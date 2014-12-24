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Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi.

4 yıl
13,8b
1
3010
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi.
Geçtiğimiz günlerde Vestel'in ithal ürünler için ek vergi talep etmesi kullanıcılardan büyük bir tepki toplamıştı. Bugün ekonomi bakanı Nihat Zeybekci ise ek vergi uygulamasından etkilenecek ürünlerin listesini yayınladı.
Nihat Zeybekci'nin açıklamasına göre yerli olmayan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve televizyonlara ek vergi getirilecek. “Türkiye çok başarılı bir şekilde mobil telefon üretebiliyor, tablet üretebiliyor, laptop üretebiliyor” şeklinde demeç veren ekonomi bakanı sözlerine "İçeride sanayicimizi korumak üzere yakında cep telefonuna tablet ve bilgisayarlara anti damping vergisi gelecek gibi görünüyor. Şu anda soruşturmalarda öyle bir gelişme var. Biz koyacağız." dedi. Uygulamanın yerli üreticinin pazar payını arttırması hedefleniyor. 

Ek vergi oranının henüz belli olmadığını söyleyen Nihat Zeybekçi bununla ilgili soruşturma açıldığını ve oranın 2 ay içinde belirlenip uygulamaya geçileceğini söyledi.Artan dolar kuru ile elektronik ürünlerin fiyatları zaten artmış durumda, ek vergi ile daha da artacağı söyleniyor. Ekonomi bakanı ise artan fiyatlar ile ilgili “Anti-damping vergisi konurken içeride vatandaşımızın tüketimde aşırı fiyatlara maruz kalmasını istemiyoruz, ters etki haksız rekabet şeklinde bir durum oluşturmadan bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

Resmi Gazete'de yayınlanan yazı için tıklayın
Vestel'in başvuru yazısı için  tıklayın

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swat882 3 yıl en beğenilen sangokudbgt
sangokudbgt
kim demiş devletede bir araba aldığını? yurt dışında arabalar daha pahalı..

al bak yine ispatlıyorum üşenmeden:

opel astra mesela:

tr fiyatları:

opel.com.tr/...

51.600bin tl'den başlıyor..

arabanın anavatanından veriyorum başka ülkeden bile değil: almanya fiyatları: opel.de/...

17260 euro: 52650tl'den başlıyor..

biraz, sadece biraz araştırın lütfen bilgi birikim olmadan konuşmayın yeter artık dayanamıyorum


Yaptığı hesaba bak


Makarnadan beynin kurumuş birader...

Kur nedir, ekonomi nedir, alım gücü nedir bihabersin
sangokudbgtkim demiş devletede bir araba aldığını? yurt dışında arabalar daha pahalı..al bak yine ispatlıyorum üşenmeden:...
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Yanıtla +30
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mkyb 3 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

kim demiş devletede bir araba aldığını? yurt dışında arabalar daha pahalı..

al bak yine ispatlıyorum üşenmeden:

opel astra mesela:

tr fiyatları:

opel.com.tr/...

51.600bin tl'den başlıyor..

arabanın anavatanından veriyorum başka ülkeden bile değil: almanya fiyatları: opel.de/...

17260 euro: 52650tl'den başlıyor..

biraz, sadece biraz araştırın lütfen bilgi birikim olmadan konuşmayın yeter artık dayanamıyorum


Almanya Asgari Maaş : 1.473 Euro.

Yani Almanyalı bir vatandaş hiç yemeden içmeden ortalama 11 ayda bu arabanın parasını biriktirebiliyor.

-----------------------

Türkiye Asgari Maaş : 1.273 TL.

Türk vatandaşı ise hiç yemeden içmeden 40 ayda biriktirebiliyor o parayı.

Ülkelerin enflasyon farklarını ise saymıyorum. Sen Euro'yu bizim açımızdan dikkate alıyorsun adamların ana parası zaten euro.
sangokudbgtkim demiş devletede bir araba aldığını? yurt dışında arabalar daha pahalı..al bak yine ispatlıyorum üşenmeden:
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Yanıtla +18
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rcknrll 3 yıl
Bir iki kelime diyecektim de,Opel astranin fiyat karsilastirmasini okuduktan sonra tartismaya bile gerek yok zaten.
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zaferq 8 ay

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drjacob 9 ay
vestel'den öyle bir soğudum ki beyaz eşya bile almıyorum onlardan
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TulparHAN 9 ay
Hayatımda 1 kere Vestel Wifi cihazı aldım onuda aldığıma pişman oldum. VESTEL ürünüm olmadı ama şimdi TV almayı düşünüyorum onuda Philips yada LG alırım VESTEL'e güvenmiyorum. Benim daha önce VESTEL tecrübem olmadığı için yine VESTEL almıycağım
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nightsoldier 9 ay TulparHAN
samsungtan çamaşır makinesi almıştım. Makine hata vermeye başlayınca servisi çağırdım, sorun bulunamadı. Daha sonra hatayı videoya çekip servisi yine çağırdım, görevli; bu hatayı yapar, zira dijital makine bu. Başka program kullanın dedi. Müşteri hizmetlerini aradım, bir sonuç alamadım. Halen çalışıyor ama tek programda sorunsuz. Samsungun beyaz eşyası evimden giremez artık.
Vesteli ucuz diye tost makinesini almıştım. Memnun kalınca gittim çay makinesini aldım. Kız kardeşim evlendiğinde vestelin buzdolabını ve tvsini çeyiz diye almıştım ona. Yıllardır sorunsuzca kullanıyor, ben de gittim buzdolabını,bulaşık makinesini vestel aldım. Memnun kalınca aspiratörü de vestel tercih ettim. Bu böyle kahve makinesi olarak devam etti.
Valide elektrik süpürgem bozuldu deyince 340 liraya poyraz süpürge alıp yolladım. Daha kutudan yeni çıkan süpürge, elektrik almamış. Satıcıya mail attım, kem küm etti. Vesteli aradım, para iadesi veya değişim istediğimi servis istemediğimi belirttim. siz iade işlemini başlatın, satıcı iade almak zorunda dedi. satıcının ismini aldı. Zaten yetkili satıcısıydı, vestelin sitesinde adresi de var. Süpürgeyi karşı ödemeli olarak kutusuna koyduğum gibi gönderdim. 1 haftada param hesabıma yatmıştı bile. Kemküm eden satıcı para iadesini anında onayladı. Vestel araya girmeseydi, yüksek ihtimal iade almayacaktı süpürgeyi. Bugün orta sınıf bir süpürge 600 liradan başlıyor 800e kadar çıkıyor. Ki poyrazı çevremde kullanıp memnun olan tanıdıklarım da var, benimki kutudan bozuk çıktı. Şans işte. Ha sonra dünya markalarından birini tercih ettim ama yüksek para vermek zorunda kaldım. Bana kalsa a9000 alıp geçecektim ama güvenemedim zira aynı şeyleri bir daha yaşamak istemedim.
Buzdolabını alırken de pazar günü teslimat için elinden geleni yaptı müşteri hizmetleri. Pazartesi günü de tam söyledikleri saatte kapıdaydı yetkili servis.
Demem o ki ben vestelden memnunum. SAtın alım sonrasında yaşanan sorunlarda, soruna çözüm odaklı yanaştılar ve şu ana kadar sorun yaşayıp da çözemediğim olmadı. Para kolay kazanılmıyor. Verilen paraya karşılık kaliteli mal ve hizmet almak benim tüketici olarak en büyük hakkım. Bunu şu aralar BENCE vestel yapıyor. Yarın beko yapar, arçelik yapar, profilo yapar gider onu alırım. Hiçbir markanın bağımlısı olmadım şimdiye kadar. Her zaman paramın tam karşılığını verecek marka ve modeli tercih ettim.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ntquartex 9 ay
Önce yabancı rakiplerle rekabet edebilecek donanım + yazılım yapsın ondan sonra yerli müşteri zaten kendiliğinden gelir. Özellikle telefon işinde dandik telefonlarına çektiği fiyatlar yüksek...Bileşenler ne kadar yerli orasına hiç girmiyorum zaten...
Yanıtla +1
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guguk 9 ay
Vestelmi bedava verseler evime sokmam.
Yanıtla +7
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karamemis 1 yıl
böyle bi olay ...hükümet tarafından kabul görmemiştir...venüs e düşük diğerlerine yüksek vergi şu an söz konusu değildir..ha olmalımı...olmalı...ama şöyle..yerli üretime vergi indirimi olmalı...diğer markaların vergisi artırılmadan......
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TakemasterTR 2 yıl
Vestelin televizyonları süper.
Aynı kalitede pc, tablet, akıllı telefon üretsinler. Hem ülkemizde herkes amiral telefon aldığı için Vestel satamıyor. Vestel amiral telefon geliştirmeli.
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amonRa 2 yıl
