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VLC medya oynatıcısı, Huawei cihazlara savaş açtı

Popüler bir uygulama olan VLC medya oynatıcısının yapımcı şirketi, Huawei cihazların uygulamayı Google Play Store'dan indirmesini engellemeye karar verdi. Nedeni ise oldukça ilginç.
9 ay
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20
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler medya oynatıcısı VLC'nin yapımcı şirketi olan VideoLAN, şu aralar Huawei cihazlardan oldukça şikayetçi. Huawei marka akıllı telefon kullanıcılarının uygulamaya 1 puan verip olumsuz yorumlar yapması, işi VLC uygulamasının Huawei cihazları engellemesine kadar götürmüş durumda.

Sadece yeni Huawei modelleri kara listeye alındı

VLC uygulamasını Huawei cihazlarına indiren kullanıcıların şikayeti ise, uygulamanın arka planda çalışmaması. Konuyla ilgili açıklama yapan  VideoLAN, Huawei'nin şirket politikası gereğince kendi tescilli uygulamalarının dışındaki uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermediği görüşünü savunuyor.
VideoLAN çözüm olarak ise Huawei'nin yeni akıllı telefonlarını engelleyerek VLC medya oynatıcısının bu cihazlara yüklenmesinin önüne geçmiş durumda. Huawei arka planda çalışan uygulamaları sonlandırmasının pil optimizasyonu için gerekli olduğunu savunsa da VLC bu durumdan hiç de hoşnut değil. Eğer sizin de cihazınız bu durumdan etkilendiyse, uygulamanın APK dosyasını bularak yüklemeniz mümkün.

