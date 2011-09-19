ViewSonic, 4.3-inç ekranlı ve Android 2.2 işletim sistemli modeli V430'u duyurdu

Haber Editörü
LCD monitörleriyle adından sıkça söz ettiren ViewSonic firması aynı zamanda akıllı telefon alanında kendisini göstermeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini kullanan V430 modelini duyurdu.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8250 işlemci, 512 MB RAM ve 512 MB ROM'u bünyesinde barındıran ViewSonic V430 sade bir tasarıma sahip. Hemen her akıllı telefonda olduğu gibi Wi-Fi, GPS ve Bluetooth ile donatılan V430'da 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Son günlerde akıllı telefonlarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda 4-inç ve üzeri boyutlu ekrana sahip modellerin git gide standartlaşmaya başladığını söylemek mümkün.
Görüntülü konuşma için VGA, anı yakalamak içinse otomatik odaklama ve LED flaş özellikli 5 megapiksel kameraya yer verilen ViewSonic V430'un satış fiyatı ve çıkış tarihine dair sis perdesi henüz kaldırılmadı.
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ışığı gören (android) geliyo :D
Şu yüzden almalısınız desin. Geçerli bir sebep olsun.
Android 2.2 için mi ?
Yoksa 1Ghz tek çekirdekli işlemcisinden veya 5Mpixel kamerasından çok etkileneceğimiz için falan mı ?
haha aynen :D yakında ben bile bi tane yapsam satsam tutucak gibi duruyor çünkü google resmen açık bir kaynak olan androidi tüm firmalara hibe etmiş gibi dağıtıyor. Ancak bir taraftanda gene kazanan firmalardan daha çok android oluyor. Gelişiyor büyüyor. Bu yatsınamaz bir gerçek.