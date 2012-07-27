ViewSonic'ten WLED arka aydınlatmalı iki yeni monitör: VA1912m ve VA2212m

Dünyanın önde gelen LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, WLED arka aydınlatmalı iki yeni modelini tanıttı: VA1912m-LED ve VA2212m-LED.



Boyut ve çözünürlük dışında VA1912 ile VA2212'nin aynı teknik özellikleri paylaştıklarını belirtelim. VA1912, 19-inç (18.5-inç görüntü alanı) boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde; VA2212 ise 22-inç (21.5-inç görüntü alanı) boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde panele sahip.

Eğitim kurumlarında, devlet kurumlarında ve ofis ortamlarında kullanım için uygun oldukları dile getirilen monitörler, WLED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı çözümlere kıyasla %50'lere varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı sunan monitörlerde, DVI-D ve D-Sub (VGA) girişleri mevcut.



Son olarak stereo hoparlörleri bünyelerinde barındıran monitörlerden VA1912m, 125$ fiyat etiketiyle ağustos ayı ortasına doğru, VA2212m ise 149$ fiyat etiketiyle temmuz ayı sonuna doğru piyasaya sürülecek.

