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Uzun süredir beklenen telefon artık resmi; huzurlarınızda MeeGo'lu Nokia N9

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,5b
1
251
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Uzun süredir beklenen telefon artık resmi; huzurlarınızda MeeGo'lu Nokia N9
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Aylarca hakkında birbirinden farklı spekülasyonlar yayınlandı, ona ait olduğu iddia edilen pek çok fotoğraf internete sızdırıldı, hatta bir ara  piyasaya asla sürülmeyeceği dahi teknoloji meraklıları tarafından düşünülmeye başlandı. Evet... Bahsettiğimiz akıllı telefon MeeGo işletim sistemli Nokia N9'dan başkası değil. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Singapur'da düzenlenen ''Nokia Communications'' etkinliği kapsamında N9'u en sonunda resmi olarak tanıttı. Şimdi Nokia'nın yeni akıllı telefonunun teknik detaylarına hep beraber genel olarak bir göz gezdiriyoruz.
Uzun süredir beklenen telefon artık resmi; huzurlarınızda MeeGo'lu Nokia N9
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Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) desteği sunan Nokia N9, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 (ARM Cortex-A8) platformundan, 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alıyor; Intel - Nokia işbirliğiyle geliştirilen Linux tabanlı MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemini kullanıyor.
116.45 mm uzunluğunda, 61.2 mm genişliğinde, 7.6-12.1 mm arası değişen kalınlıkta  ve batarya dahil olmak üzere 135 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nokia N9'da 3.9-inç (~9.9 cm) boyutunda ve 480 x 854 piksel* (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekrana (dün geceki iddiaların aksine çözünürlük 540 x 960 piksel değil*), 16 GB ve 64 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verildiğini görüyoruz. 16.7 milyon rengi görüntüleyebilen ekran, Corning Gorilla Glass ile çizilmelere karşı güçlendirilmiş.
Uzun süredir beklenen telefon artık resmi; huzurlarınızda MeeGo'lu Nokia N9
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Günümüzde bir standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR ve GPS / aGPS üçlüsü ile donatılan Nokia N9'da 8 megapiksel çözünürlüğünde, 28 mm f/2.2 Carl Zeiss optiği kullanan kamera bulunuyor. Aynı zamanda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabilen kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için çift led flaş, coğrafi etiketleme (geo-tagging), yüz takip teknolojisi  ve fotoğraf editörü eşlik ediyor. Video kaydı esnasında farklı objelere odaklama yapılabiliyor.
Ön yüzünde herhangi bir tuşa sahip olmayan Nokia N9, ivme, mesafe ve ışık sensörlerini, dijital pusulayı, git gide yaygınlaşan NFC (Near-Field Communications) desteğini, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişini, Apple iPhone 4 ile aynı şekilde micro SIM kart desteğini, HTML 5 destekli internet tarayıcıyı, arka plandaki istenmeyen sesleri önlemek için çift mikrofonu bünyesinde barındırıyor.
Uzun süredir beklenen telefon artık resmi; huzurlarınızda MeeGo'lu Nokia N9
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Gerek kutu içeriğinde gerek kendisinde doğaya zararlı olmayan materyaller kullanılan Nokia N9, pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç renk alternatifi sunuyor, telefonun 1450 mAh'lik bataryası GSM şebekesi göz önünde tutulduğunda 380 saate varan bekleme, 11 saate varan konuşma, 4.5 saate varan video izleme ve 50 saate varan müzik dinleme süresi sağlıyor.
H.263, MPEG4-SP & ASP, H.264 BP/MP, WMV9 / VC-1 and Mkv (Matroska), MPEG-4 AAC , eAAC, eAAC+, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2), MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), WMA 9, WMA Voice 9, WMA Lossless 9, WMA Professional 9 and 10, Dolby Digital Plus (AC-3 & E-AC-3), FLAC gibi zengin video, ses formatı desteği sunan Nokia N9'un tam olarak ne zaman dağıtımına başlanacağı ve fiyatı ise daha sonra açıklanacak.
İşte tanıtım videoları;

http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-n9-00 Yorum Yaz
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leqendarym 8 yıl en beğenilen
Tasarım süper. Uygulama desteği verirse tutar :)
1 Yanıt Yanıtla +29
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Guest-6B729B06B 8 yıl
nokia'nın geri dönüşü başladı galiba. Telefon tek kelime ile harika.
Yanıtla +15
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yunuss.10 8 yıl

orhan azeri
Flas player destekliyormu?

