Valve sanal gerçeklik gözlüğü SteamVR ve yeni donanımlarını tanıtacak

http://store.steampowered.com/universe/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sanal gerçeklik cihazları belkide en büyük yeniliği sinema ve oyun sektörüne sağlayacak. Facebook, Microsoft, Sony gibi teknoloji devlerinin üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik cihazlarına bir yenisini de oyun konusunda daha yetkin bir şirket olan Valve ekleyecek gibi gözüküyor.4-5 Mart'ta gerçekleşecek Oyun Geliştiricileri Konferansı için yayınladığı sayfada SteamVR ile ilgili ipuçları veren Valve San Francisco'da gerçekleştirilecek konferansta sanal gerçeklik cihazının ilk demosunu gerçekleştirecek. Bunun dışında Steam Controller oyun kontrolcüsünün ve konsollara rakip olan Steam Machines'in yeni versiyonlarının tanıtılması da bekleniyor.