Vestel Venüs Z30 tanıtıldı!

Ülkemizin önde gelen yerli ve milli teknolojik cihaz üreticilerinden Vestel, bugün IFA 2018 etkinliğinden önce gerçekleştirdiği basın toplantısında yakın gelecekte piyasaya süreceği yeni akıllı telefon modellerini açıkladı. Bu modellerin başında ise Venüs Z30 geliyor. Cihaz, şık tasarımı ve tatmin edici teknik özellikleriyle yerli bir akıllı telefon olarak adından hayli söz ettirecek gibi gözüküyor.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Venüs Z30, 6.18 inç genişliğinde, 19:9 görüntü-ekran oranına sahip Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. MediaTek 6763T işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB’lık bir depolama alanına sahip. Ayrıca 16MP + 2MP bir arka kameraya ve 16MP bir ön kameraya sahip olan cihaz, aynı zamanda arka kameranın altında konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna ve yüz tanıma sensörüne de sahip.

Android 8.0 Oreo işletim sahip olacak olan cihaz, 3300 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. Venus Z30’un fiyat etiketi şu an için duyurulmuş değil ancak yapılan açıklamalara göre cihaz, ekim ayı içerisinde alıcıyla buluşacak.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek

MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek İşletim Sistemi: Android Oreo

Android Oreo Ekran Boyutu: 6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü-ekran oranı

6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü-ekran oranı Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2246

1080 x 2246 RAM: 4 GB

4 GB Hafıza: 64 GB + MicroSD

64 GB + MicroSD Arka Kamera: 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu

16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu Ön Kamera: 16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu

16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu Güvenlik: Parmak izi okuyucu, FaceID

Parmak izi okuyucu, FaceID Batarya: 3300 mAh

3300 mAh Ağırlık: 168gr.