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Valve : Vulkan platformu DirectX 12'den daha iyi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,3b
1
22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Valve : Vulkan platformu DirectX 12'den daha iyi

Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından çeşitli destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal, Khronos tarafından Vulkan gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda. Grafik tabanlı çalışmalar yapan geliştiriciler de avantajlarına göre seçim yaparak bunları temel alıyor.

Ağustos ayında yapılan SIGGRAPH 2015 etkinliğinde konuşan Valve yöneticisi Dan Ginsburg, geleceğe dair önemli açıklamalar yaparken oyun geliştiricilerin de bakış açısını yansıtması açısından ilginç görüşler ortaya koydu.

Ginsburg açıklamasında Vulkan platformu ile başlangıç aşamasından bu yana birlikte çalıştıklarını ve geliştiricilerin DX 12 kullanmak için büyük bir nedenlerinin olmadığını dile getirdi. Ginsberg ayrıca Vulkan'ın pek çok alanda DX 12'den çok daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Open GL ES 3.0'ın yerini alması planlanan Vulkan, donanım seviyesinde grafik optimizasyonu imkanı sunuyor. Ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük bindirmiyor ve sistemi de yormuyor. Böylece enerji tasarrufuna da olumlu katkı yapıyor. 

Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek. 

Vulkan'ın en büyük avantajlarından birisi pek çok platformda destekleniyor oluşu. Windows 10 ve daha önceki sürümleri, Android tarafı, Linux platformları Vulkan'dan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacak. Khronos ileride hepsi için tek bir API geliştirmeyi hedefliyor. Valve'nin Vulkan platformunu tercih edeceğini gösteren açıklamaları da platformun ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.  

http://www.tweaktown.com/news/47646/valve-excited-over-dx12-talks-up-vulkan-api/index.html Yorum Yaz
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redoracle 4 yıl
Ooo eğer populer oyunlar vulcanla linuxa gelirse linux kullanımında bi artış yaşanabilir,directx 12 için win 10 dayatması gerçekten çok berbat,win7 den itibaren verebilirdi her türlü.
Ooo eğer populer oyunlar vulcanla linuxa gelirse linux kullanımında bi artış yaşanabilir,directx 12 için win 10 dayatması gerçekten çok berbat,win7 den itibare...
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Amd olmasaydı hala ilkel Dx11 kullanılıyor olurdu , amd bir sektörde bir ufuk açtı. Zaten dx12 mantle benzeri bir sistemdir , vulkan ise mantleden bile ileri bir apidir.
Amd olmasaydı hala ilkel Dx11 kullanılıyor olurdu , amd bir sektörde bir ufuk açtı. Zaten dx12 mantle benzeri bir sistemdir , vulkan ise mantleden bile ileri b...
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Rubisco 4 yıl
Asıl Herhangi bi API'nin Dx--> D3d kadar verimsiz olması imkansız asıl.

Ms'nin PC <<-->> XB1 için DX12'ye ihtiyacı var. XB1' yerine 3 günde yeni konsol getirmeyeceklerse tek çıkış yolları kabul edilebilir kalitede bol bol oyun sunmak o kadar.

Aletin kaldırabileceği kadar VR olayına da girerlerse yanında meze de olur o kadar.

MS yıllardır ortak geliştirme istiyor. PC-dx ile Xbox'a Ms'nin istediği tarzda herkesin rahat rahat geliştirme yapmasını sağlayacak imkanlar olmadı. İkisi farklı dünyaların farklı şartların üyeleri. Yeteri kadar ortak noktada geliştirme dediğin zaman çok fazla feragat etmen gereken şeyler oluşur. Bu yüzden daha önce olmadı. PC'de API izin vermedi.

Valve'in kendine yamamak, kendi çıkarı için Vulkan'dan böyle bahsetmesi doğal, doğrudur.Vulkan ortaya çıkmadan önce GL için de tepiniyorlardı ama. Geliştirdikleri debugger faln iyi, işlevsel bişeydi. Replay faln gibi özellikleri var (replayler çok fazla yer istiyor olsa da, GB larca. Sonuçta bütün komutların capture edilmiş hali olduğundan normal esasında). Yani GL için çalışıp çaablamışlıkları var, direk bize bize demiyorlar. Ama Valve'in tek başına bişey becerebilme kabiliyeti de yok. İşin o kısımları dönüp dolaşıp donanım geliştricisinin sunuduğu izin verdiği, mimari açıklığı, API'nin ne kadarının neye izin verdiği vs. ile alakalı. GPU firmasının compilerının yaptığı işten bağımsız, daha iyisini yapabileceğini iddia edersen, aferim derler, orda kalırsın. Direk GPU'ya o işini o şekilde kullanma imkanın yok. Dönüp dolaşıp GPU firmasının driver altyapısı ile muhattap olmak zorundaın. compilerın senin yazdığın kodu donanım komutlarına çevirirken, eğer mimari hakkında fikrin varsa neden bunu böyle yapmadı faln diye merak etme / kurcalama / değiştirme imkanın yeterince olmalı. O noktada işte donanım firmasının desteği işin içine giriyor. AMD hariç diğerleri çok kapalı olduğundan, compilerın yaptıkları ile limitleniyorsun. Hatta compiler sen ne yaparsan yap, onu iyileştirip en uygun forma bile dönüştürebilir. Senin istediğin şeyi yapmasa bile. Sade GL-Dx için değil, CL faln için de bu böyle olabiliyor (Nvidia'nın tamamen illegal şeyleri kabul edip düzeltip çalıştırması gibi mesela).

Yani özeti Valve bi motor yaptı etti vs. diye ne GL'in ne Vulkan'ın inceliklerine API'ye, işleme detaylarına, hangi GPU'da ne kadar iyi çalışabileceğine vs. vs. tek başına hakim olamaz.

Vulkan'ı destklerken biraz da kendilerini öne çıkarma çabası var. Bunda bi problem yok ama Valve bişeyleri değiştirebilecek bi firma değil.

Vulkan eğer ilerleyen zamanlarda GL 3.0 gibi saçmalık sepetine dönmezse,Dx12'e belki ilk defa çok çok ciddi alternatif olacak. Gerisi, getirilebilecek ilave geliştirme araçları ve programcının terchine bakacak.
D3d kadar verimsiz olması imkansız asıl.Ms'nin PCXB1 için DX12'ye ihtiyacı var. XB1' yerine 3 günde yeni konso...
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carloska 2 yıl
son durum nedir arkadaşlar kim kimi dövdü Vulkan vs. DirectX 12...
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MnTotoro 4 yıl
Yıllardır çeşitli yazılımlardan, teknolojik verimlilikten, optimizasyondan bahsediliyor. Son kullanıcıya yansıyan elle tutulur birşey yok. Şirketler bu tür teknolojik tanıtımları sadece reklam amaçlı kullanıyorlar anlaşılan.
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Patren 4 yıl
bence yine oyunlar ms ye gelir linuxsa oyun çıkmaz
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Patren 4 yıl
bence yine oyunlar ms ye gelir linuxsa oyun çıkmaz
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Biyturs_OnSr 4 yıl
DX12
Windows 10-Only
Vulkan
Windows 7/8/10, Linux, Android

Bu kısmı görünce resmen kahkaha attım. Bu sunumu developerlar'a yapıyorlarsa zaten Windows 10'un tek sistem olduğunu bilmeyen dev yoktur herhalde. Arkadaş Windows 7/8/10 masaüstü desen, Linux'u konsol desen(SteamMachine), Android'i telefon diyelim. Sen 3 ayrı platformu baz almışsın.

Windows 10-"Only" dediğimiz kısım ise masaüstü, tablet, telefon, XBOX, HoloLens vs. vs. birsürü platformu kapsıyor. Şu noktada Linux ve Android'in girdiği her deliğe Windows 10'un da girmesi mümkün. Yani Vulkan'ı satmak istiyorlarsa Cross-Platform'dan değil, daha iyi performanstan satmaları gerek.
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alemburda34 4 yıl
Bu açıklamalardan sonra dx12 ile ilgili açıklama yakında gelir.o kadar işlemciler çıkıyor hala gereksiz yere %100 işlemciye yük bindiren oyunlar oluyor arada birsey daha çalıştırmak mümkün olmuyor.
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Master_Evil 4 yıl
hangisi daha kalabalıksa ona çıkaracaklar oyunları başka çaresi yok
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Rubisco 4 yıl
Asıl Herhangi bi API'nin Dx--> D3d kadar verimsiz olması imkansız asıl.

Ms'nin PC <<-->> XB1 için DX12'ye ihtiyacı var. XB1' yerine 3 günde yeni konsol getirmeyeceklerse tek çıkış yolları kabul edilebilir kalitede bol bol oyun sunmak o kadar.

Aletin kaldırabileceği kadar VR olayına da girerlerse yanında meze de olur o kadar.

