Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde Vestel'in ithal ürünler için ek vergi talep etmesi kullanıcılardan büyük bir tepki toplamıştı. Bugün ekonomi bakanı Nihat Zeybekci ise ek vergi uygulamasından etkilenecek ürünlerin listesini yayınladı.





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Vestel'in başvuru yazısı için Ek vergi oranının henüz belli olmadığını söyleyen Nihat Zeybekçi bununla ilgili soruşturma açıldığını ve oranın 2 ay içinde belirlenip uygulamaya geçileceğini söyledi.Artan dolar kuru ile elektronik ürünlerin fiyatları zaten artmış durumda, ek vergi ile daha da artacağı söyleniyor. Ekonomi bakanı ise artan fiyatlar ile ilgili “Anti-damping vergisi konurken içeride vatandaşımızın tüketimde aşırı fiyatlara maruz kalmasını istemiyoruz, ters etki haksız rekabet şeklinde bir durum oluşturmadan bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.Resmi Gazete'de yayınlanan yazı için tıklayın Vestel'in başvuru yazısı için tıklayın

Nihat Zeybekci'nin açıklamasına göre yerli olmayan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve televizyonlara ek vergi getirilecek. “Türkiye çok başarılı bir şekilde mobil telefon üretebiliyor, tablet üretebiliyor, laptop üretebiliyor” şeklinde demeç veren ekonomi bakanı sözlerine "İçeride sanayicimizi korumak üzere yakında cep telefonuna tablet ve bilgisayarlara anti damping vergisi gelecek gibi görünüyor. Şu anda soruşturmalarda öyle bir gelişme var. Biz koyacağız." dedi. Uygulamanın yerli üreticinin pazar payını arttırması hedefleniyor.