Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viber üzerinden Android cihazlarda ekran kilidini aşmak mümkün oluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Viber üzerinden Android cihazlarda ekran kilidini aşmak mümkün oluyor

Mobil cihazlarımızda kullandığımız uygulamalar, zaman zaman güvenlik açıklarına neden olabiliyor. Bazen uygulama içerisindeki zararlı yazılım veya farkına varılmadan bir açık cihazı tamamen erişilebilir hale getirebiliyor.

Popüler ses ve metin iletişim uygulaması Viber, yapısı gereği Android cihazlarda kilit ekranını aşabiliyor. Kurulum esnasında uygulamaya verilen kilit ekranı erişim izninden dolayı böyle bir problem yaşandığı belirtiliyor.

Normalde ekran şifreli şekilde kilitli iken Viber mesajı geldiğinde mesaj kilit ekranında beliriyor ve sonra tekrar ekran kilitleniyor. Ancak mesaj belirdiğinde birkaç kez geri tuşuna basılırsa kilit ekranı aşılabiliyor.

Olayın herhangi bir Android cihazında yaşanabileceği belirtiliyor. Kilit ekranını tam olarak nasıl aşabildiği ise çözülmüş değil. Bu bakımdan kullanıcıların izinlere dikkat etmesi isteniyor.


http://m.androidauthority.com/viber-security-flaw-197600/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
Popüler ses ve metin iletişim uygulaması Viber, yapısı gereği Android cihazlarda kilit ekranını aşabiliyor.


Demek yapısı gereği? iyiymiş.

Popüler ses ve metin iletişim uygulaması Viber,yapısı gereğiAndroid cihazlarda kilit ekranını aşabiliyor.Demek yapısı ger...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Hata düzeltileli neredeyse bir hafta oluyor, haberi donanımhabere yeni düşünüyor. Uygulama haberleri konusunda yavaş kalınıyor ama incelemeler, vşdeo programlar .. Burayı seviyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
Popüler ses ve metin iletişim uygulaması Viber, yapısı gereği Android cihazlarda kilit ekranını aşabiliyor.


Demek yapısı gereği? iyiymiş.

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl
BOŞ İŞLER BUNLAR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casio Exilim EX-N1 fotoğraf makinesi video inceleme 6 yıl 2si1 "Bilgi, Eğlence Dolu" teknoloji ve oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim