Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde HBO'nun veritabanıın hacklendiğinin ve yaklaşık 1.5 terabyte boyutunda verinin ele geçirildiğinin haberini yapmıştık. Aradan geçen yaklaşık 5 günün ardından siber suçlular Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümünü sızdırdı.

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Edinilen bilgilere göre GOT 7. sezon 4. bölümünü sızdıran hackerların elinde 7. sezonun tamamı bulunuyor. HBO'dan ciddi miktarda fidye istediler ancak iki taraf anlaşamamış olacaklar ki 4. bölümü internete yüklediler. Yayınlanan bölümün görüntülerine baktığımızda direk ham dosyanın ellerinde olduğunu anlayabiliyoruz. Görüntüler kaynak makineden alınmış ve henüz HD TV montajı yapılmamış. Görüntü kalitesi yaklaşık olarak 240p kalitesinde.

Game of Thrones'un Sızdırılması İlk Değil

Daha önce dizinin 5. sezonun ilk 4 bölümü korsanlar tarafından sızdırılmıştı. Sinema ve dizi sektöründe bu tür sızdırılmalar sık sık yaşanıyor. Hackerlar ele geçirdikleri film ve diziler için yapımcılardan fidye istiyorlar. Zaman zaman istenen fidyeler, yapımın popülerliğine göre ütopik rakamlara ulaşabiliyor. Yapımcı firmalardan yüklü miktarda bitcoin ödemesi isteniyor. Ödeme yapılmadığı taktirde ele geçirdikleri dosyaları internete sızdıracaklarını söylüyorlar ve sonrasında sızdırıyorlar.





Yapımcılardan yüklü miktarda para kaldırmakta kararlı olan hackerlar önce filmin bir parçasını ya da dizinin belirli kesitlerini sızdırıyorlar ki yapımcıya ne kadar kararlı olduklarını göstermek istiyorlar.

Yakın zamanda bir hacker grubu Karayip Korsanları 5'i ele geçirdiklerini duyurmuş ve filmin senaryosundan bir kaç detayı paylaşmışlardı. Disney, istenilen fidyeyi ödemeye bir türlü yanaşmamış sonrasında da hacker grubu Karayip Korsanları 5'i internete yüklemişti. Disney, hackerlara ödeme yapmak yerine Karayip Korsanları 5'in paylaşıldığı sitelerden dosyaları kaldırtmıştı. Filmin sızdırılmasının gişe hasılatına etkisi büyük oldu. Serinin diğer filmleri ile karşılaştırıldığında en kötü ikinci açılışı yapmış ve vizyonda kaldığı sürece serinin en az izlenen filmi olmuştu.

Korsanlar, HBO'yu dizinin kalan bölümlerini sızdırmakla tehdit ediyorlardır. Üstelik henüz yayınlanmamış dizilerin de ellerinde olduklarını söylüyorlar. Eğer anlaşma sağlanmaz ise Game of Thrones'un 7. sezonunun tamamı sızdırılabilir. Bakalım HBO ne gibi önlemler alacak. Dördüncü bölümü izlemek isteyenler için küçük bir bilgi: Game of Thrones'un çevirmeni eşekherif, akşam saatlerinde altyazının yayınlanacağını duyurdu.

Günceleme: HBO tarafından yapılan açıklamaya göre bölümün geçen hafta haberi çıkan hackerlar tarafından değil Hintli distribütör Star India'nın arşivinden sızdırıldığı bilgisi yaplaşıldı. Sorumlu kişileri bulmak için adli işletim başlatıldı.