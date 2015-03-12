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VAIO Phone resmiyet kazandı

4 yıl
6,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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VAIO Phone resmiyet kazandı

Sony'nin elinden VAIO dizüstü bilgisayar markasını satın alan Japon JIP ortaklığı, sürpriz bir şekilde akıllı telefon pazarına gireceğini açıklamıştı. VAIO Phone adlı akıllı telefon bugün Japonya'da resmiyet kazandı.
Cihazın Panasonic Eluga U2 modeline tasarım ve donanım olarak çok benzemesi dikkatlerden kaçmazken, kaynaklar JIP ve Panasonic'in üretim ortaklığı yaptığını belirtiyor. Yani telefon Panasonic'in ancak markası VAIO'nun.
Orta seviyeye hitap eden bir cihaz olan VAIO Phone'da 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza ile destekleniyor.
Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan cihaz, 2500mAh gücünde bataryadan gerekli enerjisini sağlıyor. Modelde Android 5.0 işletim sistemi, 4G LTE desteği, 7.95mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.
Model 420$ fiyat etiketine sahip ve muhtemelen marka değeri fiyatı biraz artırmış durumda. Cihaz 20 Mart itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerinde de raflara çıkacağı açıklandı.



http://www.androidheadlines.com/2015/03/vaios-first-android-smartphone-panasonic-eluga-u2s-clone.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 4 yıl
nexus 4 e benzemiş.
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popkolik25 4 yıl en beğenilen
Üzerinde SONY yazmadıktan sonra Vaio olması hiç ilgimi çekmedi dğrusu...
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DH Misafiri 4 yıl
yani demek ıstıyor kı
telefon 250 Dollar
arkadası şu sevimli vaio yazısı 170 dolar ...
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sercandk 4 yıl
Fiyat fazla uçmuş. Tamam vaio nun bir imaji var ama bu donanıma o fiyat tutmaz.
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kımyasal 4 yıl
Kesin kazık fiyat koyarlar diye düşündüm doğru çıktı.Tamam japonyada üretilmiş olabilir ama tüketici tezgaha baktığında hangisi hesaplı ise (büyük oranda) onu alır 2+2=4 bu böyledir.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Sony yüksek kalite ve kaliteli bir marka imajı yarattığı bir ismin böyle orta seviye Donanım ile Varolan imajı zedelemesi mantıklı gelmedi bana.
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OverClocK1ng 4 yıl
Madem Snapdragon 410 ile 2GB RAM olabiliyor, diğer üreticiler niye ısrarla 1GB da ısrar ediyorlar anlamıyorum...
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Stumaster 4 yıl
Şanslarını denemeleri güzel ama sadece Japonya'da satılan bir cihaz için bu fiyat ve donanımla zor gibi. İşlemci en az sd610 veya sd615 olmalıydı.
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Master_Evil 4 yıl
cidden nexusa çok benzemiş
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popkolik25 4 yıl en beğenilen
Üzerinde SONY yazmadıktan sonra Vaio olması hiç ilgimi çekmedi dğrusu...
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frislusw 4 yıl
S810 ile gelseydin tasarimina bir şey demiyorum sadece aşırı kaliteli ve sık duran bir telefon yapsaydin 13 mp arka 5 mp on kamera olsa 3200 mah batarya full hd olsa 32 gb baratya ve kard girisi olsa 1500 Dolar desen markanin sani ile yine satilir ama ışte
Farkindayim bu ornekle halamin biyigi olsa amcam olur
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complete_ 4 yıl
Ne güzel markalaşma htc'de desire'yi ayırsın desirede sağlam bir marka gibi çıksın, Kafadan markalaşma ilk ürüne de 400 usd fiyat çek aynı telefonu çinli 100 usd satıyor ama marka'ya?
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Şahi_13 4 yıl
Tasarım hoş ama özelleştirilmiş bi arayüzle daha estetik olabilirmiş. Fiyatta sürrealist biraz tabi :)
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