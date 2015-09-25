Valve : Vulkan platformu DirectX 12'den daha iyi

Haber Editörü
Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından çeşitli destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal, Khronos tarafından Vulkan gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda. Grafik tabanlı çalışmalar yapan geliştiriciler de avantajlarına göre seçim yaparak bunları temel alıyor.
Ağustos ayında yapılan SIGGRAPH 2015 etkinliğinde konuşan Valve yöneticisi Dan Ginsburg, geleceğe dair önemli açıklamalar yaparken oyun geliştiricilerin de bakış açısını yansıtması açısından ilginç görüşler ortaya koydu.
Ginsburg açıklamasında Vulkan platformu ile başlangıç aşamasından bu yana birlikte çalıştıklarını ve geliştiricilerin DX 12 kullanmak için büyük bir nedenlerinin olmadığını dile getirdi. Ginsberg ayrıca Vulkan'ın pek çok alanda DX 12'den çok daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Open GL ES 3.0'ın yerini alması planlanan Vulkan, donanım seviyesinde grafik optimizasyonu imkanı sunuyor. Ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük bindirmiyor ve sistemi de yormuyor. Böylece enerji tasarrufuna da olumlu katkı yapıyor.
Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek.
Vulkan'ın en büyük avantajlarından birisi pek çok platformda destekleniyor oluşu. Windows 10 ve daha önceki sürümleri, Android tarafı, Linux platformları Vulkan'dan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacak. Khronos ileride hepsi için tek bir API geliştirmeyi hedefliyor. Valve'nin Vulkan platformunu tercih edeceğini gösteren açıklamaları da platformun ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.
http://www.tweaktown.com/news/47646/valve-excited-over-dx12-talks-up-vulkan-api/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ms'nin PC <<-->> XB1 için DX12'ye ihtiyacı var. XB1' yerine 3 günde yeni konsol getirmeyeceklerse tek çıkış yolları kabul edilebilir kalitede bol bol oyun sunmak o kadar.
Aletin kaldırabileceği kadar VR olayına da girerlerse yanında meze de olur o kadar.
MS yıllardır ortak geliştirme istiyor. PC-dx ile Xbox'a Ms'nin istediği tarzda herkesin rahat rahat geliştirme yapmasını sağlayacak imkanlar olmadı. İkisi farklı dünyaların farklı şartların üyeleri. Yeteri kadar ortak noktada geliştirme dediğin zaman çok fazla feragat etmen gereken şeyler oluşur. Bu yüzden daha önce olmadı. PC'de API izin vermedi.
Valve'in kendine yamamak, kendi çıkarı için Vulkan'dan böyle bahsetmesi doğal, doğrudur.Vulkan ortaya çıkmadan önce GL için de tepiniyorlardı ama. Geliştirdikleri debugger faln iyi, işlevsel bişeydi. Replay faln gibi özellikleri var (replayler çok fazla yer istiyor olsa da, GB larca. Sonuçta bütün komutların capture edilmiş hali olduğundan normal esasında). Yani GL için çalışıp çaablamışlıkları var, direk bize bize demiyorlar. Ama Valve'in tek başına bişey becerebilme kabiliyeti de yok. İşin o kısımları dönüp dolaşıp donanım geliştricisinin sunuduğu izin verdiği, mimari açıklığı, API'nin ne kadarının neye izin verdiği vs. ile alakalı. GPU firmasının compilerının yaptığı işten bağımsız, daha iyisini yapabileceğini iddia edersen, aferim derler, orda kalırsın. Direk GPU'ya o işini o şekilde kullanma imkanın yok. Dönüp dolaşıp GPU firmasının driver altyapısı ile muhattap olmak zorundaın. compilerın senin yazdığın kodu donanım komutlarına çevirirken, eğer mimari hakkında fikrin varsa neden bunu böyle yapmadı faln diye merak etme / kurcalama / değiştirme imkanın yeterince olmalı. O noktada işte donanım firmasının desteği işin içine giriyor. AMD hariç diğerleri çok kapalı olduğundan, compilerın yaptıkları ile limitleniyorsun. Hatta compiler sen ne yaparsan yap, onu iyileştirip en uygun forma bile dönüştürebilir. Senin istediğin şeyi yapmasa bile. Sade GL-Dx için değil, CL faln için de bu böyle olabiliyor (Nvidia'nın tamamen illegal şeyleri kabul edip düzeltip çalıştırması gibi mesela).
Yani özeti Valve bi motor yaptı etti vs. diye ne GL'in ne Vulkan'ın inceliklerine API'ye, işleme detaylarına, hangi GPU'da ne kadar iyi çalışabileceğine vs. vs. tek başına hakim olamaz.
Vulkan'ı destklerken biraz da kendilerini öne çıkarma çabası var. Bunda bi problem yok ama Valve bişeyleri değiştirebilecek bi firma değil.
Vulkan eğer ilerleyen zamanlarda GL 3.0 gibi saçmalık sepetine dönmezse,Dx12'e belki ilk defa çok çok ciddi alternatif olacak. Gerisi, getirilebilecek ilave geliştirme araçları ve programcının terchine bakacak.