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Viber, 90 milyon kullanıcıya ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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38
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden ses ve SMS aktarımı yapan ve kısa sürede popüler olan Viber, kullanıcı sayısını 90 milyona çıkarırken, uygulamasını da güncelledi.

İsrail'de faaliyet gösteren Viber Media tarafından yapılan açıklamada platformlar arası mobil iletişime imkan tanıyan uygulamanın 90 milyon kullanıcı sayısını geçtiği, her ay 1.5 milyar dakika ücretsiz görüşme yapıldığı ve 2 milyardan fazla mesaj atıldığı belirtildi.

Bunun yanında iOS, Android ve BlackBerry iiçin Viber uygulamaları da yeni versiyona güncellendi. 

Güncellemede en önemli yenilik artık grupladığınız kişilere aynı anda mesaj atabilmeniz. Diğer yenilikler ise daha fazla dil desteği, ses kalitesinin iyileştirilmesi ve kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler.

Güncellenen uygulamaya üç platformdan da ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Windows Phone için şimdilik güncelleme yok.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip

http://itunes.apple.com/tr/app/id382617920?mt=8

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/85455/

http://thenextweb.com/apps/2012/07/24/now-at-90-million-users-free-calling-app-viber-adds-group-messaging-feature/ Yorum Yaz
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istanbul2007 7 yıl en beğenilen
İsrail yazisini gorunce programi silmeye karar verdim bye viber
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OROFI 7 yıl
bide bada için çıkarsalar
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virtiöz 7 yıl
Bide konuşabilsek tam olacak...
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BurakTirpanli 7 yıl
iPod Touch'da yok sanırım bu ?
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Drmhmtrnyy 7 yıl
Mobil şebeke ile verim alamadım o yüzden sildim yeni guncellemeden sonra ne olur bilmem
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bluelizard17 7 yıl
"İsrail'de faaliyet gösteren Viber Media " bunu yazmak için girmiştim
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serhdemir 7 yıl
Viber gördugum kadarıyla 4 platformda çalışıyor( Android,ios,blackbeywindows phone),ve yanılmıyorsam görüntülü görüşme yok,Skype daha çok platformda desteklendiğinden ve daha çok özelliğinden bence daha cazip, skype desteklediği platformlar

Android
İos
Blackbery
Windows
Windows Phone
Linux
Mac
Symbian
PlayStation®Vita
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sercan05 7 yıl
bide dogru duzgun calissa da bizde kullansak artik.... her iki tarafta wifi uzerinden de konussa arada bi baglanti kopuyor yada dusuk baglanti hatasi veriyo, cok sinir oluyorum :)
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gktgknk 7 yıl
Whatsapp la arasindaki fark ne?
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Hatta 7 yıl
Line kullandınız mı? bence Viber dan kat kat iyi cok da hızlı yaygınlaşıyor.
telefonu olmayan arkadaşlarınızıda id'den ekleyebiliyorsunuz
grup halinde chatleşmeyede olanak sağlıyor. denemediyseniz bi deneyin
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onrakc 7 yıl
Amedra
Merak ettim bir indirip kurcalayalim bakalım. Gerçi Skype gibi birşey sanirim ben artık hattından çok Skype konturu alıp konuşuyorum gene de bu uygulama ilgimi çekmedi degil.

Skype yerine mobile voip diye bir program var onu kullanabilirsiniz. Cok daha hesapli
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murdocklawless 7 yıl
mesajlaşma için whatsup rullaz.
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Amedra 7 yıl
anlaşıldı illa ısrail tartışması çıkacak .
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