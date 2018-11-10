VR uyumlu Tetris Effect oyunu PS4 için satışa sunuldu

Oyun dünyasının klasiği haline gelen Tetris, Japon geliştirici Enhance Games’in ellerinde yeniden hayat buluyor. PS4 konsolu için indirmeye sunulan Tetris Effect oyunu PS VR uyumu ile de rakiplerinden ayrılıyor.

Tetris Effect neler sunuyor?

3 boyutlu görsel efektleri ile klasik Tetris oyunundan çok daha ayrı bir yere taşınan Tetris Effect, oyun modları açısından da zengin. Journey Mode en kolaydan başlayarak yavaş yavaş ilerlediğiniz ve zorlanmaya başladığınız bir mod. Effect modu ise oyuncunun ruh haline ve oynayışına göre şekillenen farklı zorluktaki seviyelerden oluşuyor.

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Weekend Rituels ile oyuncular her hafta sonu yapılacak farklı etkinliklere katılarak ortak hedeflere ulaşmak zorunda. Hedefler gerçekleştiğinde oyun içi bir avatar hediye ediliyor. Geliştiricinin önceki yapımlarından hatırladığımız oynanışa uyum sağlayan müzikler de öne çıkan diğer bir özellik.

VR uyumu sayesinde kask kullanıcıları daha yoğun bir Tetris tecrübesi yaşayabiliyor. İlk incelemeler blokların hemen önünüze düştüğü ve bu şekilde bölümleri geçtiğiniz yönünde. Ayrıca 4K ve HD çözünürlük seçenekleri de mevcut. Tetris Effect oyunu 179TL fiyat etiketi ile indirmeye sunuldu.