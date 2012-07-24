Viber, 90 milyon kullanıcıya ulaştı

İnternet üzerinden ses ve SMS aktarımı yapan ve kısa sürede popüler olan Viber, kullanıcı sayısını 90 milyona çıkarırken, uygulamasını da güncelledi.





İsrail'de faaliyet gösteren Viber Media tarafından yapılan açıklamada platformlar arası mobil iletişime imkan tanıyan uygulamanın 90 milyon kullanıcı sayısını geçtiği, her ay 1.5 milyar dakika ücretsiz görüşme yapıldığı ve 2 milyardan fazla mesaj atıldığı belirtildi.





Bunun yanında iOS, Android ve BlackBerry iiçin Viber uygulamaları da yeni versiyona güncellendi.





Güncellemede en önemli yenilik artık grupladığınız kişilere aynı anda mesaj atabilmeniz. Diğer yenilikler ise daha fazla dil desteği, ses kalitesinin iyileştirilmesi ve kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler.





Güncellenen uygulamaya üç platformdan da ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Windows Phone için şimdilik güncelleme yok.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip





http://itunes.apple.com/tr/app/id382617920?mt=8





http://appworld.blackberry.com/webstore/content/85455/