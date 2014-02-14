Viber 900 milyon dolara Japon Rakuten'e satıldı

Anlık mesajlaşma uygulamalarının hızlı yükselişi, değer bakımından da mobil platformların en önde yer alan uygulamalardan olmasına neden oluyor. WhatsApp, Snapchat gibi örneklerin milyar dolarlık satın alma dedikoduları sonrasında bu kez gerçek bir haber geldi.





Hindistan kaynaklı sesli ve metin mesajlaşma uygulaması Viber, 900 milyon dolar karşılığında Japon e-ticaret devi Rakuten'e satıldı. Böylece Motorola ve Nest Labs'ın ardından en pahalı satış olma ünvanını kazandı.





Kobo, Buy gibi pek çok ismi bünyesinde barındıran Rakuten, Viber ile daha gelişmiş bir mesajlaşma sunmayı hedeflediğini bildirdi. Rakuten'in 200 milyon civarındaki kullanıcı altyapısını, 300 milyonluk Viber ile birleştireceği belirtiliyor.