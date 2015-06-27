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Uzman Tv'nin Windows Phone uygulaması kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzman Tv'nin Windows Phone uygulaması kullanıma sunuldu
 
Hemen her konunda barındırdığı video içerikleriyle Türkiye'nin en büyük bilgi ağlarından olan Uzman Tv, iOS ve Android sonrası Windows Phone platformuna da giriş yaptı.
Sade bir arayüzle hazırlanan ve temel olarak bünyesinde yer alan videoların Windows Phone cihazlarda izlenmesine imkan tanıyan Uzman Tv uygulaması, kendi içerisinde ihtiyaca bağlı arama yapabiliyor, kategori temelinde keşfi kolaylaştırıyor ve isme dayalı olarak katkıda bulunan bütün uzmanları gözler önüne serebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Uzman Tv'nin Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/uzmantv/03dd0e50-15c0-4fe8-8b8b-1e4dfb3a22bb Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Microsoft Specialist 4 yıl
Yola geliyorlar (:
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Glorfindel1907 4 yıl
Okumak daha cazip geliyor bana çoğu zaman :)
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magicrea 4 yıl
ilk yorum benden gelsin, tasarım olarak vasat duruyor. evet, ben daha iyisini yaparım.
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