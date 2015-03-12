VAIO Phone resmiyet kazandı

Sony'nin elinden VAIO dizüstü bilgisayar markasını satın alan Japon JIP ortaklığı, sürpriz bir şekilde akıllı telefon pazarına gireceğini açıklamıştı. VAIO Phone adlı akıllı telefon bugün Japonya'da resmiyet kazandı.

Cihazın Panasonic Eluga U2 modeline tasarım ve donanım olarak çok benzemesi dikkatlerden kaçmazken, kaynaklar JIP ve Panasonic'in üretim ortaklığı yaptığını belirtiyor. Yani telefon Panasonic'in ancak markası VAIO'nun.

Orta seviyeye hitap eden bir cihaz olan VAIO Phone'da 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza ile destekleniyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan cihaz, 2500mAh gücünde bataryadan gerekli enerjisini sağlıyor. Modelde Android 5.0 işletim sistemi, 4G LTE desteği, 7.95mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.

Model 420$ fiyat etiketine sahip ve muhtemelen marka değeri fiyatı biraz artırmış durumda. Cihaz 20 Mart itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerinde de raflara çıkacağı açıklandı.









http://www.androidheadlines.com/2015/03/vaios-first-android-smartphone-panasonic-eluga-u2s-clone.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter