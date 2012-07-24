Video: Sony Xperia Go'ya, çeşitli dayanıklılık testleri uygulanıyor

Sony Mobile'ın bu aydan itibaren satışına başladığı Xperia Go, Android 2.3 ''Gingerbread'' mobil işletim sistemi ile suya, toza, darbelere karşı dayanıklı tasarımı bir araya getiriyor.

Peki Xperia Go, gerçekten dayanıklılığın hakkını verebiliyor mu? İşte bu sorunun cevabını merak eden kişiler akıllı telefona çeşitli testler uygulamış. Havuza atma, havuzun üstünde sektirme, topa bantlayıp futbol oynama, uzaklara fırlatma, kuma gömme, dondurmaya bulama, merdivenden düşürme, üzerinden otomobille geçme, yüksek basınçlı su sıkma ve nice zorlayıcı testler bu videolarda... Videoları izlerken içimiz gitmedi değil.

