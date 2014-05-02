Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Versus uygulaması ile pek çok şeyi kıyaslama imkanı mümkün

Versus.com tarafından hazırlanan Versus uygulaması sayesinde artık bir cihaz alırken yada merak ettiğiniz şehirleri karşılaştırmak isterken danışabileğiniz bir yer var.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,8b
1
15
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Versus uygulaması ile pek çok şeyi kıyaslama imkanı mümkün
Versus.com tarafından hazırlanan Versus uygulaması sayesinde artık bir cihaz alırken yada merak ettiğiniz şehirleri karşılaştırmak isterken danışabileğiniz bir yer var.
Oldukça kullanışlı bir arayüzle hazırlanan uygulama, geniş bilgi yelpazesiyle bizlere pek çok merak edileni karşılaştırma imkanı sunuyor. Firmanın belirttiği karşılaştırma listesini sayacak olursak; telefon, kamera, CPU, tablet, kulaklık, ekran kartı, şehir, spor saati, hoparlör, PC ve oyun kulaklığı, video kamera, monitör, fitness izleyici, oyun konsolu, anakart, televizyon, all-in-one DJ MIDI denetleyici , üniversite, elektrikli süpürge, çamaşır makinedi, projektör, cep telefonu kulaklığı, gps navigasyon sistemi, tarayıcı, e-okuyucu, SSD'ler, akıllı saatler, MP3 çalar, ses kayıt cihazı, kayak, yıkama-kurutma makinesi, kurutma makinesi gibi oldukça fazla kategoride karşılaştırma yapmak mümkün.
İleride kategorilerin daha da çoğaltılacağı belirtilen, Türkçe dil seçeneğinin de bulunduğu Versus uygulamasını Android için kaynaktaki linkten indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.versus Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Avorlair 5 yıl en beğenilen
Bu tür karşılaştırma siteleri çok saçmadır, 10 yıl önceki 2ghz işlemciyi yeni nesil 1.5ghz işlemciden daha iyi gösterir, megapixel ile foto kalitesi kıyaslar. Anca kağıt üstündeki ile gerçekte fark yaratmayan özellikler karşılaştırılabilir ağırlık, boyut, ekran türü vs gibi
Bu tür karşılaştırma siteleri çok saçmadır, 10 yıl önceki 2ghz işlemciyi yeni nesil 1.5ghz işlemciden daha iyi gösterir, megapixel ile foto kalitesi kıyaslar. ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatherofall 5 yıl
Çok güzelmiş denemek lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 5 yıl
çok saçma kıyaslamar var,buna bakılıp telefon alınmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevejones 5 yıl
Hala karsilastirma sitesinden bakarak cihaz secen varsa isimiz cok demektir,reel kulkanima pekte bir katkisi olmayan yanlis sonuclar verir bu tarz site ve uygulamalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Arkadaş nasıl kafa yapısı koca konuyu alıntı yapıyorsunuz.Bu gibi siteler teknolojiden anlayanlar için gereksiz.Telefon almak istiyorsan senin için önemli maddeleri sıralar ve kıyas yaparsın.Bu sitede internet indirme hızı vb. gereksiz ince yada alıcı için önemli etken olmayan donanımlardan puan veriyor yada kırıyor,üstteki arkadaşın bahsettiği gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
türkler yakında içine eder bu uygulamanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
Zaten harika bir sitesi vardi bu isi gercekten iyi yapiyorlar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pisagor 5 yıl Rust in Peace
Rust in Peace



 

 

Versus.com tarafından hazırlanan Versus uygulaması sayesinde artık bir cihaz alırken yada merak ettiğiniz şehirleri karşılaştırmak isterken danışabileğiniz bir yer var.


