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Viber'ın WP8 uygulaması 4.1 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
93
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Viber'ın WP8 uygulaması 4.1 sürümüne güncellendi
Metin, ses ve fotoğraf tabanlı iletişim uygulaması Viber'ın WP8 uygulaması yeni özelliklerle 4.1 sürümüne güncellendi.
Farklı platformlar dahilinde oldukça popüler oranda kullanılan uygulamalardan Türkçe dil destekli Viber, yayınlanan yeni sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuştu;
  • Viber Out: Viber dışındaki mobil ve sabit numaraları düşük fiyatlardan arayın
  • Video mesajları gönderin
  • Aynı anda birden çok fotoğraf gönderin
  • Eller serbest Bluetooth desteğiyle görüşmeleri sorunsuzca Bluetooth'a aktarın 
Ücretsiz olarak sunulan Viber WP8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/viber/3d051f9b-9e03-456f-b647-bea34fe7031c Yorum Yaz
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