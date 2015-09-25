Valve : Vulkan platformu DirectX 12'den daha iyi

Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından çeşitli destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal, Khronos tarafından Vulkan gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda. Grafik tabanlı çalışmalar yapan geliştiriciler de avantajlarına göre seçim yaparak bunları temel alıyor.





Ağustos ayında yapılan SIGGRAPH 2015 etkinliğinde konuşan Valve yöneticisi Dan Ginsburg, geleceğe dair önemli açıklamalar yaparken oyun geliştiricilerin de bakış açısını yansıtması açısından ilginç görüşler ortaya koydu.





Ginsburg açıklamasında Vulkan platformu ile başlangıç aşamasından bu yana birlikte çalıştıklarını ve geliştiricilerin DX 12 kullanmak için büyük bir nedenlerinin olmadığını dile getirdi. Ginsberg ayrıca Vulkan'ın pek çok alanda DX 12'den çok daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.





Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Open GL ES 3.0'ın yerini alması planlanan Vulkan, donanım seviyesinde grafik optimizasyonu imkanı sunuyor. Ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük bindirmiyor ve sistemi de yormuyor. Böylece enerji tasarrufuna da olumlu katkı yapıyor.





Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek.





Vulkan'ın en büyük avantajlarından birisi pek çok platformda destekleniyor oluşu. Windows 10 ve daha önceki sürümleri, Android tarafı, Linux platformları Vulkan'dan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacak. Khronos ileride hepsi için tek bir API geliştirmeyi hedefliyor. Valve'nin Vulkan platformunu tercih edeceğini gösteren açıklamaları da platformun ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/47646/valve-excited-over-dx12-talks-up-vulkan-api/index.html