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Video: Sony Xperia Go'ya, çeşitli dayanıklılık testleri uygulanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,3b
1
80
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Mobile'ın bu aydan itibaren satışına başladığı Xperia Go, Android 2.3 ''Gingerbread'' mobil işletim sistemi ile suya, toza, darbelere karşı dayanıklı tasarımı bir araya getiriyor.
Peki Xperia Go, gerçekten dayanıklılığın hakkını verebiliyor mu? İşte bu sorunun cevabını merak eden kişiler akıllı telefona çeşitli testler uygulamış. Havuza atma, havuzun üstünde sektirme, topa bantlayıp futbol oynama, uzaklara fırlatma, kuma gömme, dondurmaya bulama, merdivenden düşürme, üzerinden otomobille geçme, yüksek basınçlı su sıkma ve nice zorlayıcı testler bu videolarda... Videoları izlerken içimiz gitmedi değil.
 
 

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balomer 7 yıl en beğenilen
supersin sony seviyorum seny
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar hiçbirine inanmayın bir ay önce aldığım telefonu bi bardak suya bıraktım. çıkardığımda msj gelmişti kurulayıp ekran kilitini açtım ama açılmadı ekran karardı ve bi daha açılmadı. suya koymadan önce kulaklık ve usb girişlerini kontrol etmiştim sıkı sıkı kapatmıştım. ama telefon o suda boğuldu. hemen garantiye gönderdim bana ana kart yandı diyerek 550 lira hasar çıkartıyolar. ben böyle bişeyi beklemezdim sony'den. telefonun ana özelliği su geçirmemesi ama su alıyor. bu nasıl iştir arkadaş.
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DH Misafiri 6 yıl
sebeke probemi çok fazla oluyor. konusurken yada durup dururken sebeke yok oluyo ve arayanlar ulaşamıyor bana. benim gibi problemle karşılaşan arkadaşlar var mı yada ne yapmalıyım yardımcı olabilir misiniz?
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mc_shekil 7 yıl
959 tl türkiye satış fiyatı hepsisony.com/...
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-Roland Deschain- 7 yıl
Sony bence nokia olmaya başlıyor.
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suleymankahveci 7 yıl
Görmüş olduğum en sağlam telefon
Sony her zaman ki gibi kalitesini konuşturmuş, üzerine sağlamlığı eklemiş, tasarımı çok şık bir de özellik eklerlerse tam olur.
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DH Misafiri 7 yıl
Almanyada'ki Xperia P 700-800 tl'lik cihaz Türkiye'de 1400 bulduysa (aynı şey S ve U için de geçerli), Xperia Go için pek umut bağlamamak lazım. Tek mantıklı çözük yutdışından getirtmektir maalesef.
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Mellkor 7 yıl
panasonic çok geç kaldı bu cihaz ondan önce çıkarsa daha başarılı olucucak sanırım
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Capt. Awesome 7 yıl
Hep böyle bir telefonum olsun istemiştim; topa bantlayıp oynayayım, taş yerine millete telefonumu atayım, su üstünden taş sektirmek yerine telefonumu sektireyim, kaydıraktan benim yerime kendi kaysın falan filan...


Şaka bir yana tasarımı çok iyi ve küçük.
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El Valiente 7 yıl Capt. Awesome
Capt. Awesome

Hep böyle bir telefonum olsun istemiştim; topa bantlayıp oynayayım, taş yerine millete telefonumu atayım, su üstünden taş sektirmek yerine telefonumu sektireyim, kaydıraktan benim yerime kendi kaysın falan filan...


Şaka bir yana tasarımı çok iyi ve küçük.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SF01 7 yıl
KALİTE=SONY

tam bana göre bir akıllı telefon düşürmekten korkmayacagım bir telefon
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01001101 7 yıl
ilginç telefonlar yapıyo bu sony


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engineer97s 7 yıl
Zamanında rahmetli Ericsson'da bu tür telefonlarla müşteri çekmeye çalışırdı...
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Rachsuchtig 7 yıl
Telefon tam bir harika. 3310 kadar sağlam
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num& 7 yıl
ah bide düzgün işletim sistemi olsa ...
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Müslümano Ronaldo 7 yıl
özellikleri ve şarjı iyise sevdim bu telefonu
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