Valeroa koruma teknolojisi belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor

Oyun dünyasında korsan çoğaltım halen büyük bir sorun ve kökten çözülebilmiş değil. Başta Denuvo olmak üzere anti-tamper teknolojileri üstün koruma vadederken belirli oyunlarda bunu gerçekleştirebiliyor. Valeroa ise bambaşka bir hikayeyle geliyor.

Valeroa nedir?

Bir oyunun piyasaya çıkışında özellikle ilk 2 hafta çok önemli. En çok satış bu süreç içerisinde yapılıyor ve işler yolunda giderse rekorlar da ardından geliyor. Read Ded Redemption 2 oyunu ilk 3 gün içerisinde 725 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Bu bakımdan oyunun bu süre içerisinde kırılmaması çok önemli. Denuvo zaman zaman uzun süre direnirken bazı oyunlarda daha ilk gün kırılıyor. Bu da yazılıma olan güveni şüpheye düşürüyor.

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Valeroa ise farklı bir koruma teknolojisi. Bu teknolojinin temelinde DRM yok. İnternet bağlantısı gerekmiyor, sürekli olarak disk sürücüye veri işlemesi gerekmiyor, günlük kurulum veya donanım değişimi sınırlaması da yok. Yani herhangi bir şekilde performansa etki etmiyor.

Bunun yerine farklı bir teknik ile oyunların belirli fonksiyonlarını koruma altına alıyor ve ilginç bir yöntemi var. Verilen bilgilere göre oyun piyasaya çıktığında belirli bir süre kırmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Bu süre sonrasında ise koruma zayıflıyor ve saldırılara açık hale geliyor.

Valeroa ilk olarak City Patrol: Police oyununda kullanıma sunuldu. Caipirinha Games belirli bir süre oyunun kırılmamasını istediklerini ve sonrasında korsan grupların ne isterlerse yapabileceklerini belirtiyor. Yani belirli bir süre ne kadar satılabilirse mantığı mevcut. Bakalım bu mantık oyun dünyasında kabul görecek mi?