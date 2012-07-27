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ViewSonic'ten WLED arka aydınlatmalı iki yeni monitör: VA1912m ve VA2212m

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5b
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Monitör
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'ten WLED arka aydınlatmalı iki yeni monitör: VA1912m ve VA2212m
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Dünyanın önde gelen LCD monitör üreticilerinden ViewSonic, WLED arka aydınlatmalı iki yeni modelini tanıttı: VA1912m-LED ve VA2212m-LED.
Boyut ve çözünürlük dışında VA1912 ile VA2212'nin aynı teknik özellikleri paylaştıklarını belirtelim. VA1912, 19-inç (18.5-inç görüntü alanı) boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde; VA2212 ise 22-inç (21.5-inç görüntü alanı) boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde panele sahip.
Eğitim kurumlarında, devlet kurumlarında ve ofis ortamlarında kullanım için uygun oldukları dile getirilen monitörler, WLED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı çözümlere kıyasla %50'lere varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı sunan monitörlerde, DVI-D ve D-Sub (VGA) girişleri mevcut.
Son olarak stereo hoparlörleri bünyelerinde barındıran monitörlerden VA1912m, 125$ fiyat etiketiyle ağustos ayı ortasına doğru, VA2212m ise 149$ fiyat etiketiyle temmuz ayı sonuna doğru piyasaya sürülecek.
ViewSonic'ten WLED arka aydınlatmalı iki yeni monitör: VA1912m ve VA2212m
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ecs_elite_group 7 yıl
ips modeller yaygınlaşsada iyice bi fiyatları oturur hem teknolojiside daha iyi seviyeye gelir.
bende sadece az enerji harcadığı için internet vs. için 18.5 lg led monitör almıştım.
zaten 22'' monitörün yarısı boş kalıyor sitelerde şu dik çevrilebilen modellerden alsaymışım keşke :)
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divercats 7 yıl
Bence wled monitör alınmaz. Gözleri ciddi olarak rahatsız edeceğini düşünüyorum. kesin back light bleed vardır bu monitörlerde. Fiyat ucuz olsun diye beyaz led aydınlatmaya geçildiği belli.
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