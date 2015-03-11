VAIO akıllı telefonunu Avrupa'da da satışa sunacak

Sony'nin bilgisayar sektöründe yaygın olarak kullandığı ancak daha sonra Japan Industrial Partners (JIP)'e sattığı Vaio markasının hala %5 gibi ufak bir parçasına sahip. Markanın haklarına sahip olan JIP ise bir süredir akıllı telefon pazarına gireceğini gösteriyordu hatta öyle ki telefonların kutulanma aşamasına gelindiği de açıklanmıştı.

Akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı ancak 12 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte bu bilgiler açıklanacak. Yunanistan da ki bir kaynağın (Techblog.gr) edindiği bilgilere göre ise cihaz Avrupa'da da satılmaya başlanacak. Bu açıdan geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak Vaio markası Sony kullanıcılarının da sevdiği bir marka durumunda. Akıllı telefon pazarına girmesi Sony'i veya diğer üreticileri etkilemeyi başarabilir mi merak konusu.



Ayrıca akıllı telefonun en yaygın söylentileri 5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve 720x1280 piksel çözünürlük sunacağı , 64 bit Snapdragon 410 çipset ile birlikte 2 GB sistem belleği ve 16GB dahili depolama alanı barındıracağı şeklinde. Bunun dışında Vaio akıllı telefonda 5 MP ön 13 MP arka kamera bulunması ve Android Lollipop 5.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.