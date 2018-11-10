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VR uyumlu Tetris Effect oyunu PS4 için satışa sunuldu

Blokların tepenize doğru düştüğü bir VR tecrübesi yaşatan Tetris Effect oyunu PS4 için satışa sunuldu. Farklı modların yanı sıra çevrim içi grup etkinlikleri de oyunu öne çıkaran özelliklerden.
6 ay
2,5b
1
4
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasının klasiği haline gelen Tetris, Japon geliştirici Enhance Games’in ellerinde yeniden hayat buluyor. PS4 konsolu için indirmeye sunulan Tetris Effect oyunu PS VR uyumu ile de rakiplerinden ayrılıyor.

Tetris Effect neler sunuyor?

3 boyutlu görsel efektleri ile klasik Tetris oyunundan çok daha ayrı bir yere taşınan Tetris Effect, oyun modları açısından da zengin. Journey Mode en kolaydan başlayarak yavaş yavaş ilerlediğiniz ve zorlanmaya başladığınız bir mod. Effect modu ise oyuncunun ruh haline ve oynayışına göre şekillenen farklı zorluktaki seviyelerden oluşuyor.

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Weekend Rituels ile oyuncular her hafta sonu yapılacak farklı etkinliklere katılarak ortak hedeflere ulaşmak zorunda. Hedefler gerçekleştiğinde oyun içi bir avatar hediye ediliyor. Geliştiricinin önceki yapımlarından hatırladığımız oynanışa uyum sağlayan müzikler de öne çıkan diğer bir özellik.

VR uyumu sayesinde kask kullanıcıları daha yoğun bir Tetris tecrübesi yaşayabiliyor. İlk incelemeler blokların hemen önünüze düştüğü ve bu şekilde bölümleri geçtiğiniz yönünde. Ayrıca 4K ve HD çözünürlük seçenekleri de mevcut. Tetris Effect oyunu 179TL fiyat etiketi ile indirmeye sunuldu.

 

https://www.dualshockers.com/tetris-effect-launch/ Yorum Yaz
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burakdc 6 ay en beğenilen
okadar para vericem ps4 pro alıcam + vr kask alıcam + psn alıcam (oyunu indirmek icin) + konrolcu alıcam + oyunu alıcam sonra kalkıp tetris oynıcam. :P
yapılan is yeni nesil xeon islemcili, 512 GB DDR4 ramli, raid nvme ssdli, bilgisayara ozellestırılmıs sıvı sogutmalı cift 2080ti ekran kartı takıp " pacman " oynamaya benzer.
okadar para vericem ps4 pro alıcam + vr kask alıcam + psn alıcam (oyunu indirmek icin) + konrolcu alıcam + oyunu alıcam sonra kalkıp tetris oynıcam. :Pyapı...
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Seyrim 6 ay
Tetrise 179 lira.. Trajikomik..
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burakdc 6 ay
ben cok sevsemde gelısebilecek bır platform olarak gorsemde simdilik VR olu dogan bır teknolojıdır.
dah islemci ekran kartları ramler gelısecek ucuza alınıp yaygınlasacak yazılımlarda ona gore cıkacakta sonra bır atılım yapacak. En azından ulkemız ıcın bugunku sartlardan bakılırsa daha 10 sene var gıbı duruyor tabı bu 10 sen ıcınde bız VRlarımıza yenı kavusmus bır cocuk gıbı sevınırken dunya artık nelerın pesınde olur bılemeyız
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burakdc 6 ay en beğenilen
okadar para vericem ps4 pro alıcam + vr kask alıcam + psn alıcam (oyunu indirmek icin) + konrolcu alıcam + oyunu alıcam sonra kalkıp tetris oynıcam. :P
yapılan is yeni nesil xeon islemcili, 512 GB DDR4 ramli, raid nvme ssdli, bilgisayara ozellestırılmıs sıvı sogutmalı cift 2080ti ekran kartı takıp " pacman " oynamaya benzer.
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XanthiN 6 ay
179TL... şaka gibi geliyor.
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