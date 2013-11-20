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Viber uygulaması Asha 300 serisine geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Viber uygulaması Asha 300 serisine geldi
Mobil platformlarda 200 milyon kullanıcıya ulaşan ve en popüler iletişim uygulamalarından birisi haline gelen Viber, Asha serisine de yavaş yavaş gelmeye başladı.

Asha ailesi gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap ettiği için yıllık yaklaşık 150 milyon satış rakamlarına ulaşabiliyor ve Viber için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Viber ilk olarak Asha 308, 301 ve 311 modelleri için indirmeye sunuldu. Bu cihazların kullanıcıları an itibariyle Viber ekosistemine dahil olarak metin tabanlı mesajlar veya fotoğraflar gönderebilecek.

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Nokia Specialist 6 yıl
Asha serisi 300tl ye alınabilecek en iyi seri.
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brk-bjk 6 yıl
Asha alt segmentte çok başarılı işler yaptı bence bu da güzel olmuş
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