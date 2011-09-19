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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic, 4.3-inç ekranlı ve Android 2.2 işletim sistemli modeli V430'u duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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ViewSonic, 4.3-inç ekranlı ve Android 2.2 işletim sistemli modeli V430'u duyurdu
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LCD monitörleriyle adından sıkça söz ettiren ViewSonic firması aynı zamanda akıllı telefon alanında kendisini göstermeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini kullanan V430 modelini duyurdu.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 işlemci, 512 MB RAM ve 512 MB ROM'u bünyesinde barındıran ViewSonic V430 sade bir tasarıma sahip. Hemen her akıllı telefonda olduğu gibi Wi-Fi, GPS ve Bluetooth ile donatılan V430'da 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Son günlerde akıllı telefonlarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda 4-inç ve üzeri boyutlu ekrana sahip modellerin git gide standartlaşmaya başladığını söylemek mümkün.
Görüntülü konuşma için VGA, anı yakalamak içinse otomatik odaklama ve LED flaş özellikli 5 megapiksel kameraya yer verilen ViewSonic V430'un satış fiyatı ve çıkış tarihine dair sis perdesi henüz kaldırılmadı.
ViewSonic, 4.3-inç ekranlı ve Android 2.2 işletim sistemli modeli V430'u duyurdu
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Mobile Prof. 8 yıl
Froyo derken?
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BiyikliJedi 8 yıl
Ideos X5 misali bir fiyat sunması lazım. "Huayvei, Hawaii, Hayhuyvey de neki? eki kiki :)" derken Ace, Gio, xxx vs İdeos X5 mi? türü tavsiye isteyen konularla dolmuştu forum bir anda. Marka mı fiyat mı diyen pek çok kişi X5 aldı.
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sertacarslan 8 yıl
İki sene öncesinin teknolojisini satacaksa çoook makul bir fiyata vermesi lazım. Aynı seviyedeki bir HTC, SE, Motorola ya da Samsung ile paralel fiyatlandırırsa hiç şansı olmaz, kim kullanıcı desteği ne olacağı, hatta başka telefon çıkarıp çıkarmayacağı bile belirsiz bir markaya mesela HTC ya da Samsung ile aynı parayı verir ki?
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Captan_Price 8 yıl
Allen Walker

hadi herkes akıllı telefon üretmeye


ışığı gören (android) geliyo :D
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BayZagor 8 yıl
Ele ayağa düştü bu android her önüne gelen android telefon çıkarıyor.
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zerocontrol 8 yıl
Htc sandım :)
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OverClocK1ng 8 yıl
Neden alalım ki bu telefonu ? Ne yani sebep göstersin Viewsonic.
Şu yüzden almalısınız desin. Geçerli bir sebep olsun.
Android 2.2 için mi ?
Yoksa 1Ghz tek çekirdekli işlemcisinden veya 5Mpixel kamerasından çok etkileneceğimiz için falan mı ?
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silver021 8 yıl
Allen Walker
hadi herkes akıllı telefon üretmeye

haha aynen :D yakında ben bile bi tane yapsam satsam tutucak gibi duruyor çünkü google resmen açık bir kaynak olan androidi tüm firmalara hibe etmiş gibi dağıtıyor. Ancak bir taraftanda gene kazanan firmalardan daha çok android oluyor. Gelişiyor büyüyor. Bu yatsınamaz bir gerçek.
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berkcombil 8 yıl
Tasarımı iyi sayılır ama Android 4.0'ı tartıştığımız şu günlerde 2.2 hiç olmamış.Donanım olarak beklentileri karşılayabilir tabi fiyatı absürt olmadığı sürece.
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Oxeman 8 yıl
android sürümü olarak ve donanımsal özellikleri olarak orta-üst sınıf arası bir telefon. Fiyat olarak arc tan 100-150 dolar ucuz olursa alınabilecek hoş tasarımlı bir telefon.
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Deníz 8 yıl
hadi herkes akıllı telefon üretmeye
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alprkrkmz 8 yıl
sanki windows phone un tanıtımında kullanılan bir görsel vardı. ona benzemiş gibi. ilk gördüğümde o aklıma geldi..
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