göndermiş olacak. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay istasyonuna da sahip olmayı planlayan uzak doğu ülkesinin nihai hedefiyse 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan göndermek olacak. Çin'in ayrıca Jüpiter ve Uranüs'e de uzay aracı gönderme planları bulunuyor.
https://futurism.com/chinese-official-says-the-nations-plans-to-explore-mars-are-going-smoothly/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adının hakkını verecekler yani. Kızıl Gezegen