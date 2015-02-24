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Valve sanal gerçeklik gözlüğü SteamVR ve yeni donanımlarını tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Valve sanal gerçeklik gözlüğü SteamVR ve yeni donanımlarını tanıtacak
Sanal gerçeklik cihazları belkide en büyük yeniliği sinema ve oyun sektörüne sağlayacak. Facebook, Microsoft, Sony gibi teknoloji devlerinin üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik cihazlarına bir yenisini de oyun konusunda daha yetkin bir şirket olan Valve ekleyecek gibi gözüküyor.

4-5 Mart'ta gerçekleşecek Oyun Geliştiricileri Konferansı için yayınladığı sayfada SteamVR ile ilgili ipuçları veren Valve San Francisco'da gerçekleştirilecek konferansta sanal gerçeklik cihazının ilk demosunu gerçekleştirecek. Bunun dışında Steam Controller oyun kontrolcüsünün ve konsollara rakip olan Steam Machines'in yeni versiyonlarının tanıtılması da bekleniyor.
http://store.steampowered.com/universe/ Yorum Yaz
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Charles Bartowski 4 yıl
3 Martta ve saat 3'te olacakmış.
HL3'e işaret mi acaba? Veya şaşırtma yapıp Portal 3 veya L4D3 de çıkabilir. Veya hiç birşey de çıkmayabilir güvenmemek lazım.
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doctor_bey 4 yıl
Bunların yerine oculus rift alıp takılmak daha mantıklı bence
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speedyrazor 4 yıl
once half-life 3 u cikarsinlar
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strathmorea 4 yıl
Artık sanal gerçeklik gözlüğü haberlerinden gına geldi. Çıkacaksa çıksın artık, sürekli tanıtım sürekli gelişim aşaması vs derken millet doydu.
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