Vestel'in sağlık çalışanları için dizüstü kampanyası vardı yıllar önce. dizüstünü eve kargoladılar. ürün geldi. açtım kullanmaya başladım ki kendiliğinden restart etmeye başladı. servise götürdüm. 15 gün içerisinde birebir değişim istersem olacağı için kabul ettiler değiştirdiler. yeni gelen üründe restart yoktu ama klavye takımı o bölge tuşa batığınızda çat çut ses geliyor çöküyordu. üstüne düşmedim. aradan zaman geçti. bir tanıdığın yanına vestel bayiisine gittim. sohbet arasında durumu anlattım. bayiinin sahibi bölge müdürünü direk aradı. müdüre de anlat dedi. adama da yaşadığım tüm süreci anlattım. bir kaç saat geçmedi 212li bir numara aradı. dedi vestel mhden arıyoruz. bu bilgisayarcıya götürün. götürdüm bıraktım. 2 hafta geçti. aradılar gittim aldım. klavye takımı değişmişti. sonra başka bilgisayar alınca ablama verdim o bilgisayarı. o da tesadüfen servisle irtibata geçmiş. bana bilgilerimi sordu vestelde benim adına olduğu için. aradan baya bir süre geçti. ablama ne olduğunu sordum. o dizüstünü aynısıyla değiştirmek istemişler. aynı model olmadığı için yeni üst bir model vermişler. yani demek istediğim hayatım boyunca gördüğüm en ilgili servis Vesteldeydi. ama gel gör ki servisle uğraşmak zaman kaybı. bu insanı yoruyor. MH kadar ürün kalitesini de kontrol etseler kesinlikle başa yarışır.
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C.CEMİL 2 yıl
vestel alacağıma hiç almam taş devri yaşarım daha iyi
servisi olsa ,iyi olsa ne olacak ?
servise yatırım yapacaklarına sağlam mal yapsınlar
Yanıtla +1
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quatrros 2 yıl
Merhaba biraz abartı olacak ama bundan sonra vestel harici hiçbir ürün benim evime gi-re-mez nettt...yanılıp yazılıp bosch marka bir buzdolabı aldım ürün kaliteli ama servis ?? yedek parça ?? yaşadığım sorunlar ??Fujitsu nun 4000 tl lik made in japan klimasını kullanıyorum konusunu da açtım soğutmuyor klima muhattap da yok bin pişman oldum keşke onu da vestel alsaydım.
Şu an evimde vestel marka çamaşır mak. ,derin dondurucu ,50pf8575 led tv ,buharlı ütü ,kahve mak,su pınarı kullanıyorum hepsinden inanılmaz memnunum .
Derin dondurucuda ufak bir sorun oluştu 2 ay garantisi geçmesine rağmen garanti kapsamına aldılar ve ücretsiz işlem yaptılar.Üstelik ivedilikle.
Annemlerde regal marka 10 yıllık tv var hala ilk günkü gibi tıkır tıkır çalışıyor onun üzerine 2 tane ünlü marka lcd tv rahmetli oldu ama regal taş gibi calışıyor.
Vestel müşteri memnuniyeti için tatil günü bile çalışan firma kim ne derse desin!!!
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rocky Balboa® 2 yıl quatrros
quatrros
Merhaba biraz abartı olacak ama bundan sonra vestel harici hiçbir ürün benim evime gi-re-mez nettt...yanılıp yazılıp bosch marka bir buzdolabı aldım ürün kaliteli ama servis ?? yedek parça ?? yaşadığım sorunlar ??Fujitsu nun 4000 tl lik made in japan klimasını kullanıyorum konusunu da açtım soğutmuyor klima muhattap da yok bin pişman oldum keşke onu da vestel alsaydım.
Şu an evimde vestel marka çamaşır mak. ,derin dondurucu ,50pf8575 led tv ,buharlı ütü ,kahve mak,su pınarı kullanıyorum hepsinden inanılmaz memnunum .
Derin dondurucuda ufak bir sorun oluştu 2 ay garantisi geçmesine rağmen garanti kapsamına aldılar ve ücretsiz işlem yaptılar.Üstelik ivedilikle.
Annemlerde regal marka 10 yıllık tv var hala ilk günkü gibi tıkır tıkır çalışıyor onun üzerine 2 tane ünlü marka lcd tv rahmetli oldu ama regal taş gibi calışıyor.
Vestel müşteri memnuniyeti için tatil günü bile çalışan firma kim ne derse desin!!!

Vestel kullanabilirsin buna kimse bisey diyemez ama ek vergi istemesi tamamen soygunculuktan baska birsey degil, madem kullaniciyi bu kadar dusunuyor neden yerli urunlere vergi indirimi talep etmedide tuketicinin cebinden daha cok para ciksin diye vergi talep etti ? boyle seylerde zaten sadece bizim gibi 3. Dunya ulkelerinde olur
1 Yanıt Yanıtla +3
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MyWorldLife 3 yıl
Bizim millete koymaz.


3 bin 4 bin tl hava civa
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