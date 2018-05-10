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Vestel Venus Z20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Vestel'in yeni akıllı telefonu Venus Z20 satışa çıktı. Vestel Venus Z20 fiyatı, V Hepyeni ile abonelik sistemi ve telefonun özellikleri haberimizde. Vestel Venus Z20 fiyatı çok tartışılacak.
1 yıl
12,6b
1
129
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vestel’in akıllı telefon ailesinin en güçlü üyesi Venus Z20, Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen MWC 2018 fuarında tanıtılan Venus Z20, çift kamera ve 18:9 ekranı ile dikkat çekiyor.

Venus Z20 Özellikleri 

Venus Z20 gücünü Snapdragon 630 mobil platformundan alıyor. 5.65 inç boyutunda Full HD+ ekran ile gelen telefonun ön ve arka bölümündeki cam yüzey Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön kamerada bulunan flaş sayesinde karanlık ortamda aydınlık selfieler çekilebiliyor.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkan Venus Z20’nin 3400 mAh kapasiteli bataryası ve Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

  • Ekran: 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü Full HD+ 18:9 ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 (8x 2.2 GHz)
  • RAM: 4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB
  • Arka kamera: 16 MP + 5 MP (f/2.2)Ön kamera: 8 MP (f/2.2)
  • Batarya: 3400 mAh (Quick Charge 3.0)
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo 

Venus Z20 fiyatı

Vestel Venus Z20 satış fiyatı 2099 TL olarak belirlendi. Xiaomi Mi 6, Note FE, Galaxy S7, Nokia 8 gibi telefonların bu fiyatlara satıldığını göz önünde bulundurursak Venus Z20’nin fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Vestel, televizyonlar için başlattığı V Hepyeni kampanyasına Venus Z20’yi de dâhil etti. Venus Z20 için 18 aylık V Hepyeni aboneliği başlatan kullanıcıların telefonu 18 ay sonunda daha güncel bir telefon ile ücretsiz olarak yenilenecek.

Venus Z20 ve 18 ayın sonunda yeni bir Venus telefon için 18 ay boyunca aylık 119 TL ödeme yapmak gerekiyor . Abonelere 18 ay boyunca TV+ ve fizy aboneliği de hediye ediliyor.

Cebinde peşin parası olmayanlar için V Hepyeni'ye dahil olmak mantıklı duruyor.. Zira 18 ayın sonunda toplam ödeyeceğiniz tutar ile telefonun peşin fiyatı  Venus Z20 yerine daha güncel bir telefon verilecek.



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SudaEriyenAspirin 1 yıl en beğenilen
vestele neresiyle güleceğini şaşıranlar artılasın
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ceo-tr 1 yıl
"Vestel Venus V20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı"
diye gazete başlığı gibi başlık varda, yurt dışında bu telefon satıştamıydı? şimdi mi Türkiye ye geldi? Yurt dışında satıştaysa bu telefonu alan varmı? satışları kaç adet?
"Vestel Venus V20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı"diye gazete başlığı gibi başlık varda, yurt dışında bu telefon satıştamıydı? şimdi mi Türkiye ye geldi? Yu...
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1 Yanıt Yanıtla +107
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Rezn0v.dll 1 yıl
Shiftdelete gibi Vestel i yalamadığınız için sizi tebrik ederim. Şu telefona pahalı diyen tek site sizsiniz.
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tarun 1 yıl
ilk sayfayı okudum fiyatı görünce koptum...

dünyadan bi haber bu vestelin yöneticileri nasıl bir hayal dünyasında yaşıyor arkadaş..

