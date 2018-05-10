Vestel Venus Z20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Vestel’in akıllı telefon ailesinin en güçlü üyesi Venus Z20, Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen MWC 2018 fuarında tanıtılan Venus Z20, çift kamera ve 18:9 ekranı ile dikkat çekiyor.

Venus Z20 Özellikleri

Venus Z20 gücünü Snapdragon 630 mobil platformundan alıyor. 5.65 inç boyutunda Full HD+ ekran ile gelen telefonun ön ve arka bölümündeki cam yüzey Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön kamerada bulunan flaş sayesinde karanlık ortamda aydınlık selfieler çekilebiliyor.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkan Venus Z20’nin 3400 mAh kapasiteli bataryası ve Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Ekran: 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü Full HD+ 18:9 ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 (8x 2.2 GHz)

RAM: 4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB

Arka kamera: 16 MP + 5 MP (f/2.2)Ön kamera: 8 MP (f/2.2)

Batarya: 3400 mAh (Quick Charge 3.0)

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

Venus Z20 fiyatı

Vestel Venus Z20 satış fiyatı 2099 TL olarak belirlendi. Xiaomi Mi 6, Note FE, Galaxy S7, Nokia 8 gibi telefonların bu fiyatlara satıldığını göz önünde bulundurursak Venus Z20’nin fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Vestel, televizyonlar için başlattığı V Hepyeni kampanyasına Venus Z20’yi de dâhil etti. Venus Z20 için 18 aylık V Hepyeni aboneliği başlatan kullanıcıların telefonu 18 ay sonunda daha güncel bir telefon ile ücretsiz olarak yenilenecek.

Venus Z20 ve 18 ayın sonunda yeni bir Venus telefon için 18 ay boyunca aylık 119 TL ödeme yapmak gerekiyor . Abonelere 18 ay boyunca TV+ ve fizy aboneliği de hediye ediliyor.

Cebinde peşin parası olmayanlar için V Hepyeni'ye dahil olmak mantıklı duruyor.. Zira 18 ayın sonunda toplam ödeyeceğiniz tutar ile telefonun peşin fiyatı Venus Z20 yerine daha güncel bir telefon verilecek.