Uzun süredir beklenen telefon artık resmi; huzurlarınızda MeeGo'lu Nokia N9

116.45 mm uzunluğunda, 61.2 mm genişliğinde, 7.6-12.1 mm arası değişen kalınlıkta ve batarya dahil olmak üzere 135 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nokia N9'da 3.9-inç (~9.9 cm) boyutunda ve 480 x 854 piksel* (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekrana (dün geceki iddiaların aksine çözünürlük 540 x 960 piksel değil*), 16 GB ve 64 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verildiğini görüyoruz. 16.7 milyon rengi görüntüleyebilen ekran, Corning Gorilla Glass ile çizilmelere karşı güçlendirilmiş.



Günümüzde bir standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR ve GPS / aGPS üçlüsü ile donatılan Nokia N9'da 8 megapiksel çözünürlüğünde, 28 mm f/2.2 Carl Zeiss optiği kullanan kamera bulunuyor. Aynı zamanda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabilen kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için çift led flaş, coğrafi etiketleme (geo-tagging), yüz takip teknolojisi ve fotoğraf editörü eşlik ediyor. Video kaydı esnasında farklı objelere odaklama yapılabiliyor.



Ön yüzünde herhangi bir tuşa sahip olmayan Nokia N9, ivme, mesafe ve ışık sensörlerini, dijital pusulayı, git gide yaygınlaşan NFC (Near-Field Communications) desteğini, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişini, Apple iPhone 4 ile aynı şekilde micro SIM kart desteğini, HTML 5 destekli internet tarayıcıyı, arka plandaki istenmeyen sesleri önlemek için çift mikrofonu bünyesinde barındırıyor.

Gerek kutu içeriğinde gerek kendisinde doğaya zararlı olmayan materyaller kullanılan Nokia N9, pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç renk alternatifi sunuyor, telefonun 1450 mAh'lik bataryası GSM şebekesi göz önünde tutulduğunda 380 saate varan bekleme, 11 saate varan konuşma, 4.5 saate varan video izleme ve 50 saate varan müzik dinleme süresi sağlıyor.

H.263, MPEG4-SP & ASP, H.264 BP/MP, WMV9 / VC-1 and Mkv (Matroska), MPEG-4 AAC , eAAC, eAAC+, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2), MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), WMA 9, WMA Voice 9, WMA Lossless 9, WMA Professional 9 and 10, Dolby Digital Plus (AC-3 & E-AC-3), FLAC gibi zengin video, ses formatı desteği sunan Nokia N9'un tam olarak ne zaman dağıtımına başlanacağı ve fiyatı ise daha sonra açıklanacak.

İşte tanıtım videoları;