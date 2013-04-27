Viber üzerinden Android cihazlarda ekran kilidini aşmak mümkün oluyor





Mobil cihazlarımızda kullandığımız uygulamalar, zaman zaman güvenlik açıklarına neden olabiliyor. Bazen uygulama içerisindeki zararlı yazılım veya farkına varılmadan bir açık cihazı tamamen erişilebilir hale getirebiliyor.





Popüler ses ve metin iletişim uygulaması Viber, yapısı gereği Android cihazlarda kilit ekranını aşabiliyor. Kurulum esnasında uygulamaya verilen kilit ekranı erişim izninden dolayı böyle bir problem yaşandığı belirtiliyor.





Normalde ekran şifreli şekilde kilitli iken Viber mesajı geldiğinde mesaj kilit ekranında beliriyor ve sonra tekrar ekran kilitleniyor. Ancak mesaj belirdiğinde birkaç kez geri tuşuna basılırsa kilit ekranı aşılabiliyor.





Olayın herhangi bir Android cihazında yaşanabileceği belirtiliyor. Kilit ekranını tam olarak nasıl aşabildiği ise çözülmüş değil. Bu bakımdan kullanıcıların izinlere dikkat etmesi isteniyor.





http://m.androidauthority.com/viber-security-flaw-197600/