VAIO akıllı telefonunu Avrupa'da da satışa sunacak

Sony'nin bilgisayar sektöründe yaygın olarak kullandığı ancak daha sonra Japan Industrial Partners (JIP)'e sattığı Vaio markasının hala %5 gibi ufak bir parçasına sahip. Markanın haklarına sahip olan JIP ise bir süredir akıllı telefon pazarına gireceğini gösteriyordu hatta öyle ki telefonların kutulanma aşamasına gelindiği de açıklanmıştı.
Akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı ancak 12 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte bu bilgiler açıklanacak. Yunanistan da ki bir kaynağın (Techblog.gr) edindiği bilgilere göre ise cihaz Avrupa'da da satılmaya başlanacak. Bu açıdan geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak Vaio markası Sony kullanıcılarının da sevdiği bir marka durumunda. Akıllı telefon pazarına girmesi Sony'i veya diğer üreticileri etkilemeyi başarabilir mi merak konusu.
Ayrıca akıllı telefonun en yaygın söylentileri 5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve 720x1280 piksel çözünürlük sunacağı , 64 bit Snapdragon 410 çipset ile birlikte 2 GB sistem belleği ve 16GB dahili depolama alanı barındıracağı şeklinde. Bunun dışında Vaio akıllı telefonda 5 MP ön 13 MP arka kamera bulunması ve Android Lollipop 5.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.
Ayrıca akıllı telefonun en yaygın söylentileri 5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve 720x1280 piksel çözünürlük sunacağı , 64 bit Snapdragon 410 çipset ile birlikte 2 GB sistem belleği ve 16GB dahili depolama alanı barındıracağı şeklinde. Bunun dışında Vaio akıllı telefonda 5 MP ön 13 MP arka kamera bulunması ve Android Lollipop 5.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.
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Vaio nun isim prestijine uygun bi telefon çıkmalıydı. 410 ile çıkarsa marka ismini basitleştirirler gibime geliyor.
Sony Japonya resmi sitesinde sony vaio olarak değilde vaio olarak ürünler kategorisinde yer vermişler yoksa bende biliyorum japon endüstriye satıldığını
Vaiolar hicbir zaman ic donanimlariyla iddiali olmadilar ki :/ kasa kalitesi ve gorsellik adina yapilan ince detaylar,harika ekran ve ses sistemiyle geliyorlardi.. bilgisayarlarin hepsini i7 li uretmiyorlardi ki..
Daha önce vaio Sony'deyken xperia markası android vaio markası ise Windows telefon çıkacak deniyordu. Donanım açısından bakılırsa Windows phone 8.1 ve hatta win 10 için donanım fazlası ile yeterli.
Zaten Sony'nin laptop işinden çıkmasındaki nedenlerin biri Windows'un tüm ürünlerde Xbox'ı dayatması. e adamda playstation var, o nedenle tercihini androidten yana kullandı. Ben sony ericson psp phone çıktığında yazmıştım. Bu el konslollarının ölümü ve android telefon konsolların ve masa üstü android konsolların doğumudur diye. Sony microsoft'u rakip olarak gördü ancak android aldı yürüdü.
Kardeşim galiba önce kutusunu satıp sonra telefonu çıkartacaklar selam
64 Bit lik işlemci 2-3 sene önceki teknoloji mi ?
S400 değil S410
F/P olursa neden dünyayı sarsmasın. Telefonların işlevleri belli. Alo demek mesaj atmak oyun internet vesaire. Bence hiçbir telefon 650$ hak etmiyor. Bu telefon 200$ seviyesine satılırsa iyi satış yapar.
Ancak ben Türkiye'ye gelmeyeceğini düşünüyorum.