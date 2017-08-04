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Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde HBO'nun veritabanının hacklendiği ile ilgili haberler yapılmıştı. Haberler doğru olacak ki bugün Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümü sızdırıldı.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı
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Geçtiğimiz günlerde HBO'nun veritabanıın hacklendiğinin ve yaklaşık 1.5 terabyte boyutunda verinin ele geçirildiğinin haberini yapmıştık. Aradan geçen yaklaşık 5 günün ardından siber suçlular Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümünü sızdırdı.
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Edinilen bilgilere göre GOT 7. sezon 4. bölümünü sızdıran hackerların elinde 7. sezonun tamamı bulunuyor. HBO'dan ciddi miktarda fidye istediler ancak iki taraf anlaşamamış olacaklar ki 4. bölümü internete yüklediler. Yayınlanan bölümün görüntülerine baktığımızda direk ham dosyanın ellerinde olduğunu anlayabiliyoruz. Görüntüler kaynak makineden alınmış ve henüz HD TV montajı yapılmamış. Görüntü kalitesi yaklaşık olarak 240p kalitesinde.

Game of Thrones'un Sızdırılması İlk Değil

Daha önce dizinin 5. sezonun ilk 4 bölümü korsanlar tarafından sızdırılmıştı. Sinema ve dizi sektöründe bu tür sızdırılmalar sık sık yaşanıyor. Hackerlar ele geçirdikleri film ve diziler için yapımcılardan fidye istiyorlar. Zaman zaman istenen fidyeler, yapımın popülerliğine göre ütopik rakamlara ulaşabiliyor. Yapımcı firmalardan yüklü miktarda bitcoin ödemesi isteniyor. Ödeme yapılmadığı taktirde ele geçirdikleri dosyaları internete sızdıracaklarını söylüyorlar ve sonrasında sızdırıyorlar.


Yapımcılardan yüklü miktarda para kaldırmakta kararlı olan hackerlar önce filmin bir parçasını ya da dizinin belirli kesitlerini sızdırıyorlar ki yapımcıya ne kadar kararlı olduklarını göstermek istiyorlar.

Yakın zamanda bir hacker grubu Karayip Korsanları 5'i ele geçirdiklerini duyurmuş ve filmin senaryosundan bir kaç detayı paylaşmışlardı. Disney, istenilen fidyeyi ödemeye bir türlü yanaşmamış sonrasında da hacker grubu Karayip Korsanları 5'i internete yüklemişti. Disney, hackerlara ödeme yapmak yerine Karayip Korsanları 5'in paylaşıldığı sitelerden dosyaları kaldırtmıştı. Filmin sızdırılmasının gişe hasılatına etkisi büyük oldu. Serinin diğer filmleri ile karşılaştırıldığında en kötü ikinci açılışı yapmış ve vizyonda kaldığı sürece serinin en az izlenen filmi olmuştu.
 

Korsanlar, HBO'yu dizinin kalan bölümlerini sızdırmakla tehdit ediyorlardır. Üstelik henüz yayınlanmamış dizilerin de ellerinde olduklarını söylüyorlar. Eğer anlaşma sağlanmaz ise Game of Thrones'un 7. sezonunun tamamı sızdırılabilir. Bakalım HBO ne gibi önlemler alacak. Dördüncü bölümü izlemek isteyenler için küçük bir bilgi: Game of Thrones'un çevirmeni eşekherif, akşam saatlerinde altyazının yayınlanacağını duyurdu.

Günceleme: HBO tarafından yapılan açıklamaya göre bölümün geçen hafta haberi çıkan hackerlar tarafından değil Hintli distribütör Star India'nın arşivinden sızdırıldığı bilgisi yaplaşıldı. Sorumlu kişileri bulmak için adli işletim başlatıldı.

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tahir40 1 yıl en beğenilen
Vaktiyle yine böyle sızdırılmıştı, 1080P çıkana kadar izlemedim, kaliteden ödün veremem :D
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12 Angry Men 1 yıl
Sızsın ne olacak, millet spoiler yememek için yorumları bile okumuyor.
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KraftMK 1 yıl
Onlardan önce davranıp tüm bölümleri yayınlasınlar. Keşke
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Physicist_Emre 1 yıl
Madem böyle bir şey var flash belleklerde falan saklayın bari ya da sağlam koruyun veritabanlarınızı.
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St Batuhan 1 yıl
Ellerinde diğer eserler varsa alırız bir Westworld Sezon 2 zira 2018 de yayınlanacak denmişti WW için :( Beklemekten usandım :)
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Pi 1 yıl
Ne geym of tronsmus arkadas yahu
Beles reklam bunlar. Film dersin tamam da dizi bu dizi
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Pandemic 1 yıl
HBO kendi dağıtıyor sonra hacklendik vs vs. Beleşe dünya reklam yapmış oluyor. Verin o verileri bana 1 hacker alabilcekmi bakalım... Yemeyelim reklam kokuyor hep.
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Turin Turambar. 1 yıl
Torrent linki yasak ama kaçak yolla izleyenler için altyazı yapan adamı haber olarak paylaşmak yasak değil ne iş?
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stalker(1979) 1 yıl
İzlemeyeceğim dedim ama dayanamadım izledim :) İsteyenlere spoiler verip dizinin içine edebilirim :)
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drjacob 1 yıl
ben yine HD bölümünü bekliyorum
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dimitradon 1 yıl
2 gün için değmez 1080p AMZN Rip gibi efsane sürüm çıkacakken söylenenlere göre efsane bir bölüm de geliyorken sabırsızlıkla bekleceğim
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MetalWave 1 yıl
çoğu insan bu yapıma saygı duyacaktır. fidye kabul etmemekle doğru yapmışlar. her zamanki gibi aynı kalitede izlemeye devam
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