MS yıllardır ortak geliştirme istiyor. PC-dx ile Xbox'a Ms'nin istediği tarzda herkesin rahat rahat geliştirme yapmasını sağlayacak imkanlar olmadı. İkisi farklı dünyaların farklı şartların üyeleri. Yeteri kadar ortak noktada geliştirme dediğin zaman çok fazla feragat etmen gereken şeyler oluşur. Bu yüzden daha önce olmadı. PC'de API izin vermedi.

Valve'in kendine yamamak, kendi çıkarı için Vulkan'dan böyle bahsetmesi doğal, doğrudur.Vulkan ortaya çıkmadan önce GL için de tepiniyorlardı ama. Geliştirdikleri debugger faln iyi, işlevsel bişeydi. Replay faln gibi özellikleri var (replayler çok fazla yer istiyor olsa da, GB larca. Sonuçta bütün komutların capture edilmiş hali olduğundan normal esasında). Yani GL için çalışıp çaablamışlıkları var, direk bize bize demiyorlar. Ama Valve'in tek başına bişey becerebilme kabiliyeti de yok. İşin o kısımları dönüp dolaşıp donanım geliştricisinin sunuduğu izin verdiği, mimari açıklığı, API'nin ne kadarının neye izin verdiği vs. ile alakalı. GPU firmasının compilerının yaptığı işten bağımsız, daha iyisini yapabileceğini iddia edersen, aferim derler, orda kalırsın. Direk GPU'ya o işini o şekilde kullanma imkanın yok. Dönüp dolaşıp GPU firmasının driver altyapısı ile muhattap olmak zorundaın. compilerın senin yazdığın kodu donanım komutlarına çevirirken, eğer mimari hakkında fikrin varsa neden bunu böyle yapmadı faln diye merak etme / kurcalama / değiştirme imkanın yeterince olmalı. O noktada işte donanım firmasının desteği işin içine giriyor. AMD hariç diğerleri çok kapalı olduğundan, compilerın yaptıkları ile limitleniyorsun. Hatta compiler sen ne yaparsan yap, onu iyileştirip en uygun forma bile dönüştürebilir. Senin istediğin şeyi yapmasa bile. Sade GL-Dx için değil, CL faln için de bu böyle olabiliyor (Nvidia'nın tamamen illegal şeyleri kabul edip düzeltip çalıştırması gibi mesela).

Yani özeti Valve bi motor yaptı etti vs. diye ne GL'in ne Vulkan'ın inceliklerine API'ye, işleme detaylarına, hangi GPU'da ne kadar iyi çalışabileceğine vs. vs. tek başına hakim olamaz.

Vulkan'ı destklerken biraz da kendilerini öne çıkarma çabası var. Bunda bi problem yok ama Valve bişeyleri değiştirebilecek bi firma değil.

