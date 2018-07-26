VLC medya oynatıcısı, Huawei cihazlara savaş açtı

Teknoloji Editörü
Popüler medya oynatıcısı VLC'nin yapımcı şirketi olan VideoLAN, şu aralar Huawei cihazlardan oldukça şikayetçi. Huawei marka akıllı telefon kullanıcılarının uygulamaya 1 puan verip olumsuz yorumlar yapması, işi VLC uygulamasının Huawei cihazları engellemesine kadar götürmüş durumda.
Sadece yeni Huawei modelleri kara listeye alındı
VLC uygulamasını Huawei cihazlarına indiren kullanıcıların şikayeti ise, uygulamanın arka planda çalışmaması. Konuyla ilgili açıklama yapan VideoLAN, Huawei'nin şirket politikası gereğince kendi tescilli uygulamalarının dışındaki uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermediği görüşünü savunuyor.
https://news.softpedia.com/news/vlc-banned-on-google-play-store-for-some-huawei-phones-522116.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hemen Bilale anlatır gibi anlatalım
1- Huawei kendi uygulamaları haricinde hiçbir uygulamanın arkaplanda çalışmasına izin vermiyormuş.
2- İnsanlar da gidip VLC'ye 1 yıldız vermeye başlamış.
3- VLC desteği çekmiş.
Arkaplanda çalışmasın işi ne diyen mi ararsın abuk sabuk bir sürü yorum gelmiş. Hayır bir yıldız verme sebepleri zaten VLC'nin arkaplanda videonun sadece sesini oynatabilirsiniz diye açıklamasına yazması Huawei bu özelliği engellediği için kabak VLC'nin başına patlamış. Adamlar da bıkmış böyle bir tedbir almış.
Not: VLC aynı zamanda müzik çalar olarak da kullanılıyor eğer bütün programlara böyle yasak geldiyse Huawei'nin kendi müzik çaları ve Play Müzik haricinde hiçbir müzik çalar çalışmıyordur Şimdi buraya kadar okuduysanız daha mantıklı şekilde tarafınızı seçebilirsiniz