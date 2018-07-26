VLC medya oynatıcısı, Huawei cihazlara savaş açtı

Popüler medya oynatıcısı VLC'nin yapımcı şirketi olan VideoLAN, şu aralar Huawei cihazlardan oldukça şikayetçi. Huawei marka akıllı telefon kullanıcılarının uygulamaya 1 puan verip olumsuz yorumlar yapması, işi VLC uygulamasının Huawei cihazları engellemesine kadar götürmüş durumda.

Sadece yeni Huawei modelleri kara listeye alındı

VLC uygulamasını Huawei cihazlarına indiren kullanıcıların şikayeti ise, uygulamanın arka planda çalışmaması. Konuyla ilgili açıklama yapan VideoLAN, Huawei'nin şirket politikası gereğince kendi tescilli uygulamalarının dışındaki uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermediği görüşünü savunuyor.

https://news.softpedia.com/news/vlc-banned-on-google-play-store-for-some-huawei-phones-522116.shtml

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VideoLAN çözüm olarak ise'nin yeni akıllı telefonlarını engelleyerek VLC medya oynatıcısının bu cihazlaradurumda. Huawei arka planda çalışan uygulamaları sonlandırmasınıniçin gerekli olduğunu savunsa da VLC bu durumdan hiç de. Eğer sizin de cihazınız bu durumdan etkilendiyse, uygulamanınbularak yüklemeniz mümkün.