Versus uygulaması ile pek çok şeyi kıyaslama imkanı mümkün

Versus.com tarafından hazırlanan Versus uygulaması sayesinde artık bir cihaz alırken yada merak ettiğiniz şehirleri karşılaştırmak isterken danışabileğiniz bir yer var.

Oldukça kullanışlı bir arayüzle hazırlanan uygulama, geniş bilgi yelpazesiyle bizlere pek çok merak edileni karşılaştırma imkanı sunuyor. Firmanın belirttiği karşılaştırma listesini sayacak olursak; telefon, kamera, CPU, tablet, kulaklık, ekran kartı, şehir, spor saati, hoparlör, PC ve oyun kulaklığı, video kamera, monitör, fitness izleyici, oyun konsolu, anakart, televizyon, all-in-one DJ MIDI denetleyici , üniversite, elektrikli süpürge, çamaşır makinedi, projektör, cep telefonu kulaklığı, gps navigasyon sistemi, tarayıcı, e-okuyucu, SSD'ler, akıllı saatler, MP3 çalar, ses kayıt cihazı, kayak, yıkama-kurutma makinesi, kurutma makinesi gibi oldukça fazla kategoride karşılaştırma yapmak mümkün.

İleride kategorilerin daha da çoğaltılacağı belirtilen, Türkçe dil seçeneğinin de bulunduğu Versus uygulamasını Android için kaynaktaki linkten indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.versus