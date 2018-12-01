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Valeroa koruma teknolojisi belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor

Yeni bir oyunun piyasaya çıktığı andan itibaren iki haftalık sürede kırılmaması çok önemli. Valeroa belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor ancak sonrasında karışmıyor.
5 ay
4,8b
1
16
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasında korsan çoğaltım halen büyük bir sorun ve kökten çözülebilmiş değil. Başta Denuvo olmak üzere anti-tamper teknolojileri üstün koruma vadederken belirli oyunlarda bunu gerçekleştirebiliyor. Valeroa ise bambaşka bir hikayeyle geliyor.

Valeroa nedir?

Bir oyunun piyasaya çıkışında özellikle ilk 2 hafta çok önemli. En çok satış bu süreç içerisinde yapılıyor ve işler yolunda giderse rekorlar da ardından geliyor. Read Ded Redemption 2 oyunu ilk 3 gün içerisinde 725 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Bu bakımdan oyunun bu süre içerisinde kırılmaması çok önemli. Denuvo zaman zaman uzun süre direnirken bazı oyunlarda daha ilk gün kırılıyor. Bu da yazılıma olan güveni şüpheye düşürüyor.

Ayrıca Bkz. "PS Classic donanımı belli oldu"

Valeroa ise farklı bir koruma teknolojisi. Bu teknolojinin temelinde DRM yok. İnternet bağlantısı gerekmiyor, sürekli olarak disk sürücüye veri işlemesi gerekmiyor, günlük kurulum veya donanım değişimi sınırlaması da yok. Yani herhangi bir şekilde performansa etki etmiyor.

Bunun yerine farklı bir teknik ile oyunların belirli fonksiyonlarını koruma altına alıyor ve ilginç bir yöntemi var. Verilen bilgilere göre oyun piyasaya çıktığında belirli bir süre kırmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Bu süre sonrasında ise koruma zayıflıyor ve saldırılara açık hale geliyor.

Valeroa ilk olarak City Patrol: Police oyununda kullanıma sunuldu. Caipirinha Games belirli bir süre oyunun kırılmamasını istediklerini ve sonrasında korsan grupların ne isterlerse yapabileceklerini belirtiyor. Yani belirli bir süre ne kadar satılabilirse mantığı mevcut. Bakalım bu mantık oyun dünyasında kabul görecek mi?

 

https://www.techpowerup.com/250112/valeroa-anti-tamper-tech-tries-to-protect-initial-sales-cannot-be-cracked-within-reasonable-time Yorum Yaz
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***Leopard*** 5 ay en beğenilen
Bir oyunun piyasaya çıkışında özellikle ilk 2 hafta çok önemli. En çok satış bu süreç içerisinde yapılıyor ve işler yolunda giderse rekorlar da ardından geliyor. Read Ded Redemption 2 oyunu ilk 3 gün içerisinde 725 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Red Dead Redemption gibi saçma bir örnek niye verilmiş?
1-) Oyun PC'de yok.
2-) Konsolların her firmware versiyonu kırık değil.
3-) Yeni oyunlar hep güncel firmware istiyor.
Yani DRM konusunda konsol satış rakamlarını örnek göstermek... Ne desem bilemedim.
Edit: Kaynak olarak verilen TechPowerUp linkinde yok böyle birşey. Ekrem71'in kendi yorumu.
Bir oyunun piyasaya çıkışında özellikle ilk 2 hafta çok önemli. En çok satış bu süreç içerisinde yapılıyor ve işler yolunda giderse rekorlar da ardından gel...
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maxmania 5 ay
bu işin çözümü örnekleri ile belli. oyunu iyi yaparsın, bölgesel fiyatlandırma sistemi getirirsin. bazı oyunlar drm kullanılmadan da çok fazla kar edeceğini, satışlarda rekor kıracağını gösterdi. birbirinin aynı oyunları fahiş fiyattan satmaya çalışan firmalar drm ile korusa bile satamaz. bu sene kötü örneklerini acı bir şekilde gördük.
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Umutcan 5 ay
Firmalar açısından en temizi multiplayer oyun yapmak sanırım, her türlü orjinal kullanılmak zorunda.
Internet teknolojisi ilerde iyice gelişirse cloud gaming de iyi bir çözüm, oyunun kopyası hiçbir zaman
kullanıcılara verilmeyecek, sadece görüntü stream ederek bir client aracılığı ile oynanabilecek.
Şu an hali hazırdaki cloud gaming sistemleri gecikme ve bantgenişliği problemleri yüzünden sıkıntı oluyor malesef.
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SakuraiTomoki 5 ay Umutcan
Oyun firmalarının çoğu multiplayer çöplüğünde şanslarını deniyor ama başarılı olabilirlermi orası muamma ( Bkz. Fallout 76). Hem singleplayer oyunları oynayan bende dahil azımsanmayacak bir kesim var. Oyun firmalarının bu kesimi görmezden gelebileceğini sanmıyorum. Sizce Red Dead Redemption, GTA 5, The Witcher 3 gibi oyunlar singleplayer olmayıpta sadece multiplayer olsalardı bu satış başarılarını yakalayabilirlermiydi?
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kuzgun_ 5 ay Umutcan
bdo tarzı oyunlarda misal... parayı vermezsen düdüğü çalamazsın diyorlar.. gayette başarılı ilerliyorlar... crack yok, oyuna bir defa para veriyorlar oynamak için daha sonra oyun içerisinde item vb. içinde para harcanabiliyor.
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ilkekaratas 5 ay
Ve kırıldı bile. Hem de benim bile yapabileceğim bir yöntemle.
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AirSupport 5 ay
Şimdi bu nasıl haber sadece ürünün reklamını yapmışsınız ama nasıl koruduğuna dair bilir bilgi yok. İkincisi de PC'de olmayan bir oyun örneği vermişsiniz. DH çizgisini baya bozmuş...
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OverClocK1ng 5 ay
Read Ded Redemption 2 ne oluyor Ekrem Başkan anlat hele bi.
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SEO-Uzmanı 5 ay
teknik olarak ; CPU ve RAM a erişim olduğu sürece
ve bu bilgiler değiştirilebilinir olduğu sürece
bu işin önüne asla geçilemez !
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***Leopard*** 5 ay en beğenilen
Bir oyunun piyasaya çıkışında özellikle ilk 2 hafta çok önemli. En çok satış bu süreç içerisinde yapılıyor ve işler yolunda giderse rekorlar da ardından geliyor. Read Ded Redemption 2 oyunu ilk 3 gün içerisinde 725 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Red Dead Redemption gibi saçma bir örnek niye verilmiş?
1-) Oyun PC'de yok.
2-) Konsolların her firmware versiyonu kırık değil.
3-) Yeni oyunlar hep güncel firmware istiyor.
Yani DRM konusunda konsol satış rakamlarını örnek göstermek... Ne desem bilemedim.
Edit: Kaynak olarak verilen TechPowerUp linkinde yok böyle birşey. Ekrem71'in kendi yorumu.
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cengiz7 5 ay
Madem 2 hafta güvende tutabilecek bir yöntem, 2 hafta sonunda neye göre zayıflıyor hiçbir şey anlamadım.
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cabriyo 5 ay
busht gebermiş. bi konu açılsada sayfalarca rahmet dilesek.
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MaximillianFoe 5 ay
Korsan erişecekler almaz - 2 hafta sonra korsan oynar kırılacağını biliyorsa. *alkış*
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tobepeople 5 ay MaximillianFoe
Bak kardeşim detaya girmeden açıklayayım: Bir şifreyi kırmak için en kolayt yöntem deneme yanılmadır, olası tahminler yürüterek bunu bilgisayarlara hesaplatabilirsin. Ve bunu Quantum denen bilgisayarlarla muhtemelen dünyanın en zor şifresi olsa dahi 2 hafta da çözerler. Ya da 3-4 haftadır o yüzden de kendini sağlama almak için , 2 hafta garanti veriyor :)
Misal rar şifresini unutursan bunu senin için bilgisayarda bulan programlar var. Bu programlar senin bilgisayarınla hiç kapanmazsa elektrik gitmezse yaklaşık olarak 3 günde şifreyi bulurdu. Bu adamlardaki de bunun biraz daha zahmetlisi ve sistemleri de en azından Quantum bilgisayardır ki bu kadar güveniyorlar kendilerine :)
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