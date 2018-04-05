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Vatoz balığı şeklinde silahlı insansız deniz aracı: WATTOZZ

Albayraklar Savunma AŞ, vatoz balığı şeklinde görünen silahlı insansız deniz aracı WATTOZZ'u sergiledi. WATTOZZ, radarlar tarafından tespit edilemeyecek ve gemilere bomba düzeneği ile saldırabilecek.
1 yıl
11,6b
1
110
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Albayraklar Şirketler Grubu, 2017 yılında aldığı karar ile savunma sanayi üzerine yatırım yapma kararı almış ve Albayraklar Savunma AŞ’yi kurmuştu. Albayraklar Savunma AŞ’nin ilk geliştireceği ürün belli oldu. Şirket, vatoz balığı şeklinde silahlı insansız deniz aracı (SİDA) geliştiriyor. Şuan prototip aşamasında olan çalışma ile ilgili tanım videosu yayınlandı.

WATTOZZ adı verilen SİDA, vatoz balığı şeklinde görünümü ile denizlerde kamufle olacak. Kablosuz yapıda olacak WATTOZZ, tıpkı balina ve yunus balıkları gibi ses dalgaları ile kumanda edilecek. Silikon kaplı dış gövdesi ile canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olacak.

Uyku modu özelliği ile deniz zemininde tıpkı vatoz balıkları gibi hareketsiz durarak enerji tasarrufu yapabiliyor. Sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabuğu sayesinde radarlar tarafından tespit edilemeyecek. Albayraklar Şirketler Grubu CEO’sunun açıklamasına göre günümüz teknolojisinde 300 metre derinlikte böyle bir aracı tespit etmek mümkün değil.


Denizlerde gözlem amacıyla kullanılacak WATTOZZ, gerektiği durumlarda bomba düzeneği sayesinde denizaltı ya da savaş gemilerini batırabilecek. Özellikle sürü halinde saldırı gerçekleştirildiğinde güçlü bir deniz aracı olacak.

WATTOZZ, denizde kesintisiz olarak 12 saat boyunca hareket edebiliyor. Uyku moduna geçerek denizde 240 saat boyunca hareketsiz kalabiliyor. Araç, deniz altındaki yırtıcılara karşı kendi çevresinde elektromanyetik ve ultrasonik bir kalkan oluşturuyor ve bu hayvanları kendinden uzak tutuyor. 

Şuan prototip aşamasında olan çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi denetiminde geliştiriliyor. WATTOZZ, 20 Haziran 2018 tarihinde  düzenlenecek lansmanda sergilenecek.

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flowerhorn 1 yıl en beğenilen
Avrupa yapsa “vaaauuuvvv”
Biz yapınca “saçma ve aptalca”

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bladeGny 1 yıl s_mail
s_mail
hem saçma hem aptalca.
not animasyon güzelmiş.

Sence saçma ve aptalca olmayanı nasıl olabilir?
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MustafaC53 1 yıl
Böyle bişeyin düşünülmüş olması bile müthiş. İstemezükçü ezik tayfanın akılları böyle şeylere ermiyeceği için, bütün projelere bok atmakla kalıyorlar sadece.
Onlara kalsa bu adamlar İHA bile yapamazlardı.Kaldıki şimdi SİHA bile yapılıyor ülkede.
Böyle bişeyin düşünülmüş olması bile müthiş. İstemezükçü ezik tayfanın akılları böyle şeylere ermiyeceği için, bütün projelere bok atmakla kalıyorlar sadece....
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Tugrul_512bit 4 ay
Güzel proje. Şunun tepeden görünüşüne benzettim:
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NoobEater 4 ay
"vattozz" projesinin başarısından etkilenip, "ssivvri" adında bir proje üstünde çalışmalara başlamayı düşünüyorum.
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baş kısmında bulunan mikro ölçekli bir enjektör sayesinde ölümcül bir suikast silahı olabilir.
suikast için gerekli olan zehri, zehirli ok kurbağasıdan temin edilecek ve bu hayvanların ülke içerisinde yerli ve milli olarak yetiştirilmesi sağlanacak.
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ve artık ssivrri göreve hazır!!
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terörist kamplarında ölümcül salgınlar çıkarılabilir, nokta atışıyla suikastlar düzenleyebilirsiniz.
radara, elektronik harp silahlarına , düşmanlara, muhaliflere, zındıklara, dinsiz ve imansızlara görünmeme özelliği olacak.
ve sadece kalp gözü acık ak kardeşlerimize görünecek.
şimdi, fetö, hayin kılışdar, trump, putin vs. düşünsün.
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darklord1905 4 ay
Yazık bir de adamı linç etmeye kalkmışlar.
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crazywinner3 4 ay darklord1905
Çoğu sildi mesajını. Neler neler vardı bu konuda. Haksız olduklarını anlayınca hiçbir şey olmamış gibi yokoldular şeref yoksunları
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crazywinner3 4 ay
Up'layalım bakalım bu projeyi savunup gerçek dışı olduğunu söyleyenlere hakaret eden amipler nerede ?
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Dovahkiin 6 ay
Valla helal olsun öyle bir yerli ve milli araç yapmışlar ki ne radara ne sonara ne de kameralara yakalanmıyor. Hatta çıplak gözle bile görülemiyor.
Tek sıkıntı biz de göremiyoruz. Bu ufak pürüz de giderilince tüm dünya önümüzde diz çökecek elhamdurullah.
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eyoruk 6 ay
Wattozz geldi soktu gitti bile
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crazywinner3 6 ay
Bu aptal projeye inanıp gerçek olmadığını söyleyenlere hakaret eden kekolar nerdesiniz :D Sizin ciğeriniz beş para etmez, milliyetçilik gözünüzü kör etmiş. Düşünemeyen et parçaları
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Zerathull 10 ay
Fikir mukemmel, ancak isim neden Turkce degil,
Watozz nedir arkadas?
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crazywinner3 10 ay
5 Eylüle ertelenmiş yine lansman


Ağlayabilirsin @Ömerayhan
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Ömerayhan 10 ay crazywinner3
Sizin ülke, vatan millet düşmanı olduğunuz şu mesajdan belli. Siz kendinizi atatürkçülükle türkçülükle bağdaştırıyorsunuz ya hepsi koca bi yalan.
Normal bir Türk vatandaşı, böyle bir çalışmanın ertelenmesine üzülür. Tüh falan der. Ama sen ve senin güruhundakiler ülke bir şey yapacak bir şey üretecek diye endişeye kapılıyor.
Erteleme ve iptal durumunda da böyle emojiler atarak seviniyorsunuz.
Sonra bi de kendinize laf ettirmiyorsunuz, yok herkese fetöcü diyomuşuz yok herkese vatan haini bilmem ne. Böyle yaparak bu sıfatları hakediyor musunuz bilmiyorum ama yaklaşıyorsunuz.
Milli değilsiniz. Şu mesaj bunu açık ve net ispat ediyor.
Blok.
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The Hollow 6 ay crazywinner3
Tesadüfen gördüm konuyu, ne olmuş şu vatoz haberiniz var mı? Yine mi ertelendi.
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