https://news.softpedia.com/news/vlc-banned-on-google-play-store-for-some-huawei-phones-522116.shtml Yorum Yaz
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mehmedaltair 9 ay en beğenilen editörün seçimi
Teknoloji forumunda teknoloji haberi okuyup anlamayan insanların yine yaptığı yorumları görünce üzülüyorum
Arkadaşlar adamlar atomun nasıl parçalanacağını anlatmamış bence algılayabilirsiniz haberdekileri
Hemen Bilale anlatır gibi anlatalım
1- Huawei kendi uygulamaları haricinde hiçbir uygulamanın arkaplanda çalışmasına izin vermiyormuş.
2- İnsanlar da gidip VLC'ye 1 yıldız vermeye başlamış.
3- VLC desteği çekmiş.
Arkaplanda çalışmasın işi ne diyen mi ararsın abuk sabuk bir sürü yorum gelmiş. Hayır bir yıldız verme sebepleri zaten VLC'nin arkaplanda videonun sadece sesini oynatabilirsiniz diye açıklamasına yazması Huawei bu özelliği engellediği için kabak VLC'nin başına patlamış. Adamlar da bıkmış böyle bir tedbir almış.
Not: VLC aynı zamanda müzik çalar olarak da kullanılıyor eğer bütün programlara böyle yasak geldiyse Huawei'nin kendi müzik çaları ve Play Müzik haricinde hiçbir müzik çalar çalışmıyordur
Şimdi buraya kadar okuduysanız daha mantıklı şekilde tarafınızı seçebilirsiniz
Teknoloji forumunda teknoloji haberi okuyup anlamayan insanların yine yaptığı yorumları görünce üzülüyorumArkadaşlar adamlar atomun nasıl parçalan...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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Eeltorm 9 ay
VLC haklı ben P20lite kullanıyorum Playerpro müzik çalar satın aldım arka planda çalışmasına izin vermiyordu müziği yarıda kesiyordu ama çözümü var ayarlardan arka planda çalışmasını istediğiniz uygulamalara izin verebiliyorsunuz. Huawei kullanıcıları cahillikleri yüzünden 1 puan vermiş ayarlardan açılıyor özellik. Telefonu alıyorsunuz bari kullanmasını öğrenin.
VLC haklı ben P20lite kullanıyorum Playerpro müzik çalar satın aldım arka planda çalışmasına izin vermiyordu müziği yarıda kesiyordu ama çözümü var ayarlardan a...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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deniz_sea 9 ay
Bence geri adım atma videolan, Huawei düşünsün ne yapacağını....
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Daniel Kuso 2 ay
Vlc gibi ses arttıran başka uygulama var mı?
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Omisis046 3 ay
Kullanıcıların derdini seveyim butonu.
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Celonfix 3 ay
Huawei kendini iyice Apple sanmaya başladı. Kullandığın işletim sistemi açık kaynaklı Android eyy Huawei,kendi yaptığın bir işletim sistemi değil. Yok bootloader kilidi açılmıyor yok launcher değiştirilmiyor yok uygulamalar arka planda oynamıyor. Çin ABDden daha beter umarım ilerde süper güç olamazlar.En basitinden Qualcomm işlemcilerinin sürücülerini,kaynak dosyalarını paylaşırken Mediatek gizli tutuyor kaynak dosyalarını,bir çok yazılımın ayarlarında istatistik ve veri toplama isteğe bağlı açılıp kapatılırken (kapatsanız dahi bir çoğu devam ediyor ama) Çin menşeili uygulamalarda yok böyle bir seçenek gizliden gizliye veri çalıyorlar.
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Schlaf 9 ay
Anladığım kadarı ile Huawei bu programın arka planda çalışmasına izin vermiyor insanlarda 1 yıldız verince sanıyorlar'ki insanlar VLC nin hatası bu yüzdende VLC firması sinir olup huawei modellerini kara listeye aldı
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SEO-Uzmanı 9 ay
ne okudum ? ne anladım !?
cevap hiç bir şey !
DH é öneri ; okula devam et
harfleri öğrenmişsin
birazda anlatımını güçlendir.
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El-Kira 9 ay
Ben huawei kullanıyorum, örneğin fizy arkada müzik çalmaya devam edebiliyor. Galiba huawei vlc'ye özel bi kıllık yapıyor, vlc de bundan şikayetçi.
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Eeltorm 9 ay
VLC haklı ben P20lite kullanıyorum Playerpro müzik çalar satın aldım arka planda çalışmasına izin vermiyordu müziği yarıda kesiyordu ama çözümü var ayarlardan arka planda çalışmasını istediğiniz uygulamalara izin verebiliyorsunuz. Huawei kullanıcıları cahillikleri yüzünden 1 puan vermiş ayarlardan açılıyor özellik. Telefonu alıyorsunuz bari kullanmasını öğrenin.
2 Yanıt Yanıtla +32
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mcht38 9 ay Eeltorm
Kardesim arka plan ayarlarini bulamadim detayli bir sekilde anlatir misin?
Muzik calar icin soruyorum da gorev yoneticisinden kapatinca muzik duruyorya o duzelir mi?
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daytone1 3 ay Eeltorm
Mal çok ancak Huawei de iyi marka değildir hele FİXSMART adlı Ticareti gayri ahlaki olan firma merkez servisi yapan huawei sadece rezilliktir.
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maholine 9 ay
Mobilde PC deki kadar kaliteli degil zaten. Magazada yüzlerce daha kaliteli daha iyi isler yapan bedava uygulamalar var.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hareketliperde 9 ay maholine
tamamda olay o değilki . eğer huawei kullanıyorsanız diğer uygulamalar da aynı sıkıntıları yaşayacak. para verip poweramp satın aldınız ama bu durum yüzünden kullanamayacaksınız. gayet saçma bir durum
Yanıtla +5
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celikmuhammedd 9 ay
Yorum yapanlar ne kadar boş insanlar. Haberi anlayarak okumadan yorum yapmışlar. Vlc nin bir ozellikligi izlediğiniz music videosunu kapatmadan ana ekrana dönerseniz arkaplanda oynatmaya devam etmesidir. Dinlediğiniz müzik yarim kalmıyor devam ediyor. Gayet de güzel bir özellik ama bunu anlamadan konuşan ne kadar insan var yazık
Yanıtla +5
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mehmedaltair 9 ay en beğenilen editörün seçimi
Teknoloji forumunda teknoloji haberi okuyup anlamayan insanların yine yaptığı yorumları görünce üzülüyorum
Arkadaşlar adamlar atomun nasıl parçalanacağını anlatmamış bence algılayabilirsiniz haberdekileri
Hemen Bilale anlatır gibi anlatalım
1- Huawei kendi uygulamaları haricinde hiçbir uygulamanın arkaplanda çalışmasına izin vermiyormuş.
2- İnsanlar da gidip VLC'ye 1 yıldız vermeye başlamış.
3- VLC desteği çekmiş.
Arkaplanda çalışmasın işi ne diyen mi ararsın abuk sabuk bir sürü yorum gelmiş. Hayır bir yıldız verme sebepleri zaten VLC'nin arkaplanda videonun sadece sesini oynatabilirsiniz diye açıklamasına yazması Huawei bu özelliği engellediği için kabak VLC'nin başına patlamış. Adamlar da bıkmış böyle bir tedbir almış.
Not: VLC aynı zamanda müzik çalar olarak da kullanılıyor eğer bütün programlara böyle yasak geldiyse Huawei'nin kendi müzik çaları ve Play Müzik haricinde hiçbir müzik çalar çalışmıyordur
Şimdi buraya kadar okuduysanız daha mantıklı şekilde tarafınızı seçebilirsiniz
2 Yanıt Yanıtla +37
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Hobar 9 ay mehmedaltair
Sen böyle deyince ben de tiksindim şimdi kendimden.
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edirneli86 9 ay mehmedaltair
MX player de arka planda müzik çalar oluyor oda mi sıkıntılı Huawei cihazlarda.?
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