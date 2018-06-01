VK’nin sahibi Mail.Ru, Türkiye pazarına girmek için Turkcell ile görüşmelere başladı

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Rusya’nın en büyük sosyal medyalarından VK ve Ok.Ru sahibi Mail.Ru Group, Türkiye pazarına giriş yapmak için Turkcell ile görüşmelere başladı. Mail.Ru Group, sosyal medya ve e-posta çözümleri başta olmak üzere farklı internet hizmetleri alanlarında işbirliği olasılıklarını değerlendiriyor.

İşbirliği görüşmelerinde Turkcell’in Hollanda’da hizmet veren İştiraki Lifecell Ventures şirketi de bulunuyor. Turkcell, bu işbirliğinin dijital hizmetlerini dünyaya genişletmenin bir adımı olacağını ifade ediyor. Mail.Ru Group ise yerel ortak sayesinde Türkiye’de büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceğine inanıyor.

Mail.Ru Group Rusya Genel Müdürü Boris Dobrodeev, işbirliği görüşmeleri ile ilgili olarak, “E-posta çözümlerimiz Turkcell’in dijital hizmet ekosistemini daha da geliştirebilir. Ayrıca sosyal ağlarımızın da Türkiye’de büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor, Turkcell gibi güçlü bir yerel ortak sayesinde Türkiye pazarında büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceklerine inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, “Müşterilerimiz için en iyi alternatifler olacağını düşündüğümüz dijital çözümleri, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirme konusunda deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizi stratejik ortağımızla da paylaşacağız. Böylece bölgemizin en önemli oyuncularından biri olmayı, hizmetlerimizi dünyaya ihraç etmeyi ve yeni bir rekabet alanı yaratmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Mail.Ru Group, Rusya ve Rusça konuşan sitelerin Google’ı olarak adlandırılabilir. Bünyesinde e-posta servisi, VK, Ok.RU, ICQ gibi önemli servisler bulunuyor. Ayrıca grubun çatısı altında oyun, e-ticaret, araç kiralama, araç paylaşım ve yemek teslim platformları da bulunuyor. Mail.Ru Group, bugün Rusya’nın en büyük internet şirketi olarak gösteriliyor.