Vulkan eğer ilerleyen zamanlarda GL 3.0 gibi saçmalık sepetine dönmezse,Dx12'e belki ilk defa çok çok ciddi alternatif olacak. Gerisi, getirilebilecek ilave geliştirme araçları ve programcının terchine bakacak.
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exent4246o 4 yıl
Herhangi bir api'nin Directx kadar verimli olması imkansız.
Tüm apiler Hardware Abstraction Layer kullanır,
Directx'de bu özelliğe sahip olmasına rağmen Directx yazılım emülasyonunu kullanır.
Yazılım emülasyonu için işletim sisteminin çekirdeğinde bu işlemleri yapan kapı lazım.
Directx, ntoskrnl.exe üzerinden sadece 1 katmandan geçerek doğrudan donanıma ulaşır.
Ancak OpenGl ve türevi apilerin şanssızlığı ortada 2 tane işletim sistemi çekirdeği olması.
Microsoft'un Hibrit kerneli (chicago+NT):Tekel olmanın avantajıyla sadece Directx'i kullanıyor.
Unix:Mac,Linux (Kendi çekirdeği olmasına rağmen günümüzde çekirdeği Unix'e çok benzeyen bir Monolitik çekirdektir.),Solaris vs.Tüm işletim sistemleri bu çekirdeğin üzerine kurulmuştur.
Hakları Bell Laboratuvarları'na aittir.2000 Yılına kadar çeşitli kişilerce geliştirilmiştir.
Ken Thompson'un 2000 yılında Bell Laboratuvarların'da çalışmayı bırakması üzerine 2000'den itibaren
Open Software Foundation tarafından geliştiriliyor ancak Unix Monolitik bir kernel olduğu için en ufak bir uyumsuzlukta kernel panic verir.
Tüm birimleri birbiriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır.Aslında Günümüzdeki Unix 2000 yılından kalmadır.
OSF Unix için ekstra bir katman yaratıp Unix'i bu katman üzerinden çalıştırmaktadır.Bunun sebebi ise
Unix'in yeni nesil teknolojilere destek verebilmesini sağlamaktır.Sorun burada başlıyor OSF bile çekirdek üzerinde çok fazla
değişikliklik yapamaz,Doğal olarak çekirdek OpenGL'e destek sağlayamaz.
OpenGL'e destek veren bir çekirdek yapma fikri ise pek mümkün görünmüyor.
Kendi çekirdeğini yapmayı çok isteyen firmalardan birisi Apple'dır.Bunun için çok atılım yaptı.Geliştirilmesi 21 yıl önce bırakılmış Mach kernel'ı üzerinden
XNU adını verdiği kernel'ı geliştirebildi ancak bu kernel çok kısıtlıydı mecburi olarak cihazlarında Unix ile bu kernel'ı birleştirmek zorunda kaldı.
Doğal olarak yakın gelecekte yeni bir çekirdek çıkma ihtimali yok gibi.Çünkü çekirdek yapmak herkesin başarabileceği bir şey değil.
Ancak daha'da ilginç bir olay var.Unix'in haklarına sahip olan Bell Laboratuvarları günümüzde Alcatel-Lucent'e ait.
İlginç olan şey ise 15 Nisan 2015 tarihinde Nokia, Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar Euro'ya satın aldı.
2 Yanıt Yanıtla +6
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umut_baris 4 yıl exent4246o
bm07tr

Herhangi bir api'nin Directx kadar verimli olması imkansız.
Tüm apiler Hardware Abstraction Layer kullanır,
Directx'de bu özelliğe sahip olmasına rağmen Directx yazılım emülasyonunu kullanır.
Yazılım emülasyonu için işletim sisteminin çekirdeğinde bu işlemleri yapan kapı lazım.
Directx, ntoskrnl.exe üzerinden sadece 1 katmandan geçerek doğrudan donanıma ulaşır.
Ancak OpenGl ve türevi apilerin şanssızlığı ortada 2 tane işletim sistemi çekirdeği olması.
Microsoft'un Hibrit kerneli (chicago+NT):Tekel olmanın avantajıyla sadece Directx'i kullanıyor.
Unix:Mac,Linux (Kendi çekirdeği olmasına rağmen günümüzde çekirdeği Unix'e çok benzeyen bir Monolitik çekirdektir.),Solaris vs.Tüm işletim sistemleri bu çekirdeğin üzerine kurulmuştur.
Hakları Bell Laboratuvarları'na aittir.2000 Yılına kadar çeşitli kişilerce geliştirilmiştir.
Ken Thompson'un 2000 yılında Bell Laboratuvarların'da çalışmayı bırakması üzerine 2000'den itibaren
Open Software Foundation tarafından geliştiriliyor ancak Unix Monolitik bir kernel olduğu için en ufak bir uyumsuzlukta kernel panic verir.
Tüm birimleri birbiriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır.Aslında Günümüzdeki Unix 2000 yılından kalmadır.
OSF Unix için ekstra bir katman yaratıp Unix'i bu katman üzerinden çalıştırmaktadır.Bunun sebebi ise
Unix'in yeni nesil teknolojilere destek verebilmesini sağlamaktır.Sorun burada başlıyor OSF bile çekirdek üzerinde çok fazla
değişikliklik yapamaz,Doğal olarak çekirdek OpenGL'e destek sağlayamaz.
OpenGL'e destek veren bir çekirdek yapma fikri ise pek mümkün görünmüyor.
Kendi çekirdeğini yapmayı çok isteyen firmalardan birisi Apple'dır.Bunun için çok atılım yaptı.Geliştirilmesi 21 yıl önce bırakılmış Mach kernel'ı üzerinden
XNU adını verdiği kernel'ı geliştirebildi ancak bu kernel çok kısıtlıydı mecburi olarak cihazlarında Unix ile bu kernel'ı birleştirmek zorunda kaldı.
Doğal olarak yakın gelecekte yeni bir çekirdek çıkma ihtimali yok gibi.Çünkü çekirdek yapmak herkesin başarabileceği bir şey değil.
Ancak daha'da ilginç bir olay var.Unix'in haklarına sahip olan Bell Laboratuvarları günümüzde Alcatel-Lucent'e ait.
İlginç olan şey ise 15 Nisan 2015 tarihinde Nokia, Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar Euro'ya satın aldı.


