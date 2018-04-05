Vatoz balığı şeklinde silahlı insansız deniz aracı: WATTOZZ

WATTOZZ adı verilen SİDA, vatoz balığı şeklinde görünümü ile denizlerde kamufle olacak. Kablosuz yapıda olacak WATTOZZ, tıpkı balina ve yunus balıkları gibi ses dalgaları ile kumanda edilecek. Silikon kaplı dış gövdesi ile canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olacak.
Uyku modu özelliği ile deniz zemininde tıpkı vatoz balıkları gibi hareketsiz durarak enerji tasarrufu yapabiliyor. Sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabuğu sayesinde radarlar tarafından tespit edilemeyecek. Albayraklar Şirketler Grubu CEO’sunun açıklamasına göre günümüz teknolojisinde 300 metre derinlikte böyle bir aracı tespit etmek mümkün değil.
Denizlerde gözlem amacıyla kullanılacak WATTOZZ, gerektiği durumlarda bomba düzeneği sayesinde denizaltı ya da savaş gemilerini batırabilecek. Özellikle sürü halinde saldırı gerçekleştirildiğinde güçlü bir deniz aracı olacak.
WATTOZZ, denizde kesintisiz olarak 12 saat boyunca hareket edebiliyor. Uyku moduna geçerek denizde 240 saat boyunca hareketsiz kalabiliyor. Araç, deniz altındaki yırtıcılara karşı kendi çevresinde elektromanyetik ve ultrasonik bir kalkan oluşturuyor ve bu hayvanları kendinden uzak tutuyor.
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Biz yapınca “saçma ve aptalca”
Sence saçma ve aptalca olmayanı nasıl olabilir?
Onlara kalsa bu adamlar İHA bile yapamazlardı.Kaldıki şimdi SİHA bile yapılıyor ülkede.