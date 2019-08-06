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Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu

2018'in en başarılı filmlerinden birisi olan Venom, devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Sony Pictures, yeni filmi yönetmesi için Andy Serkis ile kesin anlaşmaya vardı.
2 gün
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Pictures, merakla beklenen yeni Venom filminin yönetmenini nihayet resmen belirledi. Hollywood Reporter tarafından bugün verilen habere göre, Venom 2'nin yönetmenlik koltuğunda ünlü oyuncu Andy Serkis oturacak.

Sony'nin, Hollywood'un farklı film yapımcılarıyla bir süredir Venom 2 için görüştüğü biliniyordu. Konuşulan isimler arasında Andy Serkis ile beraber 'Bumblebee' yönetmeni Travis Knight ve 'Rise of the Planet of the Apes' yönetmeni Rupert Wyatt vardı. Sony, uzun süren görüşmelerin ardından nihayet Andy Serkis ile kesin anlaşmaya varmış.

Andy Serkis'i genellikle oyunculuk kariyeriyle tanıyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum'u, Planet of the Apes filmlerinde ise Caesar'ı canlandırmıştı. Ünlü aktörün yönetmenlik kariyeri ise henüz yeni başlıyor diyebiliriz. Serkis daha önce Breathe (2017) ve Mowgli (2018) filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti.

Venom 2'nin 2 Ekim 2020'de sinemaseverle buluşması bekleniyor. İlk filmin yönetmeni Ruben Fleischer şu sıralar 'Zombieland: Double Tap' üzerinde çalıştığı için Venom 2 ile ilgilenemedi. Venom 2'de yine ünlü oyuncu Tom Hardy'yi Eddie Brock rolünde göreceğiz.

2018 yılında vizyona giren ilk Venom filmi gişede beklenmedik bir başarıya imza atmış ve dünya genelinde tam 855 milyon dolarlık toplam hasılata ulaşmayı başarmıştı. İlk filmin yakaladığı bu müthiş başarıdan epey memnun kalan Sony, hemen ikinci film üzerinde de çalışmalara başladı. Venom 2'nin Örümcek-Adam'sız Venom evrenini genişletmesi ve Carnage gibi karakterleri beyaz perdeye getirmesi bekleniyor. 


https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/venom-2-andy-serkis-direct-1228724 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KAZUYA MISHIMA 9 sa.
Tom Hardy oyunculuğunu konuşturdu 2.filmde Daha iyi olacağına eminim.
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mustafabarakli23 1 gün
Film çok eğlenceli, komikti. İzlenmesi keyif vericiydi.
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Galaxy. 1 gün yeni yorumcu
Carnage olacak mı acaba bu sefer?
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Johan Elmander 1 gün
Bu sefer daha iyi olacak umudum var
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Guhong01 1 gün
"2018'in en başarılı filmlerinden birisi olan Venom" dan sonrasını okumadım.
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N. Chomsky 1 gün Guhong01

Hasılat rakamlarına bakıldığında yanlış bir şey değil. Bir sene içerisinde vizyona giren yüzlerce filmden en fazla 20 tanesi bu rakamlara ulaşabiliyor.
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