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AMC 1 yıl
Tasarim olarak yalan yok begendim.
Ama bu telefona yerli diyorsan kendini yerli olarakta benimsiyorsan ulkenin gecim durumu ortadaysa sen bu telefona 2 bin lira diyorsan kusura bakmada kimse almaz bu telefonu 500-800 dese ozaman devir degisir iste.
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EKE58 1 yıl AMC
500-800 fazla olur 350 lira desinler ya :D
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mlhkhy 1 yıl EKE58
Vestele bir ton yazılmasının sebebin daha önce yazdım. Onlar ağladı öyle böyle de ağlama değil. Bağıra bağıra ağladı. Vestel ile birlikte bir kaç yerli firma koruma adı altında ithal ürünlere ek vergi talep etti ve bakanlar kurulu da kabul etti zaten dünden razılar. niye bu konu da haddinden fazla polyanna gibi düşüyorsun. Vestel fitili ateşledi millet iptal için imza kampanyası ve boykot etti. Ama olmadı yasadan geçti. Senin anlayacağın öncülük ettiler mi bu kadar net. Xiamo konusunda da onun kadar olmasada Çinli firmalar var. One plus, meizu, vivo, Oppo gibi bir çok firma var. kaldı ki Vestel kasa Oppo ile aynıdır. benim derdim Çin yada Kore değil onlarda babamın firması değil Vestel de ama beni kızdıran benim yerli milli diyeceğim firma böyle basit ve ucuz politikaya alet olması. Hem Xiamo ürünleri incelememişsin kamera her model de değil ama fotoğraf özellikle bir mi6, bir redmi note 4, bir mi note 3, bi mi mix ve 2.serisi ve 2s'deki kasa kalitesi bir çok model de yok. Arayüzü MIUI zaten birçok firma kopyalıyor. Son çıkan chipset donanıma ekliyor ee daha ne... Şimdi sen Vestel olarak telefon satmak istiyorsan Xiamo gibi agresif fiyat politikası uygulayacak son kullanıcıya hitap edeceksin. 2bin bandının altına konumlandırma yapsa kullanıcı için potansiyel alternatif bir telefon olur. Daha alınırlığı güvenirliliği yok adamlar 2bin barajı üstünde fiyat konumlandırıyorlar. Kaldı ki Xiamo, honor, meizu Türkiyede teknoloji mağazalarına girdi sen bu durumda nasıl pazar payı elde edeceksin demezler mi adama..
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EKE58 1 yıl mlhkhy
Hocam telefon almasam bile sürekli modelleri takipteyim. Xiaomi kullanıcılarının ortak bir yorumu varsa kameranın tamamiyle vasat olduğudur. Gerek mi note 3 gerekse mi 6 da. Tabi s3 mini'den geçen adam anlamaz bunu. Üst seviye telefon kullanan anlar. Genel kanı şu şekilde ; kamera öncelikse xiaomi'ye bulaşma. Kasa kalitesi tartışılır ama elime aldığım ön arka cam olan xiaomi'ler hep çıt kırıldım algısı yaratmıştır. Komple metal kasa olanların aluminyumu o kadar kalitesiz işlenmiş ki yüzeyin dokusundan bile belli. Fırçalanmamış gibi. Bunlar benim görüşlerim. Daha kullananların birçok yorumları var ses konusunda cihazların kötü olduğu, çekim gücünün sorunlu olduğu, bataryalarının gerçek değerini yansıtmadığı gibi. Bu yüzden ben xiaomi almıyorum. Yoksa çoktan almıştım bi tane :)
Vestel'e gelince yapması gerekenler aşağı yukarı belli işte. Ama xiaomi ile yine kapışacak gücü yok. Neden derseniz xiaomi mesela qualcomm'dan yüz bin sd660 sipariş ediyorsa bizimkiler olsa olsa 5 bin ancak sipariş edebilirler. Yani maliyeti aşağı düşürüp sürüm yapacak kadar bir talep söz konusu olamaz. Ha belki o günler de gelir bilemem. Ama bu haliyle zor. Mesela ben daha z20'yi kimsenin elinde görmedim. Sonuç olarak ne kadar çene patlatırsak patlatalım şirkette önemi yerlerde görev alan boğaziçi ya da galatasaray işletme vs. mezunu 25 yaşındaki gençler toplumu okuyamıyor. Ya da 60 yaş üzeri amcalar var bilmiyorum artık :D vestel'in de kamuoyu araştırması yaptırması lazım kesinlikle çünkü departmanların aktif çalışmadığı belli rakamlardan :)