Elbette

Nokia sonunda bekledigim telefonu cikartti
gelirmi bilinmez ama bu telefon alinir
orhan azeriFlas player destekliyormu?ElbetteNokia sonunda bekledigim telefonu cikarttigelirmi bilin...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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MeeGo OS 8 yıl
telefonun fiyatı galiba 16gb olanı 649$ olacakmış
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Türkiye'ye gelse vergilerle 1300+ olurdu zaten. :)
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SaatliBomba 8 yıl
Muthis telefon ozellikleri bayagi ileri
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FinaL_İmPacT 8 yıl
Bu gidişle nokia yükselişe geçemeyecek gibi.
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anelka39 8 yıl
Çok satılmasın diyedir belkide
Maazallah çok satar felan
Microsoft ve elop iğnesi rahatsız olur
Zaten elopun Nokia nin başarısını düşündüğünü zannetmiyorum
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FRAPS 8 yıl
N9 videolarını izledim , gerçekten süper bir telefona benziyor. İşletim sistemi tek kelimeyle harika menü geçişleri filan çok estetik olmuş.Yıllar sonra nokia işe yarar birşey bulmuş derken bu elop denen adam bunu baltalamaya çalışıyor.Ben onun yerinde olsam finansal kaynağın çoğunu meegoya aktarırdım , Nokia yı önceki zamanlarda ki başarısına ancak bu sistem ile geri dönebilir.

Ios un kısıtlamalarına , androidin güvenlik problemi ve ağırlaşmasını sevmeyen , symbiandan bıkanlar için elde tutulabilecek tek işletim sistemi var oda meegodur.
W7 nin arayüzü ise beni pek tatmin etmedi , İnsan kısa süre sonra sıkılabilir.Ayrıca ondada ios gibi bolca kısıtlama var.
Ayrıca artık önüne gelende symbian ,android ve ios lu telefon var.N9 farklılık yaşamak isteyenlerin tek tercihi olabilir.

Meego açık platform istenildiği gibi geliştirilebilir.Radyo yok diye üzülen olmasın , n900 de olduğu gibi yazılımla daha sonra radyo aktifleştirilir .Sonuçta açık kaynak kodlu :))
Telefonda gördüğüm kadarıyla bir eksiklik yok.Keşke 1080p video kaydı yapabilseydi diye düşünsemde , telefonda artık öne çıkan içindeki yazılım olduğu için 720p olması göz ardı edilebilir.

Bir sonraki telefonum n9 olacak
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Ghent 8 yıl
Tasarım berbat bence.
Nokianın yine başarılı olacağıını düşünmüyorum
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HAS_nicktir 8 yıl
kesin bi bit yeniği var bu işte diyor insan nokiadan böyle bi telefon görünce
ya fiyatı uçuk tutarak ya da uygulama desteği vermeyerek batırabilirler bu işi de
insanlar tedirgin..
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BanaMıDediniz 8 yıl
güzel de uygulama lazım buna uygulama
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DH Misafiri 8 yıl
tasarımları gerçekten beğendim :)
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DH Misafiri 8 yıl
yok be abycim bence daha buda alinmaz simdi bunun 7 serieside cikacak klavyeli olani ve telefonun kamerasinida yukseltirler 12 mp o zaman alinir
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milliyet 8 yıl
Nokia sonunda symbian dan kurtuldu.Nokia artık bu politikadan kurtulması lazım telefon gerçekten çok güzel olmuş,sonunda bana göre alınabilecek bir telefon yapmışlar.
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wade53 8 yıl
birkaç videoya baktım sanki microsoftdan yardım almış gibiler sistem aşağı ve sağa sola dayalı tıpkı wp7 gibi
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wade53 8 yıl
Android Devri Kapanmıştır :D Tasarımı Milka Çikolotaları gibi
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