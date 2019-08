Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu

, merakla beklenen yenifilminin yönetmenini nihayet resmen belirledi. Hollywood Reporter tarafından bugün verilen habere göre, Venom 2'nin yönetmenlik koltuğunda ünlü oyuncuoturacak.Sony'nin, Hollywood'un farklı film yapımcılarıyla bir süredir Venom 2 için görüştüğü biliniyordu. Konuşulan isimler arasında Andy Serkis ile beraber 'Bumblebee' yönetmenive 'Rise of the Planet of the Apes' yönetmenivardı. Sony, uzun süren görüşmelerin ardından nihayet Andy Serkis ile kesin anlaşmaya varmış.Andy Serkis'i genellikle oyunculuk kariyeriyle tanıyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinde, Planet of the Apes filmlerinde isecanlandırmıştı. Ünlü aktörün yönetmenlik kariyeri ise henüz yeni başlıyor diyebiliriz. Serkis daha önce(2017) ve(2018) filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti.Venom 2'ninsinemaseverle buluşması bekleniyor. İlk filmin yönetmeni Ruben Fleischer şu sıralar 'Zombieland: Double Tap' üzerinde çalıştığı için Venom 2 ile ilgilenemedi. Venom 2'de yine ünlü oyuncu'yi Eddie Brock rolünde göreceğiz.2018 yılında vizyona giren ilk Venom filmi gişede beklenmedik bir başarıya imza atmış ve dünya genelinde tamtoplam hasılata ulaşmayı başarmıştı. İlk filmin yakaladığı bu müthiş başarıdan epey memnun kalan Sony, hemen ikinci film üzerinde de çalışmalara başladı. Venom 2'nin Örümcek-Adam'sız Venom evrenini genişletmesi vegibi karakterleri beyaz perdeye getirmesi bekleniyor.