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mlhkhy 1 yıl EKE58
Dostum takıldığın orası mı? Kaldı ki sen beni anlamamışsın. evet opet istemedi (bende seni onay veriyorum anlamında istemedi dedim) ama Vestel istedi yani paragrafı bütün olarak okursan anlarsın. Sen günah keçisi yaptılar demişsin bende onlar günah keçisi olmak istediler diyorum kısa ve öz.
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EKE58 1 yıl mlhkhy
Hocam bir dünya yazıldı hala bu düzenlemeyi vestel getirdi sanıyor insanlar. Biraz da suçlu teknoloji siteleri oldu. Tamamen cephe aldırdılar bu markaya karşı. Hepi topu bir tane telefon üretimi yapan markamız var. İyi ya da kötü. Zamanla iyi olur. Hyundai de rezildi. Zamanla iyi oldu. Zaten yazdım. Donanım istiyorsa kişi gitsin xiaomi alsın. Xiaomi karşısında bırakın vesteli, babatorik markalar bile duramıyor. Ne samsung ne sony ne lg. Bunların hiçbiri xiaomi gibi agresif fiyat politikası gütmüyor. Xiaomi ama kameraları tırt, malzeme kalitesi zayıf, servisi yok gibi bir şey. Aslında sadece donanım satıyor. Ucuz olması da normal. Bu fiyat seviyesinde bu işlemci ile z20'yi topa tutuyorlar. Neden ki? 2300'dem gelecek zenfone 5'teki işlemci sd636. P20 lite, honor 7x vs işlemcileri kirin 659. Bunlar hep benzer fiyat skalasındaki ürünler ve işlemciler hep aynı görüleceği üzere. Note fe'yi buraya hiç dahil etmeyin çünkü samsung elinde patlayan note 7'leri düzelterek piyasaya sürdü ve satabilmek için ucuza vermesi lazımdı. Yani aslında kaç yıllık bir amiral gemisi satıyorlar. Dolayısıyla stok eritmek için ucuz. Tasarım ve çerçeveler 2018 yılı çizgilerini taşımıyor. Bu yüzden note fe'yi ayrı tutuyorum. Z20'nin kusuru ne ki burada. Xiaomi gibi ucuza donanım satmaması mı? Diğer markalar da satmıyor. Tablo çok açık yani. Vestel yazılım ve fiyat çalışacak. Hepsi bu. Ya adam gibi bir arayüz tasarlayacak ya stok android arayüzü kullanacak. Fiyat olarak yurtdışı menşeili benzer özellikteki rakiplerinden ortalama 100-150 lira avantajlı olsa bu işi bitirir.
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mlhkhy 1 yıl
Dostum akaryakıt zammını opet istemedi kaldı ki akaryakıt yılların kanayan yarası ama Vestel ben yabancı firmalar ile baş edemiyorum deyip bu konuda yardım istedi. Çözüm önerisi ile halka açık fikirler ile gelseydi tek suçlu düzenlemeyi bu hale getirenler olurdu. Fitili o ateşlememiş olurdu.. Kaldı ki cari açığı azaltmak için taksit engeli ekonomik reform gibi görenler şuanki durumu bir baksınlar. Vade farksız 12 taksit kredi kartı ile alırken vade farklı 24 taksit ile 2 katı fiyat ile telefon almaya başladık. operatörlere bu peşkeş çekildi bankalara gün doğdu. bu muydu çözüm? 1000₺ telefon 2000₺ oldu garanti süresi ile ödeme aynı vadede hatta 36ay yapanlar var. Az az milletin cebinden daha çok para çıkması mı çözüm? bu mu cari açık kapama yöntemi? Vestel gibi firmalara ne bileyim ÖTV vergisini %25yerine %10 al. trt bandrolü alma zaten o ayrı bir milleti cebine göz dikme şekli. bir telefondan 3 vergi mi alınır? %18+%25+%10 Sen söyle? Engeller kısıtlamalar vergi üstünden vergi almak çözüm değil. Yerli ve milli sermaye kim almak istemez ama Xiamo gibi kar payımız %5 geçerse o farkı yine tüketici geri vereceğiz diyenler kazanır. sd835li 1500-2000₺ arası taa Çin'den gelen telefonlar varken ve özellikleri yarısı olan sd636li 2099₺ ye kimse z20 almaz. Sermaye de böyle yurtdışına çıkar gider. Sonra kimse tüketiciye kızmasın milletin cebimizi düşünmeyip göz dikenler milliyetçilik milli sermaye den bahsetmesin. Bizim yerli firmalarımız da sunduğu ürün özellikleri yarışmak yerine, pahalı olan firmaların fiyatları ile yarışır olmayı bıraktığı gün kimse onlara da birşey demez.
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EKE58 1 yıl mlhkhy
Yazımda akaryakıt zammını opet istedi mi yazmışım? Tekrar okuyabilir misiniz?
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DH Misafiri 1 yıl
Adamlar bizimle kafa buluyor
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DH Misafiri 1 yıl
Yorumlardaki tepkilere baktıkça Türkiye'de bir şeyler yapmanın ne kadar zor olduğunu görüyorum. Sırf Türk markası diye telefonu yerden yere vuruyorlar. Neyse, annem Z10 kullanıyor ve bu zamana kadar Xperia Z1, Xperia Z3, Galaxy S3 kullanmış biri olarak söylüyorum ki Z10 telefonu canavar gibi. 64GB versiyonunu 1500 liraya almıştık geçen sene. Arayüzü bir tık daha iyi olabilirdi o kadar. Yoksa performans olarak, kasa kalitesi olarak, kamera olarak diğer markalardan aşağı kalır hiçbir yanı yok. 1500 liraya 2016-17 sezonunda Z10 kalitesinde bir tane daha telefon ya vardır ya yoktur. Şimdi Z20'yorumuma geçiyorum...
1) Öncelikle bir amiral gemisinde Snapdragon 630 işlemci kullanmak nedir? 835 veya 845 beklerdim. Varsın fiyatı 2099 değil de 2399 olsun.
2) Temmuz ve Ağustos'ta Android P işletim sistemi güncellemesi gelecek tüm cihazlara. Keşke 2 ay daha bekleyip Oreo yerine P ile piyasaya çıksaydı. Ancak mali politikalar sebebiyle 2 ay beklemek sıkıntı yaratıyor olabilir. O yüzden çok da üstüne gitmemek lazım bu konuda.
3) 18:9 ekran formatın, 5.65 inçlik ekranın olacak ama HD+ çözünürlükle geleceksin. Olmaz. Eğer amiral gemisiysen ve 2019 piyasasında da satılacaksan 2K(2560x1440) ile geleceksin. İhtiyaç olduğundan değil, rekabetten ötürü. İphone değilsen donanıma basacaksın öyle fark yaratacaksın(bkz: Razer Phone'un 4000'lik bataryası, Zenfone'ların meşhur ram ve ekran boyutları vs...)
Bunların dışında telefon 2099 lira ile olmasa da 2-3 ay bekleyip 1900 lira ile gayet alınası. Zaten günümüzde telefondan yaptıklarınızda performans farkını anlamanız güç. Elinizi vicdanınıza koyun lan ne yapıyorsunuz telefondan? Hepinizde yüklü olan uygulamaları sayayım: Sahibinden, Shazam, Whatsapp, İnstagram, Facebook, Twitter, Spotify, Bankanızın uygulaması ve benzeri düşük güç isteyen uygulamalar... Oyunlara geleceksek de farkı anlaman için en az Asphalt, Modern Combat ve Real Racing gibi oyunların TUTKUNU olmanız lazım. Ben, 2014 yılında piyasaya çıkmış olan 2000'bin liralık Xperia Z3 telefonum ile bu saydığım oyunları vura vura oynuyorum.
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EKE58 1 yıl DH Misafiri
Ekran HD+ değil FHD+
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DH Misafiri 1 yıl
Bilen birisi varsa vestelin telefon satış rakamlarını yazabilir mi. Çok merak ediyorum ülkemizde ne kadar telefon satabiliyorlar
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DH Misafiri 1 yıl
buna sıçan olmadan çuval dibi delmeye çalışıyor ata sözü söylenir
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DH Misafiri 1 yıl
2 sene önce aldığım telefonun bile bazı özellikleri daha iyi, ayrıca özelliklerine göre pahalı ben almam vestel hiç almam.
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