Nokia bence oradan yeni bir işletim sistemi yazmayı deneyebilir.
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selmand 4 yıl exent4246o
bm07tr
Herhangi bir api'nin Directx kadar verimli olması imkansız.
Tüm apiler Hardware Abstraction Layer kullanır,
Directx'de bu özelliğe sahip olmasına rağmen Directx yazılım emülasyonunu kullanır.
Yazılım emülasyonu için işletim sisteminin çekirdeğinde bu işlemleri yapan kapı lazım.
Directx, ntoskrnl.exe üzerinden sadece 1 katmandan geçerek doğrudan donanıma ulaşır.
Ancak OpenGl ve türevi apilerin şanssızlığı ortada 2 tane işletim sistemi çekirdeği olması.
Microsoft'un Hibrit kerneli (chicago+NT):Tekel olmanın avantajıyla sadece Directx'i kullanıyor.
Unix:Mac,Linux (Kendi çekirdeği olmasına rağmen günümüzde çekirdeği Unix'e çok benzeyen bir Monolitik çekirdektir.),Solaris vs.Tüm işletim sistemleri bu çekirdeğin üzerine kurulmuştur.
Hakları Bell Laboratuvarları'na aittir.2000 Yılına kadar çeşitli kişilerce geliştirilmiştir.
Ken Thompson'un 2000 yılında Bell Laboratuvarların'da çalışmayı bırakması üzerine 2000'den itibaren
Open Software Foundation tarafından geliştiriliyor ancak Unix Monolitik bir kernel olduğu için en ufak bir uyumsuzlukta kernel panic verir.
Tüm birimleri birbiriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır.Aslında Günümüzdeki Unix 2000 yılından kalmadır.
OSF Unix için ekstra bir katman yaratıp Unix'i bu katman üzerinden çalıştırmaktadır.Bunun sebebi ise
Unix'in yeni nesil teknolojilere destek verebilmesini sağlamaktır.Sorun burada başlıyor OSF bile çekirdek üzerinde çok fazla
değişikliklik yapamaz,Doğal olarak çekirdek OpenGL'e destek sağlayamaz.
OpenGL'e destek veren bir çekirdek yapma fikri ise pek mümkün görünmüyor.
Kendi çekirdeğini yapmayı çok isteyen firmalardan birisi Apple'dır.Bunun için çok atılım yaptı.Geliştirilmesi 21 yıl önce bırakılmış Mach kernel'ı üzerinden
XNU adını verdiği kernel'ı geliştirebildi ancak bu kernel çok kısıtlıydı mecburi olarak cihazlarında Unix ile bu kernel'ı birleştirmek zorunda kaldı.
Doğal olarak yakın gelecekte yeni bir çekirdek çıkma ihtimali yok gibi.Çünkü çekirdek yapmak herkesin başarabileceği bir şey değil.
Ancak daha'da ilginç bir olay var.Unix'in haklarına sahip olan Bell Laboratuvarları günümüzde Alcatel-Lucent'e ait.
İlginç olan şey ise 15 Nisan 2015 tarihinde Nokia, Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar Euro'ya satın aldı.


10 sene sonra nokia microsoftu satın alırmış
ne gülerim ama.
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acbold 4 yıl
Valve bu tarz açıklamaları steam os sahibi ağzıyla yapılan konuşmalar birazda. Yoksa dx12 performansını kimse çıkıp inkar edemez. Valve geleceği düşünerek adımlar attığı için open gl tarafına sırtını dönmek istemiyor. Hele ki şu günlerde linux platformunda bilmem kaç bin kadar oyun aktardık açıklamalarından sonra.

Steam OS önümüzdeki yıllarda daha kompakt bir yapıya sahip olacak. Markalı steam os cihazları tam anlamıyla son kullanıcıya ulaşacak. Desteğin ve takibin (birlikte çalışmanın) asıl nedeni bu.
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LOSSLESSGAME 4 yıl
Artık üreticilerin Linux tabanlı sistemlere daha fazla destek vermesi gerek. Özellikle de yazılım geliştiriciler Linux kullanırken bazı programlarda Windows kullanma gereksinimi duyuyor. Bu da çok büyük sıkıntıya yol açıyor. Sonuç olarak faydalı gelişmeler. Devamını bekliyoruz...
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