 

Oldukça kullanışlı bir arayüzle hazırlanan uygulama, geniş bilgi yelpazesiyle bizlere pek çok merak edileni karşılaştırma imkanı sunuyor. Firmanın belirttiği karşılaştırma listesini sayacak olursak; telefon, kamera, CPU, tablet, kulaklık, ekran kartı, şehir, spor saati, hoparlör, PC ve oyun kulaklığı, video kamera, monitör, fitness izleyici, oyun konsolu, anakart, televizyon, all-in-one DJ MIDI denetleyici , üniversite, elektrikli süpürge, çamaşır makinedi, projektör, cep telefonu kulaklığı, gps navigasyon sistemi, tarayıcı, e-okuyucu, SSD'ler, akıllı saatler, MP3 çalar, ses kayıt cihazı, kayak, yıkama-kurutma makinesi, kurutma makinesi gibi oldukça fazla kategoride karşılaştırma yapmak mümkün.


 

İleride kategorilerin daha da çoğaltılacağı belirtilen, Türkçe dil seçeneğinin de bulunduğu Versus uygulamasını Android için kaynaktaki linkten indirebilirsiniz.


Yeri burası değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Çok saçma yorumlar var, mesela Nexus 5'in "daha iyi" kısmında "uçar" yazıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MultiCore 5 yıl Rust in Peace
Rust in Peace


 

 

Versus.com tarafından hazırlanan Versus uygulaması sayesinde artık bir cihaz alırken yada merak ettiğiniz şehirleri karşılaştırmak isterken danışabileğiniz bir yer var.


 

Oldukça kullanışlı bir arayüzle hazırlanan uygulama, geniş bilgi yelpazesiyle bizlere pek çok merak edileni karşılaştırma imkanı sunuyor. Firmanın belirttiği karşılaştırma listesini sayacak olursak; telefon, kamera, CPU, tablet, kulaklık, ekran kartı, şehir, spor saati, hoparlör, PC ve oyun kulaklığı, video kamera, monitör, fitness izleyici, oyun konsolu, anakart, televizyon, all-in-one DJ MIDI denetleyici , üniversite, elektrikli süpürge, çamaşır makinedi, projektör, cep telefonu kulaklığı, gps navigasyon sistemi, tarayıcı, e-okuyucu, SSD'ler, akıllı saatler, MP3 çalar, ses kayıt cihazı, kayak, yıkama-kurutma makinesi, kurutma makinesi gibi oldukça fazla kategoride karşılaştırma yapmak mümkün.


 

İleride kategorilerin daha da çoğaltılacağı belirtilen, Türkçe dil seçeneğinin de bulunduğu Versus uygulamasını Android için kaynaktaki linkten indirebilirsiniz.


Kaynaktaki linki göremedim
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rust in Peace 5 yıl MultiCore
Ana sayfa haberi olduğu için forumda kaynak görünmüyormuş kusura bakmayın

play.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avorlair 5 yıl en beğenilen
Bu tür karşılaştırma siteleri çok saçmadır, 10 yıl önceki 2ghz işlemciyi yeni nesil 1.5ghz işlemciden daha iyi gösterir, megapixel ile foto kalitesi kıyaslar. Anca kağıt üstündeki ile gerçekte fark yaratmayan özellikler karşılaştırılabilir ağırlık, boyut, ekran türü vs gibi
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl Avorlair
Avorlair
Bu tür karşılaştırma siteleri çok saçmadır, 10 yıl önceki 2ghz işlemciyi yeni nesil 1.5ghz işlemciden daha iyi gösterir, megapixel ile foto kalitesi kıyaslar. Anca kağıt üstündeki ile gerçekte fark yaratmayan özellikler karşılaştırılabilir ağırlık, boyut, ekran türü vs gibi

Aynen katılıyorum ayrıca yanlış özellikler de gösteriyorlar bence en iyi yanı boyutuna göre ölçekleyerek göstermesi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdo608 5 yıl Avorlair
Haklılık payın var ama neyi kıyasladığını bilen için faydalı bir uygulama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1832 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama ve play store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Sağlıklı" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim