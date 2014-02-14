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Viber 900 milyon dolara Japon Rakuten'e satıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Viber 900 milyon dolara Japon Rakuten'e satıldı

Anlık mesajlaşma uygulamalarının hızlı yükselişi, değer bakımından da mobil platformların en önde yer alan uygulamalardan olmasına neden oluyor. WhatsApp, Snapchat gibi örneklerin milyar dolarlık satın alma dedikoduları sonrasında bu kez gerçek bir haber geldi.

Hindistan kaynaklı sesli ve metin mesajlaşma uygulaması Viber, 900 milyon dolar karşılığında Japon e-ticaret devi Rakuten'e satıldı. Böylece Motorola ve Nest Labs'ın ardından en pahalı satış olma ünvanını kazandı.

Kobo, Buy gibi pek çok ismi bünyesinde barındıran Rakuten, Viber ile daha gelişmiş bir mesajlaşma sunmayı hedeflediğini bildirdi. Rakuten'in 200 milyon civarındaki kullanıcı altyapısını, 300 milyonluk Viber ile birleştireceği belirtiliyor. 


http://www.phonearena.com/news/Viber-acquired-by-an-Asian-company-after-all-the-new-owner-is-Rakuten_id52624 Yorum Yaz
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Mianfei 5 yıl en beğenilen
Whatsapp sesli görüntülü özelliği gelse ve şu dosya büyüklüğünde değişiklik yapsa millet hattı sadece internet için alır
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carter 5 yıl
Hindistan görüşme konuşma işini biliyor. Msn'i de Microsoft'a satmışlardı.
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darkest earth 5 yıl
Japonlara satılmış. İlk güncelleme ile yeni bir smiley paketi gelecek o zaman.
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turker03 5 yıl
mesajlaşmadan ziyade konuşma özelliği viberı diğerlerinden farklı kılıyor
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frislusw 5 yıl
Beni sarmayan bir uygulama goruntulu gorusme icin tangoyu kullaniyorum gorunru kalitesi viberden daha iyi
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SEO-Uzmanı 5 yıl
viber candır :)
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Mianfei 5 yıl en beğenilen
Whatsapp sesli görüntülü özelliği gelse ve şu dosya büyüklüğünde değişiklik yapsa millet hattı sadece internet için alır
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Erıs 5 yıl
Viber sadece mobil platformda değil tablet platformunda da ilerler ise rakiplerinin bir adım önünde olur
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General. 5 yıl
Bilginin karşılığı.
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memoseler 5 yıl
Hemen uygulama yazmaya başlıyorum...
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