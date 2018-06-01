Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VK’nin sahibi Mail.Ru, Türkiye pazarına girmek için Turkcell ile görüşmelere başladı

Rusya’nın en büyük sosyal medyalarından VK ve Ok.Ru sahibi Mail.Ru Group, Türkiye pazarına giriş yapmak için Turkcell ile görüşmelere başladı. Her iki taraf da işbirliği için hazır durumda.
11 ay
5,9b
1
14
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

VK’nin sahibi Mail.Ru, Türkiye pazarına girmek için Turkcell ile görüşmelere başladı
Tam Boyutta Gör

Rusya’nın en büyük sosyal medyalarından VK ve Ok.Ru sahibi Mail.Ru Group, Türkiye pazarına giriş yapmak için Turkcell ile görüşmelere başladı. Mail.Ru Group, sosyal medya ve e-posta çözümleri başta olmak üzere farklı internet hizmetleri alanlarında işbirliği olasılıklarını değerlendiriyor.

İşbirliği görüşmelerinde Turkcell’in Hollanda’da hizmet veren İştiraki Lifecell Ventures şirketi de bulunuyor. Turkcell, bu işbirliğinin dijital hizmetlerini dünyaya genişletmenin bir adımı olacağını ifade ediyor. Mail.Ru Group ise yerel ortak sayesinde Türkiye’de büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceğine inanıyor.

Mail.Ru Group Rusya Genel Müdürü Boris Dobrodeev, işbirliği görüşmeleri ile ilgili olarak, “E-posta çözümlerimiz Turkcell’in dijital hizmet ekosistemini daha da geliştirebilir. Ayrıca sosyal ağlarımızın da Türkiye’de büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor, Turkcell gibi güçlü bir yerel ortak sayesinde Türkiye pazarında büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceklerine inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.


Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, “Müşterilerimiz için en iyi alternatifler olacağını düşündüğümüz dijital çözümleri, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirme konusunda deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizi stratejik ortağımızla da paylaşacağız. Böylece bölgemizin en önemli oyuncularından biri olmayı, hizmetlerimizi dünyaya ihraç etmeyi ve yeni bir rekabet alanı yaratmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Mail.Ru Group, Rusya ve Rusça konuşan sitelerin Google’ı olarak adlandırılabilir. Bünyesinde e-posta servisi, VK, Ok.RU, ICQ gibi önemli servisler bulunuyor. Ayrıca grubun çatısı altında oyun, e-ticaret, araç kiralama, araç paylaşım ve yemek teslim platformları da bulunuyor. Mail.Ru Group, bugün Rusya’nın en büyük internet şirketi olarak gösteriliyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bekle yan çarı getiriyom 11 ay en beğenilen
vk yı porno mail.ru'yu film dizi için kullanıyorum.
Yanıtla +56
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuklacini 11 ay
İnşallah gelmez biz vk'yı sansürsüz seviyoruz
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 11 ay
hahaha ulan ip leri takip etmiyormu bunlar zaten en büyük müşterileri T.C. vatandaşları :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
king56 11 ay
turkcell kullanmıyorum banane isterse ters takla atsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 11 ay
Aha. Virüsün kralı Turkcell ile geliyormuş. Zaten Yandex de onunla gelmişti.
Turkcell e parayı ver, istersen milletin ağzına ....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN291 11 ay
mail.ru, indirme yapacaksam tek geçerim. =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 11 ay
Hizmetlerinden memnunuz ama Türkiye'ye gelirlerse kısıtlamalar sansürler başlayacaktır. Az dizi izletmediler valla sağolsunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fredydexter 11 ay
vk.da ne kızlar var öyle.ermeni kızlarda çok kullanıyor vk'yı



Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ketsue 11 ay
Warez işlerinin vazgeçilmesi bu siteler. Türkiye'ye gelirse AB ile uyum diye kapatırlar bu siteleri. Sonra gg.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 11 ay
hahaha ulan ip leri takip etmiyormu bunlar zaten en büyük müşterileri T.C. vatandaşları :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 11 ay
Mail.Ru Cloud candır. Zamanında herkese 1 TB bulut depolama vermişlerdi. Tek tıkla full hız indirme imkanı sunuyor. Warez sitelerinin vazgeçilmezi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swonz 11 ay
Rusların siteleri daha kaliteli, gmail yandex farkına bakın belli oluyor zaten
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krethuss 11 ay
geldiği gibi engellenecektir
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5922 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, işbirliği ve
5 etiket daha mail.ru mail.ru group sosyal medya Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Samsung Galaxy Note 9 için son dakika tasarım değişikliği 11 ay Google'ın askeri drone programı şirketin söylediğinden çok daha kazançlı 11 ay ARM Cortex-A76 tanıtıldı: Dizüstü sınıfı çekirdekler geliyor 11 ay Facebook ve teyit.org iş birliği ile Türkiye'de asılsız haberlere geçit yok! 11 ay Google'ın yapay zekasının Wikipedia'ya güvenmesi skandalla sonuçlandı 11 ay Kumar mı değil mi? | Kripto Para Günlüğü 11 ay Türkçe Rainbow Six: Siege ve The Crew 2 11 ay Yeni Volkswagen Golf R'da 405 beygirlik motor bulunacak 11 ay SoftBank, GM Cruise’a 2.25 milyar dolarlık yatırım yapıyor 11 ay Fırlatılan roketler ozon tabakasını tahrip edebilir 11 ay Çinli üreticiler bu kez de Lamborghini Urus'u kopyaladı 11 ay Apple, iPhone bağımlılığını azaltmak için bir "Dijital Sağlık" uygulaması geliştiriyor 11 ay Lenovo Z5'in yeni görselleri çentik gizemini ortadan kaldırıyor 11 ay GearBest’ten Türkiye’ye özel yüzde 50’ye varan indirim 11 ay Klima seçiminde önemli kriterler nelerdir? 11 ay Gençler Facebook'u daha az kullanıyor 11 ay Kablosuz oyuncu faresi Logitech G305, Türkiye’ye geliyor 11 ay Uber'e bir uyarı da İBB Başkanı'ndan geldi 11 ay Uganda'da sosyal medya kullananlardan vergi alınacak 11 ay Audi RS3, elektrikli motorla 1180 beygirlik canavara dönüştü 11 ay GÖRÜNTÜLENEN VK’nin sahibi Mail.Ru, Türkiye pazarına girmek için Turkcell ile görüşmelere başladı Sonraki Toyota RAV4 dizel versiyonunun üretimine son verildi 11 ay Huawei Watch 2 2018 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Nvidia Turing ekran kartları ne zaman tanıtılacak? 11 ay Türk mühendislerden melez İHA 11 ay Asus’dan ödüllü mini PC modelleri 11 ay 2019 Hyundai Ioniq, ses tanıma teknolojisiyle satışa çıkacak 11 ay Asus'un ROG markalı oyuncu telefonunun özellikleri sızdırıldı 11 ay Bittrex, dolar ile kripto para ticaretine izin verecek 11 ay Xiaomi, Mi VR Standalone isimli bağımsız sanal gerçeklik başlığını tanıttı 11 ay En güçlü grafik hızlandırıcı şimdi daha hızlı 11 ay Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor 11 ay Dünyanın ilk 3D baskı insan korneası geliştirildi 11 ay Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu 11 ay Tesla Model 3'ten tek şarjla 965 km'lik menzil rekoru 11 ay BTCTurk, 7/24 canlı destek hizmetini kullanıma sundu 11 ay Google'dan komşuluk uygulaması Neighbourly 11 ay Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor 11 ay Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili 11 ay Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi 11 ay Microsoft, Google'ı geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim