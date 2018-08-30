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Vestel Venüs Z30 tanıtıldı!

Vestel, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018 etkinliğinden önce gerçekleştirdiği basın toplantısında Venüs Z30'u tanıttı. Cihazın teknik özellikleri ve detayları haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
9,7b
1
168
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Vestel Venüs Z30 tanıtıldı!
 
Ülkemizin önde gelen yerli ve milli teknolojik cihaz üreticilerinden Vestel, bugün IFA 2018 etkinliğinden önce gerçekleştirdiği basın toplantısında yakın gelecekte piyasaya süreceği yeni akıllı telefon modellerini açıkladı. Bu modellerin başında ise Venüs Z30 geliyor. Cihaz, şık tasarımı ve tatmin edici teknik özellikleriyle yerli bir akıllı telefon olarak adından hayli söz ettirecek gibi gözüküyor.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Venüs Z30, 6.18 inç genişliğinde, 19:9 görüntü-ekran oranına sahip Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. MediaTek 6763T işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB’lık bir depolama alanına sahip. Ayrıca 16MP + 2MP bir arka kameraya ve 16MP bir ön kameraya sahip olan cihaz, aynı zamanda arka kameranın altında konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna ve yüz tanıma sensörüne de sahip.
Android 8.0 Oreo işletim sahip olacak olan cihaz, 3300 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. Venus Z30’un fiyat etiketi şu an için duyurulmuş değil ancak yapılan açıklamalara göre cihaz, ekim ayı içerisinde alıcıyla buluşacak.

Cihaz Özellikleri 

  • İşlemci: MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek
  • İşletim Sistemi: Android Oreo
  • Ekran Boyutu: 6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü-ekran oranı
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2246
  • RAM: 4 GB
  • Hafıza: 64 GB + MicroSD
  • Arka Kamera: 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu
  • Ön Kamera: 16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu
  • Güvenlik: Parmak izi okuyucu, FaceID
  • Batarya: 3300 mAh
  • Ağırlık: 168gr.

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dr20mouse 9 ay en beğenilen
Mediatek işlemci varsa şuraya alalım arkadaşı
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Whippoorwill 9 ay
Fiyatı 750 liraysa iyi. Değilse çöp.
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arizaeren 9 ay

bedirhanenes25
Artık şu mediatek'in evlerini ateşler salsın.
Sırasıyla özelliklere bakıyorum sonra
Mediatek MÖ2000
Wifi bgn
Bt 4.0
Görüyorum yerli üreticiden soğuyorum

Lan bir yürü git işine ya! Sanki günlük kullanımda onu anlayabiliyorsun. Marka model vs. Sana söylemeden versek üç sene öncenin işlmecisini bile yersin😂
bedirhanenes25Artık şu mediatek'in evlerini ateşler salsın.Sırasıyla özelliklere bakıyorum sonraMediatek MÖ2000Wifi bgn
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1 Yanıt Yanıtla +56
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talsuv61 3 ay
Telefonu kullanmayanlar lütfen yorum yapmasın. Sövme işini maça gidip orda yapın. Ne meraksınız yerli marka görünce sövmeye
Para benim para dilediğim şekilde harcarım.
Xiaomi ile kıyaslayanlar ; Çinde asgari ücret ne kadar veya devlet desteği yok mu sanıyorsunuz.
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sfzb67 3 ay talsuv61
Maçta sövmek normal mi
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astegon 3 ay
2999 TL'yi bu cihaza verenler beni block'lasın lütfen.
Yerli milli diye tatavanızı dinleyemem.
Yazık ediyorsunuz, firmaların gelişimini engelliyorsunuz...
Hoş o firmanın gelişme hevesi de yok ya...
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waterman 3 ay
Telefonu agustosta duyurmuş, 6 aydır hiç bir yerde göstermemmiş!.( sözde ekim de çıkacaktı.)
amiral gemisi değilmi?. Bu süre içinde ne biliyim ramı 6 gb yapıp depolamayı 128 e çıkartabilir, işletim sistemini pie olarak güncelleyebilirlerdi. belki o zaman 2000 tlye alıcısı olurdu.
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Zimmerit 3 ay
Firmanın yapısını bildiğimden en ucuz modelleri olan e3 modelini aldım 6 ayda 4 kez servislik oldu ilkinde ekran değişti ikincisinde batarya değişti ve yazılım attılar 3.sünde ekran değişimine mütakip ön kameraya toz kaçırmışlar tekrar yolladım kasada da açıklıklar vardı ve şebeke çekmiyordu anakart,orta kasa ve ekran tekrar değişti 4.de yine şebeke ve batarya sorunu yaşadım tekrar gönderdim yine anakart ve batarya değişmişler cihazı değiştirmemek için 40 takla atıyorlar daha fazla katlanamayıp yeni telefon almak zorunda kaldım vestelin mediatek işlemcili cihazlarında şebeke ve batarya problemi var bataryaları üzerinde yazan kapasitenin karşılığını tam olarak vermiyor kısa sürede batarya ölüyor.
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mcebi001 3 ay
Vestel in telefon bölümü bunak bi herife bırakılmış belli ... Yapılan işlerde ciddiyet, bilgi birikim,tüketici yönelimi gibi kıstaslara bakan yok !!
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RootUser 3 ay
telefonun işlemcisi z20'den düşük değil mi? z20 1400 tl civarı satılıyor.
epey.com/...
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sfzb67 3 ay
Bunu o parayı vereceğime 1800-1900tl ye Huawei P Smart 2019 alır geçerim...
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Eric Cartman. 3 ay
Türkiye'nin yüz karası firmasından yine kendine yakışan çöp bir telefon daha. Bir de yüzde yüz yerli diye yutturuyorlar millete. Xiaomi'nin 1500 ₺ bandındaki herhangi bir telefonu, bu telefondan çok çok daha üstün özelliklere sahip. Bu ahlaksız firmanın, %100 yerli adı altında sizi enayi yerine koymasına izin vermeyin, verdirmeyin.
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nightsniffer 3 ay
3000 TL fiyatı var. Gerçekten gül gül öldüm yav... Alenen dalga geçiyor bu Vestel Türk insanıyla.
Helio P23 dediğin işlemci Snapdragon 625 civarı bir performans veriyor. Pil ömrü de daha kötü... 3300 Mah pili varmış. O işlemciyle günü çıkarır mı emin değilim...
RAM kısmına geliyorum 4 GB LPDDR4X kullanılmış, 3000 TL olup da 6GB RAM'ı olmayan bir telefon yok gibi.
Ekran FHD+ IPS bir ekran. Takribi alım fiyatı 25 USD. Ekran kasa oranı iyi gibi %82'leri bulmuş olsa gerek. İdare ettiği tek nokta bu.
64 GB Hafızası var... Sandisk'ten alınmış ucuz bir bellek birimidir. UFS falan hak getire...
Kamerasının kayda değer bir şey olduğuna pek ihtimal vermiyorum.
2600 TL'ye garantili olarak satılan Çin'li Pocophone ise;
SD 845 - 4000 Mah pil, Benzer ekran kasa oranı ve ekran kalitesi, 6GB RAM, Daha iyi bir kamera, daha hızlı bir depolama, daha güncel bir işletim sistemi sunuyor.
SD 845 dediğiniz işlemci de Helio P23'ü en kötü ihtimalle 3'e katlar, 4'e katlamaya da oynar yani...
Vestel için; Gümrük yok, vergi yok, teşvik bol...
Resmen 150 USD'ye bir cihaz üretip(Muhtemelen 100 USD falan bu cihazın maliyeti ama hadi neyse) üretip 600 USD'ye satmaya çalışıyorlar. İnanılmaz bir olay... Apple bile böyle kar marjları koymaya cürret edemiyor. Apple alanlara keriz derim genelde, ama adamlar 350 USD'ye ürettikleri XS Max'ı 1000 USD'ye satıyor. Bizim Vestel benzer maliyetlerle XS Max gibi bir cihaz üretse 1500 USD'ye satmaya çalışacak yani. Şaka gibi. Nereden geliyor bu cürret hakikaten anlamlandıramıyorum. Resmen ithal olup da 1100 TL'ye satılan Mi A2 Lite kıvamındaki bir telefonu Türkiye'de üretip bir dolu teşvik alıp, vergi ödemeyip ithal olan ürünün 3 katı fiyata satmaya çalışıyorlar... Bu telefonun lanse edilmesi gereken fiyat 999 TL. O zaman Vestel dışında telefon kullanan insan kalmaz memlekette. Ama Bu kan emici şirkete 5 TL versem intihar düşünürdüm herhalde. Yap kardeşim Pocophone özelliklerinde bir telefonu, koy fiyatını da 1999 TL'ye (Şu teşvik ve vergi indirimleriyle yapması kesinlikle olası) biz de gururla yerli diyelim alalım... Adamların 130 USD'ye kullanıcıya kar ile sattığı telefonun benzerini bize 600 USD'ye itelemeye kalkarsan senin anana sövmediğimiz için teşekkür etmen lazım Vestel kardeş...
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Zimmerit 3 ay nightsniffer
4g de şebeke çekmiyor bu mediateklerde bir çok farlı markada denedim şebeke çekmiyor bu yüzden bataryayı sömürüyor p23 yerine p60 koysalar sd ile boy ölçüşebilirdi.
https://shiftdelete.net/mediatek-helio-p60-ozellikleri
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__Nikolaus__ 3 ay
Şaka gibi ya fiyatı 3000 tl , kullandığı işlemci Helio P23 , aynı işlemciyi kullanan aynı rame sahip UMIDIGI ONE PRO 1399 TL Türkiye garantili.
Ya cidden bu adamlar bu rezalet telefon ve saçma sapan fiyatlarla nasıl satabileceklerini düşünüyorlar ? Bu kadar mı aptal görüyorlar kendi milletini ?.
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