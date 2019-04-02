Valve Index sanal gerçeklik kaskı detaylanıyor

Bazı ortaklıklarla uzun süredir sanal gerçeklik sektöründe tecrübe kazanmaya çalışan Valve nihayet ilk adımı atıyor. Valve Index adındaki sanal gerçeklik kaskı yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Valve Index özellikleri

Valve Index için özel bir site hazırlayan ve Mayıs ayı içerisinde bir duyuru yapmayı planlayan Valve’nin Steam üzerindeki test sayfası internete sızdırıldı. Böylece kask ile ilgili bazı önemli detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu.

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Valve Index bağımsız bir kask değil. Yani çalışmak için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. En iyi VR deneyimi için 4 çekirdekli bir işlemci ve GTX 1070 ayarında ekran kartı isteniyor. En alt seviyede ise 2 çekirdekli bir işlemci, 8GB RAM ve GeForce GTX 970 veya Radeon RX 480 ekran kartı yeterli görülmüş.

Ön kısımdaki iki kamera herhangi bir dış sensöre gerek bırakmadan kullanıcının hareketlerini sanal ortama aktarabiliyor. Kask kendi ses sistemine sahip. Knuckles kablosuz kontrolcüler ise analog joystick ve tuşlardan oluşuyor. Kontrolcü ve dock istasyonu ayrı olarak satılacak ancak oyunlar için zorunlu olacak.

Valve Index kaskının 1 Mayıs itibariyle resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor. Satışlar ise 15 Haziran tarihinde başlayacak. Şimdilik Valve Index kaskı için net bir fiyat bilgisi mevcut değil. Elbette hangi oyunların olacağı da bu tarihlerde belli olacak.